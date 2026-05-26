(Información remitida por la empresa firmante)

- Constructor Group elige Singapur para su nueva sede global de IA y computación cuántica, creando más de 200 puestos de trabajo altamente cualificados

BREMEN, Alemania, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ConstructorGroup ha decidido trasladar su sede de Suiza a Singapur, uno de los centros de innovación más importantes del mundo. Esta decisión generará aproximadamente 200 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados para profesionales jóvenes y experimentados. El traslado y la alianza a largo plazo refuerzan aún más la relación de Constructor Group con Singapur. En total, Constructor creará más de 200 nuevos empleos en los próximos 2 o 3 años, ampliando su presencia regional a más de 250 personas y abarcando áreas como la investigación, la formación, la tecnología avanzada y los negocios de capital.

La decisión de Constructor Group de establecerse en Singapur se tomó tras un exhaustivo proceso de evaluación internacional de los principales destinos tecnológicos. El gobierno de Singapur acoge con satisfacción esta iniciativa, que contribuirá a fortalecer el ecosistema de IA y computación cuántica del país y a potenciar las capacidades del sector de la investigación y la educación.

Singapur es uno de los principales centros de tecnología e investigación del mundo, y su apoyo ha abierto una nueva puerta, declaró el doctor Serg Bell, fundador y presidente del consejo de administración de Constructor Group. Todo el ecosistema de Constructor Group —investigación, educación, tecnología avanzada y capital— se concentrará ahora en un mismo lugar para definir el significado de la IA y la computación cuántica para la industria y la educación durante la próxima década, añadió el doctor Bell.

Por qué Singapur

Esta decisión refleja la posición de Singapur como centro de innovación y tecnología reconocido a nivel mundial. Singapur se encuentra entre las economías líderes del mundo en cuanto a innovación, competitividad del talento y conectividad global, ocupando el primer puesto en el Índice Henley Passport 2026 y manteniéndose entre los cinco primeros del Índice Mundial de Innovación de la OMPI. El país también continúa fortaleciendo su ecosistema de IA y tecnologías avanzadas en el marco de la Estrategia Nacional de IA 2.0, con el apoyo de inversiones sostenidas en infraestructura, investigación y desarrollo de talento.

Singapur se ha convertido en una importante base regional para muchas empresas tecnológicas líderes, como OpenAI, Microsoft, Google y Workato, lo que refleja el atractivo del país como centro de innovación tecnológica, talento y adopción empresarial. La decisión de Constructor se alinea con estas tendencias generales del ecosistema.

Digital Industry Singapore celebra los planes de Constructor Group para establecer su Centro de Excelencia en IA y Computación Cuántica en Singapur. Esta inversión fortalecerá aún más el creciente ecosistema de alta tecnología de Singapur y creará valiosas oportunidades de colaboración con nuestros socios de investigación y empresariales. A través de estas alianzas, esperamos que Singapur desarrolle nuevas capacidades e innovaciones, indicó Philbert Gomez, vicepresidente sénior, director ejecutivo y jefe de Digital Industry Singapore.

Lea la versión completa aquí: Constructor Group selects Singapore for new global AI and quantum headquarters, creating 200+ high-skilled roles | Constructor Group

CONTACTO: D. Scott Peterson, +49 172 367 7317, dpeterson@constructor.university

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