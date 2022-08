Creality CR-Laser Falcon hace que sea más fácil que nunca grabar y cortar una obra maestra

SHENZHEN, China, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Creality, un pionero mundial en impresión 3D, presentó oficialmente su grabador y cortador láser, CR-Laser Falcon, en la ceremonia "Make it NEO-Creality Summer Upgrade" el 5 de agosto de 2022. El CR-Laser Falcon, con un módulo de 10W y la probada tecnología de núcleo 3D de la serie Creality Ender 3D, garantiza calidad, estabilidad y precisión. Estará disponible en Estados Unidos en la tienda oficial de Creality a partir del 18 de agosto, a las 10:00 a.m. (EDT). Los usuarios de los países europeos también podrán adquirirlo en store.creality.com/de el 22 de agosto, a 10:00 a.m. (GMT+2).

Introduzca el CR-Laser Falcon con su módulo láser de 10W. Ofrece una precisión de 0,06 mm, un corte de 12 mm en una sola pasada y un funcionamiento sencillo. Para todo tipo de usuarios, desde los aficionados al bricolaje hasta los que dirigen un taller de fabricación, es una máquina útil a la que hay que acceder. La última CR-Laser Falcon 10W tiene un mayor rendimiento de grabado y corte. Con la avanzada tecnología LD+FAC+C-Lens, comprime el punto focal a sólo 0,06 mm, lo que se traduce en bordes afilados y profundos, así como en grabados limpios.

El módulo láser de 10W facilita el corte de materiales más gruesos. Puede cortar tableros de madera de 12 mm con una sola pasada y graba patrones en objetos tan duros como el acero inoxidable.

El control de un solo botón hace que esta máquina de grabado sea realmente fácil de usar, que puede funcionar sin conexión. Es perfecta para que los usuarios la utilicen en interiores, exteriores o donde quieran sin necesidad de un ordenador.

Acerca de los beneficios del lanzamiento

El grabador láser de 10W estará disponible en la tienda online de Creality en EE.UU. a las 10:00 am (EDT), el 18 de agosto, mientras que estará disponible en la tienda online de Creality en Europa a las 10:00 am (GMT + 2), el 18 de agosto. Los usuarios pueden tener la oportunidad de conseguirlo con un 50% de descuento y obtener una devolución de 100 dólares en las primeras dos horas. ¡Los beneficios del lanzamiento son realmente atractivos! ¡Pon tu alarma y aprovecha la oferta!

Detalles 10W CR-Laser Falcon: https://bit.ly/3vMFit6

Tienda Online: https://bit.ly/3BMHqou

Acerca de Creality

Creality es una marca líder de impresión 3D a nivel de consumidor, centrada en la investigación y producción de impresoras 3D. Las impresoras 3D FDM y de resina, desarrolladas y fabricadas por nosotros mismos, son pioneras en el mercado de la impresión 3D. En 2021, Creality desarrolló y lanzó nuestras primeras máquinas de grabado láser, CV-01, y luego CV-01 Pro, 5W CR-Laser Falcon, 10W CR-Laser Falcon. Estamos actualizando constantemente nuestras grabadoras láser en términos de potencia láser, tamaño de grabado y estructura para satisfacer las necesidades de actualización continua de los usuarios.