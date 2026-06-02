Cumbre de Lujo Xiaohongshu 2026: los "momentos de la vida" están transformando el crecimiento del lujo

(Información remitida por la empresa firmante)

-La Cumbre de Lujo Xiaohongshu 2026 explora cómo los "momentos de la vida" están transformando el crecimiento del lujo

SHANGHAI, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 28 de mayo de 2026, Xiaohongshu celebró en Shanghái su Cumbre de Lujo "Worth Every Glance", que reunió a más de 100 altos ejecutivos de marcas de lujo líderes en diversos sectores, como marroquinería, joyería, relojería y prêt-à-porter. Centrada en las cambiantes expectativas de los consumidores en el mercado de lujo de China, la cumbre exploró cómo las marcas pueden generar una mayor relevancia emocional y una resonancia a largo plazo a través del contenido, la comunidad y la conexión cultural en un mercado en constante evolución.

Cambio en la mentalidad del consumidor: De los símbolos de estatus a los momentos significativos de la vida

Dentro del ecosistema de contenido de Xiaohongshu, la intersección entre el lujo y los hitos personales de los usuarios se ha vuelto cada vez más visible: un bolso de lujo contemporáneo comprado tras recibir el primer sueldo, un reloj elegido para celebrar un ascenso o un anillo de diamantes seleccionado antes de una boda. Detrás de cada compra de lujo hay un momento significativo de la vida moldeado por la emoción, la identidad y la aspiración.

Mi Yang, director general del Grupo de Lujo y Servicios del Departamento de Comercialización de Xiaohongshu, señaló que los consumidores de hoy ya no definen el valor del lujo únicamente por la visibilidad de los logotipos, sino cada vez más por la capacidad de una marca para crear resonancia emocional, alineación estética y una sensación de deseabilidad.

Tres impulsores del crecimiento: Contenido, productos y activaciones de marca

En respuesta a estos cambios en las expectativas del consumidor, Xiaohongshu describió tres impulsores emergentes del crecimiento del lujo.

El contenido genera deseo. Como explicó Xuan Shuang, directora de Marketing para Creadores y Servicios Comerciales de Xiaohongshu: "Desde la construcción de marca hasta las experiencias auténticas, el contenido inspira aspiración entre los usuarios". Desde figuras intelectuales de renombre hasta una diversa comunidad de creadores, y desde una estructura de influencers de cinco niveles hasta la transformación de creadores en compradores, Xiaohongshu empodera a las marcas para crear contenido y formatos diversos que generan una conexión genuina con los consumidores. Cuando la narrativa digital resuena profundamente con las experiencias offline, los usuarios van más allá de la interacción online y participan en el mundo real, transformando los espacios comerciales físicos en destinos para la conexión emocional y el descubrimiento.

Los productos evolucionan orgánicamente a través del conocimiento continuo del consumidor y la participación de la comunidad. Chang Le, directora/jefa del Departamento de Comercialización de Lujo de Xiaohongshu, enfatizó que los grandes productos no solo se descubren, sino que se cultivan con el tiempo. Mediante su metodología omnicanal, Xiaohongshu identifica productos con alto potencial a través de información basada en datos, perfecciona continuamente su posicionamiento mediante la retroalimentación del contenido y apoya a las marcas con estrategias operativas altamente específicas a lo largo del recorrido del consumidor. Combinada con herramientas de comercio para la parte inferior del embudo de ventas, la plataforma crea un camino totalmente integrado que abarca la notoriedad, la interacción, la conversión y la retención a largo plazo.

Las activaciones de marca se convierten en activos emocionales, y las activaciones offline se perfilan como algunos de los amplificadores emocionales más poderosos del sector del lujo. Desde pasarelas hasta tiendas efímeras urbanas, Xiaohongshu combina el descubrimiento de contenido, la interacción en búsquedas y las experiencias offline para transformar los puntos de contacto del estilo de vida en momentos de gran resonancia emocional. Al mismo tiempo, los vídeos de larga duración, los podcasts y el contenido generado por el usuario crean una resonancia multifacética que ayuda a las marcas a ir más allá de la visibilidad efímera, hacia una memoria del consumidor duradera y una afinidad más profunda.

Consenso del sector: De los símbolos externos a la experiencia interna

Hong Fu, experta líder de la plataforma de lujo del Departamento de Comercialización de Xiaohongshu, Kathy Jiang, socia de Roland Berger; Fil Xiaobai, creador de moda y cofundador de WHMEDIA; Riley Luo, creador de moda y estilo de vida y fundador de marca; y Vanilla Qian, directora general de Soluciones para Clientes de WPP Media, compartieron la visión de que el lujo está pasando de la ostentación de estatus a experiencias más personales y emocionalmente arraigadas. La satisfacción emocional y una sensibilidad por un estilo de vida refinado se están convirtiendo cada vez más en nuevos indicadores de valor. A través de su ecosistema de contenido auténtico y sus capacidades de datos, Xiaohongshu ayuda a las marcas a conectar con los consumidores con mayor precisión en las diferentes etapas de la vida.

Desde moldear el deseo del consumidor y desbloquear el valor del contenido hasta refinar las estrategias de difusión omnicanal y amplificar la conexión emocional, Xiaohongshu está redefiniendo cómo las marcas de lujo generan deseo en China. Bajo el lema "Vale la pena cada mirada", la atención se centra en las conexiones emocionales más profundas entre las marcas y los consumidores.

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