El Consejo Internacional de Frutos Secos lanza oportunidades de financiación para investigación y difusión

El Consejo Internacional de Frutos Secos (INC, por sus siglas en inglés) ha lanzado su convocatoria anual de proyectos de investigación (300,000 euros) y de proyectos de promoción y difusión. El objetivo de la primera es financiar la investigación sobre los beneficios para la salud de los frutos secos y las frutas deshidratadas. El objetivo de la segunda convocatoria es financiar proyectos que promuevan su consumo, especialmente en países en vías de desarrollo. Las dos convocatorias están abiertas a instituciones públicas y privadas, así como a organizaciones sin ánimo de lucro. Se puede obtener más información en https://www.nutfruit.org/health-professionals/funding-opportunities.

A parte del programa de ayudas, el INC lleva a cabo el proyecto de difusión global "Nuts for a Healthier World" (Frutos secos para un mundo más sano), una campaña solidaria que pretende difundir los beneficios que ejerce en la salud cada tipo de fruto seco y fruta deshidratada. Este proyecto incluye un vídeo principal y 16 vídeos con entrevistas en las que aparecen personas de diferentes partes del mundo. Todos los vídeos están publicados en la página web nutsforgifts.org [http://nutsforgifts.org ].

Beneficiarios de las subvenciones de 2018

En la anterior convocatoria, 3 proyectos fueron seleccionados para recibir una financiación, que ascendió, en total, a 363,700 euros. El INC concedió financiación a un estudio clínico sobre la relación entre el consumo de frutas deshidratadas y la salud intestinal, así como a dos proyectos de promoción y difusión. Los proyectos financiados fueron:

Beneficiario de la beca de investigación:

Proyecto: "Optimising gut health: physiological, microbiological and metabolomic effects of dried fruit" (Optimización de la salud intestinal: efectos fisiológicos, microbiológicos y metabolómicos de las frutas deshidratadas). Investigador principal: Prof. Kevin Whelan, King's College, Londres, Reino Unido.

Beneficiarios de la subvención de difusión:

Nucis Italia. Proyecto: "Nuts and the new dietary styles" (Frutos secos y nuevos hábitos alimentarios).

Australian Nut Industry Council. Proyecto: "Dissemination of results from the secondary analysis of nut consumption in the 2011-13 Australian Health Survey" .

Para finales de año, el INC habrá aportado cerca de 2,8 millones de euros en fondos para proyectos de investigación y difusión a lo largo de los seis últimos años.

Sobre el Consejo Internacional de Frutos Secos

El Consejo Internacional de Frutos Secos (INC) está formado por más de 800 empresas de la industria de los frutos secos de más de 70 países. El INC es la organización internacional líder en salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y normas y reglamentos internacionales sobre frutos secos y fruta deshidratada.

