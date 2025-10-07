(Información remitida por la empresa firmante)

- La Cumbre Internacional MICE 2025 (IMS) reunirá a líderes mundiales mientras Visión 2030 impulsa el ascenso de Arabia Saudita como centro global de eventos empresariales

Más de 2.000 líderes mundiales de la industria y los gobiernos asistirán a la segunda edición de la Cumbre Internacional MICE (IMS25) en Riad, lo que consolida la posición de Arabia Saudita como uno de los destinos de eventos empresariales de mayor crecimiento a nivel mundial.

El evento se basa en el éxito de la primera IMS 2024, que atrajo a más de 1.700 asistentes de 25 países, mientras Arabia Saudita se prepara para albergar la Expo 2030 y el Mundial de Fútbol de 2034.

RIAD, Arabia Saudí, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Cumbre Internacional MICE (IMS25) regresará a Riad los días 26 y 27 de noviembre de 2025, reuniendo a más de 2.000 líderes globales para impulsar el crecimiento del sector de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones (MICE). Organizada por la Autoridad General de Convenciones y Exposiciones de Arabia Saudí (SCEGA), la IMS25 brindará a los asistentes un acceso inigualable al destino de grandes eventos con mayor crecimiento del mundo. En línea con los objetivos de la Visión 2030 de diversificación económica y desarrollo de capacidades humanas, la IMS25 muestra cómo los eventos empresariales impulsan la innovación intersectorial y el crecimiento sostenible. Arabia Saudí está experimentando un crecimiento sin precedentes en el sector MICE, ya que el Reino invierte en todo el ecosistema en preparación para la Expo 2030 y la Copa Mundial de Fútbol de 2034.

Tras el rotundo éxito de su edición inaugural en 2024, que atrajo a más de 1.700 asistentes, 140 ponentes y moderadores de más de 25 países, IMS25 se dispone a consolidar aún más su posición como fuerza de convocatoria global bajo el tema 'Colaboración público-privada: impulsando el crecimiento de MICE'.

"Visión 2030 ofrece una era de oportunidades sin precedentes para la industria de eventos, creando nuevas experiencias, oportunidades y destinos mientras Arabia Saudita da la bienvenida al mundo", declaró Su Excelencia Fahd Al-Rasheed, anfitrión de IMS y presidente de SCEGA. "Al reunir a líderes, inversores en eventos y responsables de la toma de decisiones, IMS25 impulsará la colaboración que genera conectividad, innovación y crecimiento en todo el Reino y en la industria MICE global".

"IMS25 se basa en el éxito de la Cumbre inaugural del año pasado, profundizando las alianzas y garantizando que este sector pueda aprovechar las oportunidades sin precedentes que se nos presentan, definiendo nuevos modelos de crecimiento y valor. Tan solo el sector de eventos empresariales ha crecido un 44 % en los últimos cinco años, lo que subraya su papel fundamental en la diversificación económica del Reino".

Como el destino de eventos empresariales de más rápido crecimiento en el G20, los megaproyectos de Arabia Saudita, las inversiones en infraestructura de primer nivel y su visión audaz están generando oportunidades de crecimiento sin precedentes, con aproximadamente 17.000 eventos anuales. El Reino recibió una cifra récord de 115,9 millones de turistas en 2024, con un aumento interanual del 19 % en el gasto de los visitantes internacionales y un crecimiento general del 11 % en el gasto turístico total.

El programa de dos días de IMS25 contará con la participación de ministros, consejeros delegados del sector privado y anuncios comerciales en diversos entornos, incluyendo clústeres de innovación, una plataforma para futuros líderes del sector MICE y una cena de gala de celebración. La inscripción ya está abierta en www.internationalmicesummit.com.

Acerca de la Cumbre Internacional MICE

La Cumbre Internacional MICE (IMS) reúne a líderes globales del sector de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones (MICE), así como a profesionales y organizaciones de diversas industrias relacionadas con eventos, como el turismo, la cultura, el deporte y el entretenimiento. Organizada por la Autoridad General de Convenciones y Exposiciones de Arabia Saudí (SCEGA), la IMS25 ofrece una plataforma para conectar con los destinos, los responsables de la toma de decisiones y las innovaciones más novedosas del mundo para impulsar el crecimiento de la industria en la próxima década. La IMS25 se celebra tras el rotundo éxito de la primera edición de la IMS en 2024, que atrajo a más de 1.700 asistentes, 140 ponentes y moderadores, y representantes de 25 países.

Para más información o para registrarse para el evento, visite:

Sitio web – www.internationalmicesummit.com

Twitter/X - https://x.com/ims_summit

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/ims-summit/

YouTube - https://youtube.com/@ims.summit?si=G06nYTaOUWer-OKq

Acerca de la Autoridad General de Convenciones y Exposiciones de Arabia Saudita (SCEGA)

La Autoridad General de Convenciones y Exposiciones de Arabia Saudita (SCEGA) es el organismo oficial que supervisa el desarrollo y la regulación del sector de exposiciones y convenciones de Arabia Saudita. Establecida por Real Decreto en 2018, la SCEGA busca fortalecer el impacto económico del sector mediante el establecimiento de políticas estratégicas, la emisión de licencias, la promoción de Arabia Saudita como un destino MICE de primer nivel y el fomento de la inversión de acuerdo con los estándares internacionales. Mediante la colaboración con actores nacionales e internacionales, la SCEGA trabaja para impulsar el crecimiento del sector, apoyar el desarrollo del talento y crear oportunidades para mostrar la identidad única del Reino a nivel mundial.

