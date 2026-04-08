El compromiso de los empleados a nivel mundial disminuye y Europa sigue siendo la región con menor compromiso

(Información remitida por la empresa firmante)

Los trabajadores europeos reportan el menor compromiso a nivel mundial por sexto año consecutivo.

WASHINGTON, 8 de abril de 2026/PRNewswire/ -- El compromiso global de los empleados disminuyó por segundo año consecutivo, cayendo al 20% en 2025, su nivel más bajo desde 2020, según el último informe de Gallup sobre el estado del lugar de trabajo global.

El bajo nivel de compromiso sigue teniendo un coste económico significativo. Solo en 2024, la falta de compromiso provocó pérdidas de productividad de más de 10 billones de dólares a nivel mundial, lo que representa el 9 % del PIB mundial.

Los directivos siguen impulsando el descenso del compromiso global

El continuo descenso del compromiso se debe en gran medida a la disminución del compromiso de los directivos. Desde 2022, el compromiso de los directivos ha caído nueve puntos porcentuales, mientras que el compromiso de los empleados individuales se ha mantenido prácticamente estable.

"Este informe establece una base global para la eficacia de la gestión en la era de la IA", afirmó Jon Clifton, consejero delegado de Gallup. "Las empresas están invirtiendo fuertemente en IA, pero los resultados no se reflejan en los beneficios. Los datos de Gallup apuntan a una respuesta que el mundo empresarial ha ignorado en gran medida: el directivo".

Europa sigue siendo la región con menor compromiso a nivel mundial por sexto año consecutivo

Con un 12%, el compromiso de los empleados en Europa es el más bajo del mundo y ha disminuido un punto porcentual en el último año.

El compromiso se mantiene en cifras de un solo dígito en varias de las principales economías europeas, como Croacia (7%), Polonia (7%), Francia (8%), Suiza (8%), Luxemburgo (9%), Irlanda (9%), Austria (9%), España (10%) y el Reino Unido (10%). En los últimos años, el compromiso en Polonia (7%) y Alemania (11%) ha caído a mínimos históricos.

Albania (32%) y Rumanía (31%) lideran la región, mientras que Suecia (25%) y Malta (25%) también se encuentran entre los países con mayor compromiso. Varios países, como Suecia, Dinamarca (22%), Eslovenia (18%) y Grecia (14%), se sitúan en los niveles de compromiso más altos registrados por Gallup o cerca de ellos.

Algunos de los mayores incrementos desde antes de la pandemia se han producido en Lituania (+16 puntos), Albania (+10) y Suecia (+7), mientras que Italia (11%) ha alcanzado su nivel de participación más alto en una década.

La mayoría de los europeos expresa optimismo en el mercado laboral

A nivel mundial, la percepción del mercado laboral se ha mantenido estable desde 2022, con un 52% de los empleados que afirma que es un buen momento para encontrar trabajo. Los empleados que sienten que tienen opciones y oportunidades en su trabajo tienen un 50% más de probabilidades de ver el mercado laboral de forma positiva.

En Europa, la mayoría de los trabajadores (57%) afirma que es un buen momento para encontrar trabajo, igualando un máximo histórico para la región. Los trabajadores de los Países Bajos (86%) son los más optimistas del mundo, mientras que los de Eslovaquia (32%) son los menos optimistas de Europa.

El optimismo en el mercado laboral ha disminuido drásticamente en Suecia (-12 puntos) y Finlandia (-18), mientras que ha aumentado significativamente en Bosnia y Herzegovina (+12) y Grecia (+10).

El bienestar de los empleados mejora a nivel mundial y se mantiene relativamente alto en Europa

A nivel mundial, el bienestar de los empleados mejoró por primera vez en tres años, con un 34 % de los trabajadores clasificados como prósperos. Sin embargo, los informes de estrés, ira y tristeza diarios siguen siendo elevados en comparación con los niveles prepandémicos.

En Europa, el 49 % de los empleados se sienten prósperos, una cifra ligeramente superior a la de años recientes y muy por encima del promedio mundial. Varios países europeos se encuentran entre los primeros del mundo en cuanto a bienestar, como Finlandia (81 %), Islandia (78 %) y Dinamarca (78 %).

Al mismo tiempo, el bienestar varía considerablemente en la región. Los trabajadores del norte de Chipre (23 %) son los que menos probabilidades tienen de sentirse prósperos en Europa, mientras que varios países —como Eslovenia (59 %), Serbia (56 %), Kosovo (54 %), Italia (51 %), Letonia (50 %), Albania (44 %) y Polonia (43 %)— se encuentran en máximos históricos o cerca de ellos. Montenegro (40 %) también alcanzó un nuevo máximo.

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