La Cumbre de Almacenamiento Abierto de Supermicro comienza el 12 de agosto (2)

- La Cumbre de Almacenamiento Abierto de Supermicro mostrará el impacto de las cargas de trabajo de IA en el almacenamiento: comienza el 12 de agosto

El evento virtual ampliado incluye 9 sesiones, 23 empresas y 40 ponentes, en comparación con las 7 sesiones de 2024.

Se centra en las cargas de trabajo de IA, incluyendo modelos de infraestructura de inferencia distribuida, IA empresarial mediante Agentic, RAG y GenAI, y su impacto en el almacenamiento.

Otros temas incluyen el almacenamiento como servicio (SaaS) y el almacenamiento definido por software.

SAN JOSE, California, 31 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia hoy el regreso de su Open Storage Summit para 2025. En su sexto año, esta conferencia virtual gratuita reúne a Supermicro, líderes de la industria, socios tecnológicos, clientes y los anfitriones theCUBE y SiliconANGLE para explorar el panorama cambiante de las cargas de trabajo de almacenamiento, la IA y su impacto en la infraestructura de almacenamiento moderna.

Del 12 al 28 de agosto, la Cumbre de Almacenamiento Abierto 2025 incluye nueve sesiones, 40 ponentes expertos y 23 empresas. La Cumbre de Almacenamiento Abierto de este año reúne a expertos del sector para debatir casos de uso específicos del almacenamiento, desde la IA con agentes hasta el almacenamiento como servicio para proveedores de servicios de comunicaciones (CSP), pasando por los nuevos desarrollos en marcos de inferencia distribuida y la modernización de aplicaciones empresariales para la IA. El evento también ofrecerá consejos prácticos para los administradores de centros de datos.

"Los cambios en las cargas de trabajo de IA, en particular la inferencia empresarial y su impacto en el almacenamiento y la gestión de datos, son un tema central en la Cumbre de Almacenamiento Abierto de Supermicro", afirmó Michael McNerney, vicepresidente sénior de Marketing y Seguridad de Redes. "La complejidad de las soluciones modernas de TI e IA, desde sistemas, silicio, redes, software y medios de almacenamiento, requiere soluciones abiertas donde los líderes en estos campos colaboren para ofrecer las mejores soluciones a los clientes, y Supermicro lidera este esfuerzo".

Para más información y registro, visite: https://www.thecube.net/events/supermicro/open-storage-summit-2025

Entre los participantes que regresan se encuentran líderes de la industria como AMD, Intel, NVIDIA, Nutanix, Solidigm, Cloudian, DDN, Graid Technology, Kioxia, VAST Data, WEKA, Western Digital y OSNexus. Entre las nuevas incorporaciones de este año se incluyen EDB, MinIO, Scality, Lightbits Labs, Hammerspace, Sandisk, SteelDome y los clientes Iron Mountain y Voltage Park.

"La Cumbre de Almacenamiento Abierto de Supermicro es única en mi experiencia anual. Cada sesión reúne a líderes de hardware, software, silicio y clientes para impulsar ideas y resultados verdaderamente innovadores", afirmó Rob Strechay, director general y analista principal de theCUBE. "Me impresionó la profunda experiencia de los cuarenta ponentes y cómo las conversaciones se centraron en desafíos y soluciones técnicas reales. Si está explorando estas tecnologías o planificando un proyecto, estas sesiones están repletas de perspectivas, mejores prácticas y orientación práctica de expertos que están dando forma al futuro del almacenamiento abierto".

Sesiones de la Cumbre de Almacenamiento Abierto 2025 de Supermicro

Sesión 1: Almacenamiento por niveles para cargas de trabajo de IA

Fecha : 12 de agosto | Empresas : Supermicro, NVIDIA, Scality, WEKA y Kioxia

: 12 de agosto | : Supermicro, NVIDIA, Scality, WEKA y Kioxia Se analiza la arquitectura por niveles que combina sistemas de archivos paralelos y almacenamiento de objetos, anteriormente utilizado para cargas de trabajo de entrenamiento.

Sesión 2: Soluciones de almacenamiento de inteligencia artificial de Agentic

Fecha : 13 de agosto | Empresas : Supermicro, AMD, DDN, Sandisk

: 13 de agosto | : Supermicro, AMD, DDN, Sandisk Explore el impacto de la IA agente en el almacenamiento, donde los agentes autónomos emplean el razonamiento y la planificación para alcanzar objetivos de alto nivel.

Sesión 3: Almacenamiento como servicio para CSP

Fecha : 14 de agosto | Empresas : Supermicro, Intel, Iron Mountain, Scality, Lightbits y Western Digital

: 14 de agosto | : Supermicro, Intel, Iron Mountain, Scality, Lightbits y Western Digital El almacenamiento como servicio (SaaS) puede ser una oferta independiente de CSP o complementar un servicio informático existente. Únase a nuestra conversación para conocer la nueva plataforma Iron Cloud de Iron Mountain.

Sesión 4: Almacenamiento para permitir la inferencia a escala

Fecha : 19 de agosto | Empresas : Supermicro, NVIDIA, Solidigm, Cloudian Hammerspace

: 19 de agosto | : Supermicro, NVIDIA, Solidigm, Cloudian Hammerspace Explore los nuevos desarrollos en marcos de inferencia distribuida y nuevos protocolos de almacenamiento de los líderes del sector.

Sesión 5: Modernización de aplicaciones empresariales para IA

Fecha : 20 de agosto | Empresas : Supermicro, AMD, EDB, Lightbits Labs

: 20 de agosto | : Supermicro, AMD, EDB, Lightbits Labs Aprenda sobre nuevas plataformas de hardware, reestructuración de bases de datos y migración del almacenamiento tradicional a nuevas arquitecturas de almacenamiento definidas por software.

Sesión 6: Infraestructura empresarial de IA generativa

Fecha : 21 de agosto | Empresas : Supermicro, Intel, MinIO, Nutanix

: 21 de agosto | : Supermicro, Intel, MinIO, Nutanix Conozca las mejores prácticas para aplicar GenAI a las necesidades empresariales, incluyendo la planificación y creación de prototipos, el desarrollo de modelos y la implementación de software, las capacidades de gestión de datos y los recursos de hardware de computación y almacenamiento.

Sesión 7: Lago de datos y casas lago para IA empresarial

Fecha : 26 de agosto | Empresas : Supermicro, AMD, EDB, MinIO

: 26 de agosto | : Supermicro, AMD, EDB, MinIO Explore cómo se utilizan los lagos de datos para la estrategia de datos empresariales, que sienta las bases para implementar aplicaciones de IA empresarial.

Sesión 8: IA empresarial con RAG

Fecha : 27 de agosto | Empresas : Supermicro, NVIDIA, Voltage Park, Solidigm, VAST Data, Graid Technology.

: 27 de agosto | : Supermicro, NVIDIA, Voltage Park, Solidigm, VAST Data, Graid Technology. Escuche a expertos en la implementación de flujos de trabajo e infraestructura de Generación Aumentada de Recuperación (RAG) para consultas de inferencia.

Sesión 9: Soluciones de almacenamiento definidas por software

Fecha : 28 de agosto | Empresas : Supermicro, DDN, NVIDIA, SteelDome, OSNexus.

: 28 de agosto | : Supermicro, DDN, NVIDIA, SteelDome, OSNexus. Incluye tres sesiones independientes que abordan soluciones de diseño de referencia conjunta, el uso del almacenamiento en implementaciones a gran escala y la plataforma hipercubierta HyperSERV.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones integrales de TI optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, con IA y 5G para telecomunicaciones y el borde. Somos fabricantes de soluciones integrales de TI con servicios de servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, sistemas de alimentación y chasis impulsa aún más nuestro desarrollo y producción, facilitando la innovación de última generación, desde la nube hasta el borde, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), optimizando la escalabilidad y la eficiencia de nuestras operaciones globales, y optimizados para mejorar el coste total de propiedad (TCO) y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas al seleccionar entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto integral de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

