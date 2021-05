La crisis de "agotamiento" en el trabajo amenaza los sitios de trabajo tras la pandemia

El acceso al trabajo remoto aumenta el bienestar y la productividad de los empleados.

NUEVA YORK, 26 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Denominada "crisis en el trabajo", Catalyst descubrió en una encuesta global que el 92% de los trabajadores dicen que están experimentando agotamiento por el estrés relacionado con su lugar de trabajo, sus experiencias laborales Covid-19 y/o sus vidas personales. Una solución para mejorar el bienestar de los empleados, así como la productividad, la innovación, la retención y la inclusión, dicen los investigadores, es el acceso al trabajo remoto. Para las mujeres, que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pérdida de puestos de trabajo durante la pandemia, estos hallazgos son de vital importancia.

El estudio Las opciones de trabajo remoto pueden impulsar la productividad y frenar el agotamiento encuestó a casi 7500 empleados en todo el mundo y define el agotamiento como "el agotamiento físico y psicológico que proviene del estrés prolongado con consecuencias negativas, incluida la distancia mental del trabajo y los sentimientos de ineficacia profesional". Es la primera entrega de la serie de investigación Equity in the Future of Work de Catalyst.

En el análisis, la autora Tara Van Bommel, PhD identifica tres tipos de agotamiento: agotamiento laboral, agotamiento laboral Covid-19 y agotamiento personal. El acceso al trabajo remoto frenó los tres tipos de agotamiento, independientemente de las diferencias de grupo, como el género o la condición de cuidador de niños. Estos datos ilustran que lo que funciona para las mujeres en el lugar de trabajo funciona para todos.

Los datos muestran que cuando las empresas ofrecen opciones de trabajo remoto, que incluyen una ubicación de trabajo flexible, equipos distribuidos y/o trabajo virtual/teletrabajo/ trabajo desde casa, los empleados informan una disminución del 26% en el agotamiento del lugar de trabajo en comparación con las personas que no tienen acceso de control remoto. El agotamiento en el lugar de trabajo cae un 43% cuando los empleados tienen acceso al trabajo remoto y sus gerentes demuestran empatía, en comparación con las personas sin acceso al trabajo remoto o gerentes empáticos.

El estudio también halla que los empleados con acceso de trabajo remoto tienen un 30% menos de probabilidades de buscar otro trabajo el próximo año en comparación con las personas que no tienen acceso de trabajo remoto. Las mujeres con responsabilidades de cuidado de niños tienen un 32% menos de probabilidades de informar que tienen la intención de dejar su trabajo cuando tienen acceso al trabajo a distancia, en comparación con las mujeres con responsabilidades de cuidado de niños que no tienen acceso al trabajo a distancia.

Como era de esperar, el informe observa que las expectativas actuales "siempre activas" en el trabajo son insostenibles y recomienda las siguientes soluciones para que las organizaciones ayuden a combatir el agotamiento:

Crear políticas de trabajo a distancia que detallen las expectativas de los empleados, gerentes y equipos.

Mejorar a los gerentes en la gestión de equipos a distancia de manera inclusiva.

Invertir en programas y estipendios para empleados que necesitan opciones adicionales de cuidado infantil.

Normalizar la escucha empática a través de controles regulares y otras oportunidades para compartir experiencias de vida y trabajo.

"El agotamiento conduce a la rotación, pero eso puede mitigarse mediante políticas de trabajo remoto intencionales y un liderazgo inclusivo y empático", dijo Lorraine Hariton, presidenta y consejera delegada de Catalyst. "Las opciones de trabajo flexibles, remotas y implementadas de manera efectiva para los empleados en última instancia ayudan a las organizaciones a tener acceso a más talento y menos rotación, así como a una mayor innovación y productividad".

Acerca de Catalyst Catalyst es una organización mundial sin fines de lucro que trabaja con algunos de los directores ejecutivos y empresas líderes más poderosos del mundo para ayudar a construir lugares de trabajo que funcionen para las mujeres. Fundada en 1962, Catalyst impulsa el cambio con investigaciones pioneras, herramientas prácticas y soluciones comprobadas para acelerar y promover el liderazgo de las mujeres, porque el progreso de las mujeres es el progreso de todos.

