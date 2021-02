El conglomerado indio Godrej & Boyce busca reforzar la cadena de frío de la vacuna en todo el mundo

El socio de la cadena de frío para el mayor motor de vacunación de covid del mundo en la India, el experto en refrigeración Godrej & Boyce lanza los congeladores de temperatura ultra-baja 'made in India' (por debajo de -80°C)

Ofrece soluciones a la cadena de frío de la vacuna en todas las bandas de temperatura

MUMBAI, India, 17 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Godrej & Boyce, la compañía insigne con sede en la India de Godrej Group, con unos ingresos de 1.500 millones de dólares estadounidenses, se ha asociado con el mayor motor de vacunación del mundo en la India y otras partes del mundo. Sus soluciones de refrigeración médica avanzadas made in India protegen las vacunas sensibles a la temperatura adecuada. Ahora acaba de lanzar los modernos Ultra-Low Temperature Freezers (ULTF) que pueden preservar suministros médicos que salvan vidas, como vacunas basadas en mRNA, por debajo de -80°C, impulsando la cadena de frío médica global en el motor anti-covid.

Estos se basan en fiabilidad, asegurando las operaciones continuas con sistemas de seguridad CO2/NO2. La experiencia de Godrej en electrónica le permite construir sistemas robustos para condiciones de energía variables.

La marca ofrece refrigeradores de vacuna precertificados WHO PQS (2-8°C), refrigeradores de bancos de sangre y congeladores profundos (-20°C), ULTFs (por debajo de -80°C) y pronto introducirá soluciones de la cadena de frío móviles y pasivas para distribución hasta el último tramo.

Jamshyd Godrej, presidente y director general de Godrej & Boyce Manufacturing Company Ltd. dijo: "Hoy, las naciones del mundo están afrontando retos en operar con efectividad los programas de vacunación de covid-19, debido al inadecuado equipamiento de la cadena de frío. Con décadas de experiencia de Godrej en tecnología de refrigeración, la marca ofrece una gama de Made in India for the World, soluciones de almacenamiento en frío avanzadas para vacunas y suministros que salvan vidas que pueden ayudar a los gobiernos de todo el mundo en su lucha contra la Covid-19".

Kamal Nandi, director empresarial y vicepresidente de Godrej Appliances, añadió: " Los congeladores de temperatura ultra baja de Godrej recientemente introducidos tienen un amplio rango de aplicaciones críticas como almacenamiento de vacunas basadas en mARN, bancos de sangre, almacenamiento de órganos, cadena de frío farmacológica, laboratorios de pruebas, cría de animales, cadena de frío alimentaria, etc.".

Acerca de Godrej & Boyce

Godrej & Boyce ('G&B'), una compañía Godrej Group, se fundó en 1897, y ha contribuido a la trayectoria de la India de autosuficiencia mediante fabricación. G&B patentó el primer cierre sin muelles del mundo y desde entonces se ha diversificado en 14 empresas en varios sectores, desde seguridad, mobiliario y aeroespacial a infraestructura y defensa. Godrej es una de las marcas de más confianza de la India que sirve a más de 1.100 millones de clientes en todo el mundo diariamente.

Primero en la India en fabricar refrigeradores en 1958, Godrej Appliances se ha expandido en categorías que incluyen los refrigeradores médicos y fabrica 3 millones de aparatos anualmente.

