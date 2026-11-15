El Dahua Pro Challenge 2026 celebra la experiencia de los instaladores a nivel mundial y la colaboración a largo plazo

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 15 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de inteligencia artificial de los objetos (AIoT) centrados en vídeo, reunió a socios instaladores de todo el mundo para el Pro Challenge 2026, reconociendo su experiencia profesional y fortaleciendo la cooperación en toda su red global de socios. El evento incluyó demostraciones tecnológicas, experiencias prácticas e intercambios, destacando a los socios que llevan las tecnologías de Dahua a aplicaciones prácticas y brindan servicio al cliente en los mercados locales.

Involucrar a la comunidad global de instaladores

Bajo el tema "Constrúyalo. Muéstrelo. Gánelo.", el Pro Challenge 2026 incluyó el Social Media Video Challenge y el recién presentado Partner App Scan Challenge. Las dos modalidades ofrecieron a los socios diferentes maneras de participar, compartir su experiencia con los productos y soluciones de Dahua y conectar con la comunidad de instaladores en general.

En la ceremonia inaugural, el Sr. Fu Liquan, presidente de Dahua Technology, dio la bienvenida a los socios y les agradeció su continua confianza y apoyo. Hizo hincapié en el papel que desempeñan los instaladores a la hora de traducir las tecnologías de AIoT en aplicaciones prácticas que satisfagan las necesidades de los clientes y generen valor. "Solo mediante la cooperación abierta y la complementariedad de nuestras fortalezas podremos aprovechar mejor las oportunidades que brinda el cambio tecnológico", afirmó.

El Sr. Jason Zhao, presidente de Dahua Technology, describió tres prioridades para la cooperación: una comprensión más profunda de los clientes, un mayor apoyo al crecimiento de los socios y alianzas más duraderas. Puso énfasis en la importancia de escuchar la experiencia de primera mano de los instaladores y de combinar las tecnologías y los recursos de Dahua con sus conocimientos locales y sus capacidades de servicio profesional.

Conectando la tecnología con la experiencia local

En la sede central y sala de exposiciones de Dahua, los socios pudieron explorar productos y demostraciones tecnológicas que abarcan la percepción de vídeo y las aplicaciones de AIoT (inteligencia artificial de los objetos). Sesiones prácticas y debates con expertos de Dahua centrados en las funcionalidades del producto y su uso en proyectos de clientes. Una visita al Parque Industrial de AIoT de Dahua permitió observar más de cerca las operaciones de fabricación y las capacidades de producción de la empresa.

Estas actividades brindaron oportunidades para que los socios instaladores debatieran con los equipos de Dahua los requisitos del mercado, los desafíos de la implementación y las expectativas de los clientes. Basándose en su experiencia de primera mano en la selección de productos, la integración de sistemas y el servicio posventa, los instaladores compartieron ideas prácticas sobre cómo los productos, las soluciones y el soporte de Dahua pueden satisfacer mejor las necesidades locales. Estos intercambios también permitieron a los socios obtener información técnica y aprender de sus pares en diferentes mercados.

Reconocimiento a los Golden Pros 2026

La ceremonia y gala de entrega de los premios Golden Pro 2026, celebrada el 12 de noviembre, reconoció los logros y las contribuciones de los socios a la comunidad global de instaladores de Dahua. Los representantes de las empresas instaladoras también compartieron sus experiencias, destacando las habilidades profesionales y los conocimientos prácticos que respaldan su trabajo.

Este reconocimiento refleja el compromiso continuo de Dahua con el desarrollo de relaciones a largo plazo con sus socios. Mediante formación y certificación profesional, herramientas digitales, recursos de marketing localizados y un servicio global de asistencia posventa, Dahua ofrece a sus socios un apoyo continuo para fortalecer sus capacidades y responder mejor a las necesidades cambiantes de los clientes.

De cara al futuro, Dahua seguirá incorporando las opiniones de sus socios y las experiencias de los usuarios en primera línea para la mejora de sus productos, soluciones y soporte. Al combinar la experiencia técnica y los recursos de Dahua con el conocimiento que tienen sus socios de los mercados locales, la empresa busca fortalecer la cooperación a largo plazo y respaldar la entrega eficaz de proyectos y el servicio al cliente en todos los mercados.

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