CooperVision lanzará las lentes de contacto blandas MyDay® MiSight® de 1 día para el control de la miopía

Los nuevos lentes combinan material avanzado de hidrogel de silicona con tecnología ActivControl probada*1 para retardar el empeoramiento de la miopía en niños †2,3

FAREHAM, Inglaterra, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CooperVision anunció hoy el próximo lanzamiento de las lentes de contacto MyDay MiSight de 1 día en el Reino Unido y mercados europeos y circundantes seleccionados, ampliando así su gama de productos para el control de la miopía basados en la evidencia. Estas nuevas lentes de contacto blandas para el control de la miopía combinan la probada tecnología MiSight 1 day ActivControl con el avanzado material de hidrogel de silicona utilizado en las lentes MyDay.*1

Uno de cada dos niños que nacen hoy podría tener miopía a los 20 años.4 También conocida como miopía, la miopía puede afectar significativamente su calidad de vida, lo que dificulta la participación en la escuela, los deportes y otras actividades.5,6 La miopía puede empeorar rápidamente, especialmente en niños más pequeños, por lo que la intervención temprana es importante.7

"Nuestro compromiso con la lucha contra la miopía, tanto científica como comercialmente, ha sido inquebrantable", afirmó Debbie Olive, directora comercial de CooperVision. "Con MyDay MiSight 1 day, hemos aplicado el avanzado material de hidrogel de silicona presente en nuestras lentes de contacto MyDay*1, aprovechando al máximo el potencial transformador del control de la miopía".†2,3,8

La tecnología ActivControl de la empresa ha demostrado una reducción aproximada del 50 % en la progresión de la miopía†2,3 y está respaldada por el ensayo clínico de lentes de contacto blandas de mayor duración entre niños. Cientos de miles de niños en todo el mundo ahora usan lentes de contacto con esta tecnología.9 El diseño de los lentes incorpora zonas de corrección de la visión y zonas de tratamiento para brindar una visión clara al mismo tiempo que ayuda a controlar el empeoramiento de la miopía.◊10-12

"Esta innovación ofrece un control de la miopía permanente: los niños se benefician del tratamiento durante todo el día, simplemente usando sus lentes de contacto", afirmó Jennifer Lambert, vicepresidenta de Control de la Miopía y Cuidado de la Córnea de CooperVision.13-15 "También está diseñada para facilitar una transición fluida del control de la miopía al uso de lentes de contacto para adultos, gracias a su material y especificaciones compartidas con los lentes MyDay".**

En el lanzamiento en el Reino Unido y en mercados europeos y circundantes seleccionados, el producto estará disponible en los siguientes parámetros:

Para obtener más información sobre esta innovación y la cartera de gestión de la miopía basada en evidencia de CooperVision, visite www.coopervision.co.uk.

Acerca de CooperVision

CooperVision, una división de CooperCompanies (Nasdaq: COO), es uno de los principales fabricantes de lentes de contacto del mundo. La compañía produce una gama completa de lentes de contacto blandas desechables diarias, quincenales y mensuales con materiales y ópticas avanzados, así como lentes rígidas permeables al gas de alta calidad para ortoqueratología y diseños esclerales. CooperVision cuenta con una sólida trayectoria en la solución de los problemas visuales más complejos, como el astigmatismo, la presbicia, la miopía infantil y las córneas muy irregulares; y ofrece la cartera más completa de productos esféricos, tóricos y multifocales del mercado. Mediante la combinación de productos innovadores y el apoyo especializado de los profesionales, la compañía aporta una perspectiva innovadora al mercado, generando ventajas reales para clientes y usuarios. Para más información, visite www.coopervision.com.

Acerca de CooperCompanies

CooperCompanies (Nasdaq: COO) es una empresa líder mundial en dispositivos médicos, enfocada en ayudar a las personas a disfrutar de los momentos más hermosos de la vida a través de sus dos unidades de negocio, CooperVision y CooperSurgical. CooperVision es un líder de confianza en la industria de las lentes de contacto, ayudando a mejorar la visión diaria. CooperSurgical es una empresa líder en fertilidad y salud femenina, dedicada a brindar tiempo a mujeres, bebés y familias en los momentos de salud más importantes. Con sede en San Ramón, California, CooperCompanies cuenta con una plantilla de más de 15.000 personas, vende productos en más de 130 países y genera un impacto positivo en más de 50 millones de vidas cada año. Para más información, visite www.coopercos.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", según la definición de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo, entre otras, declaraciones sobre el lanzamiento de MyDay MiSight 1 day. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en suposiciones, datos o métodos que pueden ser incorrectos o imprecisos y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Entre los factores que podrían causar que los resultados reales y las acciones futuras difieran significativamente de los descritos en las declaraciones prospectivas se encuentran los riesgos relacionados con los desafíos inherentes al desarrollo, la fabricación, el lanzamiento, la comercialización y la venta de productos nuevos o alternativos; posibles problemas de rendimiento, disponibilidad y calidad de los productos; la competencia; los retrasos en el lanzamiento; y otros factores descritos en los documentos presentados por CooperCompanies ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluidas las secciones "Negocio", "Factores de Riesgo" y "Análisis y Discusión de la Gerencia sobre la Situación Financiera y los Resultados de las Operaciones" del Informe Anual de Cooper en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de octubre de 2024, ya que dichos Factores de Riesgo pueden actualizarse en los documentos anuales y trimestrales. CooperCompanies advierte a los inversores que las declaraciones prospectivas reflejan el análisis de la compañía únicamente en la fecha indicada. CooperCompanies declina cualquier intención de actualizarlas, salvo que lo exija la ley.

