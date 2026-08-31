Crece el interés mundial por Expo 2027 Belgrado: 10.000 candidatos de 119 países solicitan ser voluntarios

(Información remitida por la empresa firmante)

BELGRADO, Serbia, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Expo 2027 Belgrado, la primera Exposición Especializada de los Balcanes Occidentales, despierta un gran interés internacional. En solo tres meses, 10.000 candidatos de 119 países han solicitado convertirse en Expo Playmakers, los voluntarios que recibirán en Belgrado a visitantes y participantes internacionales.

El volumen y la diversidad de los candidatos reflejan el atractivo internacional del mayor evento jamás organizado por Serbia, que reunirá a países, culturas e ideas.

Expo 2027 Belgrado se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027. Durante 93 días, más de 130 países participarán en la capital serbia. La Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) prevé más de cuatro millones de visitas. El evento brindará a Serbia y los Balcanes Occidentales una plataforma internacional para mostrar su cultura, sus ideas y su potencial.

Danilo Jerinić, director de EXPO 2027 d.o.o. Belgrade, celebró este hito: Las primeras 10.000 candidaturas son, ante todo, un motivo para dar las gracias. Gracias a quienes han confiado en nosotros y decidido dedicar parte de su tiempo, conocimientos y energía a Expo 2027.

Entre las 48 funciones más solicitadas figuran el apoyo a los equipos de marketing y protocolo, la colaboración con participantes internacionales en sus pabellones, la orientación de visitantes y el apoyo a programas deportivos y educativos.

Pueden postularse personas adultas de Serbia y del extranjero, así como quienes cumplan 18 años a más tardar el 15 de abril de 2027. Al finalizar su labor, los voluntarios recibirán un certificado de reconocimiento internacional avalado por la BIE.

Más información en la web oficial y en las redes sociales de Expo 2027.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

EXPO 2027 – COMUNICADO DE PRENSA / VOLUNTARIOS

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/crece-el-interes-mundial-por-expo-2027-belgrado-10-000-candidatos-de-119-paises-solicitan-ser-voluntarios-302862808.html