DAHON e IDEAL Bike se unen para marcar el comienzo de una nueva era de movilidad ecológica

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 12 de enero de 2026/PRNewswire/ -- A principios de enero se produjo una colaboración histórica cuando DAHON TECH (código bursátil HKEX: 02543.HK), el principal fabricante de bicicletas plegables del mundo, e Ideal Bike Corp (código bursátil TPEx: 8933), firmaron un acuerdo de cooperación estratégica en la sede de DAHON, centrado en la movilidad ecológica, que atrajo una atención significativa en toda la industria de la bicicleta.

En medio de una intensificación de la competencia en el mercado global, la alianza se centra en la expansión comercial en el extranjero, aprovechando las fortalezas complementarias de ambas partes.

Ideal Bike aporta instalaciones de producción avanzadas, flujos de trabajo eficientes y décadas de experiencia en gestión de fabricación; DAHON aporta tecnología propia para bicicletas plegables y conocimientos de diseño innovadores. Esta sinergia impulsará la optimización de costes, ampliará la cartera de productos para satisfacer las diversas necesidades de los clientes y facilitará los intercambios de I+D y los proyectos conjuntos, acelerando el lanzamiento de nuevos productos, mejorando el contenido técnico y la calidad, y fortaleciendo la competitividad en los mercados internacionales.

Fundada en 1980, Ideal Bike Corp cuenta con sólidas ventajas fundamentales:

¿Por qué se destaca esta asociación?

Para consultas, contacte con:

DAHON MarketingE-mail: marketing@dahon.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2859233/2__1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2859221/Management_DAHON_Ideal_Bike_kicked_off_global_partnership.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dahon-e-ideal-bike-se-unen-para-marcar-el-comienzo-de-una-nueva-era-de-movilidad-ecologica-302658751.html