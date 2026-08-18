(Información remitida por la empresa firmante)

-Comunidades indígenas presentan una denuncia en Noruega contra Statkraft en virtud de la Ley de Transparencia – Iniciativa para la Justicia Transnacional - ProDESC

• La denuncia pone a prueba las obligaciones de Noruega en materia de derechos humanos, mientras el mayor generador de energía renovable de Europa se enfrenta a un escrutinio por sus operaciones en territorio indígena.

MEXICO CITY, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Las comunidades Mapuche Williche del sur de Chile han presentado una denuncia en Noruega contra Statkraft AS, la mayor generadora de energía renovable de Europa, amparándose en la Ley de Transparencia noruega. La denuncia fue interpuesta por Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, con el apoyo de ProDESC y la Iniciativa para la Justicia Transnacional (IJT).

La Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü es una organización autónoma Mapuche Williche que representa a más de 150 comunidades en la cuenca del río Pilmaiquén y sus alrededores. Durante más de una década, ha defendido su territorio, agua, lugares sagrados y derechos colectivos frente al desarrollo hidroeléctrico a gran escala.

La denuncia solicita a la Autoridad Noruega del Consumidor que investigue si Statkraft cumplió con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos en relación con la planta de Rucatayo y el proyecto hidroeléctrico de Los Lagos. Las comunidades expresan su preocupación por el consentimiento libre, previo e informado, los derechos culturales y espirituales, la seguridad e integridad de las mujeres, los niños y los defensores de los derechos humanos, y el riesgo de daños irreversibles vinculados a la posible inundación de territorios de gran importancia cultural.

Para el pueblo Mapuche Williche, el río Pilmaiquén es un territorio vivo y sagrado, ligado a la memoria ancestral, las prácticas curativas y la vida ceremonial, centrada en el Ngen Mapu Kintuantü.

"Esta denuncia no es solo una acción legal; es un llamamiento a proteger la vida, la memoria y nuestro territorio sagrado. Pedimos a Noruega que escuche nuestra palabra y actúe antes de que el daño sea irreversible", declaró Machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual mapuche y representante del Aylla Rewe.

Dado que Statkraft es propiedad exclusiva del Estado noruego, el caso también cuestiona la aplicación de los compromisos de Noruega en materia de derechos humanos y el funcionamiento de sus empresas estatales en el extranjero. Los denunciantes solicitan a la Autoridad del Consumidor que priorice su revisión, dado el potencial de daño irreversible. Knut Hurum, quien representó al pueblo Sami en el histórico caso Fosen, es el asesor legal de los denunciantes en Noruega.

El próximo mes, Machi Millaray y otros representantes del pueblo Mapuche Williche tienen previsto viajar a Noruega. Buscarán reunirse con las autoridades noruegas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil, y estarán disponibles para entrevistas presenciales con medios de comunicación noruegos e internacionales.

La denuncia forma parte de una estrategia transnacional más amplia que también incluye procedimientos ante el sistema interamericano de derechos humanos y organismos de las Naciones Unidas.Video - https://youtu.be/GvVIqb2SGBE

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