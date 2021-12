Coway Booth at CES 2022 - COWAY CO., LTD./PR NEWSWIRE

-- Coway muestra sus innovaciones de hogares inteligentes para una vida más saludable en CES 2022, en el sitio y de forma virtual

- Coway presentará su visión de una vida mejor a través de innovaciones en electrodomésticos ambientales en CES 2022 y una experiencia virtual en línea.

- La línea premium, serie Cowaymega, con Airmega y Bidetmega, que se exhibirá en los mercados de Norteamérica y Europa.

SEÚL, Corea del Sur, 16 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company", anunció hoy que exhibirá sus últimas innovaciones en electrodomésticos ambientales en el CES 2022 en Las Vegas. Coway invita a los asistentes a CES 2022 a venir a la Venetian Expo, expositor #52509, en Las Vegas, o visitar su ' CES 2022 Coway Brand Site' virtual para explorar sus innovaciones desde la comodidad de su hogar.

Organizada por medio de la Consumer Technology Association, CES es la feria comercial anual de tecnología más influyente del mundo, donde los expositores presentan al público sus últimas innovaciones.

Bajo el tema We innovate for your better life, Coway comparte su visión de los hogares del futuro y cómo las tecnologías de próxima generación agregan más conveniencia a nuestra vida cotidiana. Con el fin de proporcionar un vistazo al futuro de la tecnología del hogar, Coway va a mostrar sus innovadores purificadores de agua, purificadores de aire y productos para dormir que sirven para mejorar la forma en la que vivimos.

La exposición contará con cuatro zonas principales, "Smart Sleep Solution", "Noble", "Icon" y "Airmega". Cada uno de ellos mostrará cómo las tecnologías innovadoras de Coway redefinen los colchones, los purificadores de agua, los purificadores de aire y los bidés. La zona Airmega contará con la gama premium y galardonada de purificadores de aire Airemga disponibles en Europa, entre los que se incluyen Airmega Mighty (AP-1512HH), Airmega 150 (AP-1019C) y Airmega Jet (AP-1220B).

Aquellos que no asistan pueden experimentar el CES Coway Booth a través del sitio de la marca ' CES 2022 Coway Brand Site'. La plataforma digital contará con productos exhibidos, contenido de Coway X BTS y va a proporcionar acceso a eventos en el sitio. Para la prensa, socios comerciales y visitantes, también está disponible la preinscripción para visitas guiadas y reuniones.

DÓNDE: Venetian Expo, expositor #52509, y de forma online a través de CES 2022 Coway Brand Site KIT DE PRENSA: Coway Press Kit

"Es un honor traer nuestras últimas innovaciones para el hogar inteligente, nacidas de 32 años de experiencia en agua, aire y diseño, a CES 2022. Esperamos que estas den una idea del potencial de cómo las soluciones de vida de Coway pueden dar forma a nuestra vida cotidiana en el futuro", explicó Rodney Ryu, director administrativo de Coway Europe BV.

Desde que se llevó a cabo su expansión mundial a Europa en la década de 2000, Coway ha introducido purificadores de aire que son líderes en la industria y que a su vez hacen que el estilo de vida hogareño de los europeos sea aún más saludable. En 2021, la compañía estableció su sede regional 'Coway Europe B.V.' en Amstelveen, Países Bajos, y lanzó la línea premium Airmega en el mercado europeo. Esta gama incluye los productos exhibidos por CES, Airmega Jet (AP-1220B)*, Airmega Mighty (AP-1512HH)** y Airmega 150 (AP-1019C)***, que son reconocidos internacionalmente por su rendimiento avanzado e innovadores diseños. El siguiente paso de Coway Europe es lanzar purificadores de agua debajo del fregadero (UTS) que son ideales para el medio ambiente europeo y que cuentan a su vez con tecnología de purificación de nivel mundial.

* Airmega Jet(AP-1220B) con su tecnología revolucionaria MegaJet™ se ha clasificado en primer lugar en el laboratorio de pruebas de productos sueco Testfakta**Airmega Mighty(AP-1512HH) con su ionizador ha sido seleccionada como principal elección según New York Times' Wirecutter por séptimo año consecutivo***Airmega 150(AP-1019C), creada para conseguir un mantenimiento sencillo, ha recibido su excelencia en diseño en tres premios internacionales - iF Design Award, Good Design Award e IDEA Award

Acerca de Coway Co., Ltd.

Establecida en Corea en el año 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", es una empresa líder en electrodomésticos ambientales que hace que la vida de las personas sea saludable y cómoda con electrodomésticos innovadores como purificadores de agua, purificadores de aire, bidés y colchones. Desde su fundación, Coway se ha convertido en un líder en la industria de electrodomésticos ambientales, con una intensa investigación, ingeniería, desarrollo y servicio al cliente. La empresa ha demostrado su dedicación a la innovación con productos galardonados, experiencia en salud en el hogar, participación de mercado inigualable, satisfacción del cliente y reconocimiento de marca. Coway continúa innovando diversificando las líneas de productos y acelerando los negocios en el extranjero en Malasia, Estados Unidos, Tailandia, China, Indonesia, Vietnam, Japón y Europa, basándose en el éxito comercial en Corea. Para obtener más información, visite http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

