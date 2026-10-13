CurTec amplía su capacidad de producción y almacenamiento en Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

La ampliación fortalece la producción local y el suministro a los clientes norteamericanos

WESTMINSTER, S.C., 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- CurTec USA invertirá 10 millones de dólares en ampliar sus instalaciones de Westminster y creará 10 nuevos empleos. El proyecto aumentará la capacidad de producción, almacenamiento y ampliará la gama fabricada en Estados Unidos.

La ampliación incorporará aproximadamente 2.536 m y más de 2.000 zonas de acopio para palés. Las obras comenzarán en octubre de 2026 y se espera finalizar en el segundo trimestre de 2027.

Cuando inauguramos Westminster en 2023, queríamos acercarnos a nuestros clientes norteamericanos y establecer una base para crecer, afirma Bart van Berkel, CEO de CurTec. Esta ampliación refuerza nuestra producción local, la fiabilidad de inventario y suministro, además de ampliar nuestra gama fabricada en Estados Unidos.

Ampliar la producción local

Una nueva línea de extrusión-soplado aumentará considerablemente la capacidad y permitirá fabricar envases de menor tamaño. CurTec tiene previsto producir cubos Click Pack de 6 y 10 litros antes de finalizar 2026, seguido de bidones de boca ancha más pequeños en 2027.

Ampliar simultáneamente la producción y el almacenamiento nos aporta mayor flexibilidad para responder a la demanda, explica Roy Kuipers, director de Operaciones de CurTec. También nos permite fabricar localmente una mayor parte de nuestra gama.

Westminster se diseñó pensando en el crecimiento futuro, señala Martin Lamar, director de la planta estadounidense. Estamos aumentando nuestras capacidades y ampliando nuestro equipo local.

Es otro gran día para la actividad empresarial del condado de Oconee, declara Jamie Gilbert, presidente y CEO de Oconee Economic Alliance. Apenas tres años tras de inaugurar las instalaciones, esta inversión demuestra la confianza de CurTec en nuestros trabajadores y nuestro entorno empresarial. Valoramos esta colaboración y esperamos seguir creciendo juntos.

Cinco datos clave

- Ampliación de las operaciones de CurTec USA en el condado de Oconee.

- Inversión de 10 millones de dólares y creación de 10 empleos.

- Envases de alto rendimiento para ciencias de la vida y química fina.

- Dirección: 365 Oconee Business Parkway, Westminster, Carolina del Sur.

- Empleo: careersatcurtec.com

Acerca de CurTec

CurTec ofrece envases de alto rendimiento para la manipulación y contención seguras de materiales críticos en ciencias de la vida y química fina. Sus plantas de Westminster (EE. UU.) y Rijen (Países Bajos) cuentan con certificación GMP.

Contacto de prensa

Marc MartensGerente de Comunicación de MarketingCurTec USA, LLCCurTec Nederland B.V.

marc.martens@curtec.com+31 6 4625 8649

curtec.com

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