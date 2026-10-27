¿Cómo cuidar a quienes cuidan? NCCN presenta una guía esencial para apoyar a los seres queridos con cáncer (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Este nuevo libro, de acceso gratuito, ofrece información sencilla pero empoderadora sobre cómo cuidar a personas con cáncer sin descuidar el propio bienestar.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoyy, la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)— una alianza de centros oncológicos líderes en Estados Unidos responsable de elaborar directrices en las que confían pacientes y profesionales de la salud en todo el mundo para mejorar los resultados, ha publicado sus primeras * NCCN Guidelines for Patients, centradas específicamente en cómo brindar apoyo a los seres queridos que padecen cáncer. Las nuevas Directrices de NCCN para pacientes: el cuidado de personas con cáncer ofrecen una guía de fácil comprensión sobre cómo actuar en situaciones difíciles y proporcionan recursos de gran utilidad en momentos críticos.

El nuevo libro es una guía práctica para cualquier persona que esté en posición de brindar apoyo a un ser querido. Esto incluye a aproximadamente una cuarta parte de todos los estadounidenses, e incluso a cifras más altas en todo el mundo. La guía proporciona consejos concretos para manejar situaciones como:

Apoyo emocional

Finanzas

Tareas del hogar

Asuntos legales

Gestión de la atención médica (incluye ayuda en la toma de decisiones, así como la administración de medicamentos u otras tareas de enfermería)

Las Directrices de NCCN para pacientes: el cuidado de personas con cáncer está disponible de forma gratuita en NCCN.org/patients o a través de la NCCN Patient Guides for Cancer App, gracias a la financiación de la National Comprehensive Cancer Network Foundation (NCCNF). Visite NCCNFoundation.org para contribuir a mejorar la experiencia de las personas que reciben atención oncológica.

"Cuando me diagnosticaron cáncer de mama, mi formación como clínica e investigadora me llevó a buscar información fidedigna basada en evidencia. Las Directrices de la NCCN para pacientes me permitieron comprender la evidencia, formular mejores preguntas y participar de manera significativa en las decisiones sobre mi propia atención", señaló Heather Kopecky, PhD, MBA, PCC, miembro de la Junta Directiva de la NCCN Foundation. "He vivido el cáncer como enfermera, como paciente y acompañando a personas a las que quiero. En cada una de estas facetas, he comprobado lo valioso que resulta que las personas tengan acceso a información clara y confiable. El conocimiento no eliminó el miedo, pero me brindó la capacidad de entender mis opciones y tener voz en mi propia atención".

La nueva guía para pacientes señala que, al menos, el 70 % de los cuidadores deben compaginar su labor con un empleo y otras responsabilidades; además, el 60 % vive en un domicilio distinto al de la persona a la que cuidan. El documento incluye, a lo largo de todo su contenido, secciones tituladas 'Rincón del cuidador' que ofrecen consejos clave para el autocuidado, así como un capítulo específico dedicado por completo al bienestar del propio cuidador.

"Cuando un ser querido recibe un diagnóstico de cáncer, lo natural es que las personas quieran brindar todo el apoyo posible. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que la situación no se limita solo al cáncer, sino que también deben gestionar el resto de los aspectos de su vida", explicó Anthea A. Gray, PsyD, The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital y Solove Research Institute. "En momentos de miedo o incertidumbre —o cuando la situación se vuelve abrumadora—, contar con información fiable y de fácil acceso resulta fundamental. Por eso, recursos como las Directrices de la NCCN para pacientes son de gran ayuda: reúnen información rigurosa en un solo lugar, lo que permite a los cuidadores comprender mejor qué esperar, tomar decisiones más informadas y apoyar a sus seres queridos con mayor seguridad".

Las Directrices de NCCN para pacientes: el cuidado de personas con cáncer incluye información exhaustiva sobre qué es el cáncer y qué cabe esperar durante el tratamiento. Ofrece explicaciones de términos y conceptos médicos complejos, y sugiere preguntas que se le pueden plantear al médico. La versión en línea contiene enlaces a sitios web, organizaciones o aplicaciones móviles de utilidad.

"La creación de este recurso reconoce que los acompañantes en el cuidado deben contar con información basada en evidencia para orientarse en su propio proceso", señaló Patrick Delaney, director ejecutivo de NCCNF. "Esto amplía nuestra trayectoria de financiar libros basados en las Directrices de NCCN, originalmente dirigidas a los profesionales clínicos. Dado que cada día más personas reciben un diagnóstico de cáncer, un mayor número de seres queridos asumen roles de apoyo, a menudo por primera vez. Hemos querido responder a esta necesidad creciente ofreciendo acceso a un recurso gratuito, diseñado específicamente para los cuidadores".

Este libro es el más reciente de una serie de más de 75 guías para pacientes que abarcan prácticamente todos los tipos de cáncer, así como su prevención, detección y cuidados de apoyo. Cada una de ellas se actualiza al menos una vez al año para mantenerse al día con el rápido ritmo de los avances médicos. Todas están disponibles en inglés; muchas han sido traducidas al español y algunas, además, a otros idiomas.

Las Directrices de NCCN para pacientes reciben numerosos premios cada año, entre ellos varios premios National Health Information Awards, un Annual Communicator Award of Distinction, un ClearMark Award otorgado por el Center for Plain Language y muchos otros. Estos reconocimientos destacan su alta calidad, su facilidad de comprensión, su enfoque centrado en el paciente y su fiabilidad, según expertos médicos independientes.

La organización también ofrece seminarios web gratuitos para pacientes y cuidadores sobre diversos temas. Visite NCCN.org/patients para más información.

Próximamente: El 3 de diciembre de 2026, la NCCN organizará una Cumbre de Defensa del Paciente centrada en el avance de la atención oncológica en la familia en los Estados Unidos. Los ponentes abordarán temas como la educación formación para cuidadores, el apoyo y la asistencia gubernamentales, y otras iniciativas destinadas a respaldar a los pacientes y a sus seres queridos. Obtenga más información y regístrese en NCCN.org/summits.

El próximo año: En noviembre de 2027, el equipo de NCCN Global Policy organizará un seminario web sobre las iniciativas para fortalecer el sistema de apoyo a los cuidadores de personas con cáncer a nivel mundial. Visite NCCN.org/global-policy para obtener más información sobre esta y otras iniciativas destinadas a mejorar la atención oncológica en todo el mundo.

Acerca de la National Comprehensive Cancer NetworkLa National Comprehensive Cancer Network (NCCN) es una alianza sin ánimo de lucro de centros oncológicos líderes, dedicada a la atención al paciente, la investigación y la educación. La NCCN se dedica a definir y promover una atención y prevención del cáncer de calidad, eficaz, equitativa y accesible para que todas las personas puedan vivir mejor. Las Guías de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (NCCN Guidelines) ofrecen recomendaciones transparentes, basadas en la evidencia y consensuadas por expertos para el tratamiento, la prevención y los servicios de apoyo del cáncer; son el estándar reconocido para la orientación clínica y las políticas en el manejo del cáncer, y las guías de práctica clínica más completas y actualizadas disponibles en cualquier área de la medicina. Las NCCN Guidelines for Patients brindan información experta sobre el tratamiento del cáncer para informar y empoderar a pacientes y cuidadores, con el apoyo de la National Comprehensive Cancer Network Foundation (NCCNF). La NCCN también promueve la educación continua, las iniciativas globales, las políticas, la colaboración en investigación y la publicación en oncología. Visite NCCN.org para obtener más información.

Acerca de la National Comprehensive Cancer Network Foundation (NCCNF)La National Comprehensive Cancer Network Foundation ayuda a personas de todo el mundo a acceder a guías gratuitas, traducidas y fáciles de seguir que les ayudan a comprender su diagnóstico y tratamiento de cáncer, hablar con confianza con sus equipos de atención médica y tomar decisiones informadas. NCCNF también apoya a la próxima generación de investigadores que impulsan el futuro. Las donaciones a NCCNF no solo financian el futuro de la atención oncológica, sino que cambian la forma en que las personas reciben atención hoy. Obtenga más información y ayude a hacer posible la misión en nccnfoundation.org.

Contacto para medios:Rachel Darwin267-622-6624darwin@nccn.org

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