Cumbre de colaboración para la innovación de invierno de BIOSeedin: J.P.Morgan en el punto de mira

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN FRANCISCO, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Como evento destacado de la Semana de la Salud de J.P. Morgan, la Cumbre de Asociación para la Innovación de Invierno de BIOSeedin se celebró en San Francisco el 11 de enero de 2026. El evento se centró en el escaparate de activos de China para construir una plataforma exclusiva para la gira internacional de medicamentos innovadores chinos y la cooperación en licencias, empoderando a las empresas biotecnológicas chinas para conectar recursos globales de forma eficiente.

La cumbre atrajo a más de 500 representantes de la industria de más de 10 países y regiones, reuniendo a multinacionales, empresas farmacéuticas, biotecnológicas e instituciones de inversión líderes de toda la cadena de suministro. Albergó más de 300 reuniones individuales de emparejamiento y 18 giras especiales de empresas biotecnológicas innovadoras chinas, en un ambiente dinámico de intercambios entusiastas y sólidas intenciones de colaboración, lo que refleja plenamente su visión internacional y capacidad de integración industrial.

Se celebraron tres mesas redondas transfronterizas, donde profesionales veteranos de BD y líderes del sector a nivel mundial profundizaron en oncología, enfermedades cardiorrenales-metabólicas (CRM) y autoinmunes, compartiendo perspectivas como las terapias diferenciadas nacionales para cánceres de alta incidencia que están transformando la I+D oncológica de China, los ensayos clínicos acelerados por IA en CRM y las prioridades multidimensionales para la cooperación chino-extranjera en el campo de las enfermedades autoinmunes. Las 18 empresas biotecnológicas chinas presentaron activos de alta calidad en campos de vanguardia como anticuerpos biespecíficos, ADC y adhesivos moleculares, en sintonía con los puntos fuertes de la industria y demostrando logros fructíferos en I+D en sectores nicho.

Esta cumbre reunió perspectivas globales de vanguardia, impulsó la cooperación interregional e intersectorial, y construyó un puente profesional para la internacionalización de los medicamentos innovadores de China. De cara al futuro, BIOSeedin seguirá aprovechando el valor de su plataforma, organizando eventos industriales de alta calidad y colaborando con socios globales para explorar oportunidades de inversión y co-definir el futuro de la innovación biofarmacéutica.

bioSeedin espera contar con su presencia en la próxima conferencia para explorar oportunidades de inversión, forjar alianzas transformadoras y definir el futuro de la innovación biofarmacéutica.

www.bioseedin.com service@bioseedin.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cumbre-de-colaboracion-para-la-innovacion-de-invierno-de-bioseedin-jpmorgan-en-el-punto-de-mira-302670004.html