-Evolución constante para el futuro de AIoT inteligente: Dahua Technology presenta los modelos de IA a gran escala Xinghan

HANGZHOU, China, 21 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en video, ha lanzado oficialmente sus modelos de IA a gran escala Xinghan , un sistema de IA de última generación y de nivel industrial que integra inteligencia visual a gran escala con capacidades multimodales y lingüísticas. Desarrollado para abordar los complejos desafíos de los entornos reales, Xinghan representa un gran avance en la innovación continua de Dahua, impulsando la transformación inteligente en diversos sectores.

Fundamento tecnológico de Xinghan

Con la misión de permitir que las máquinas comprendan verdaderamente el mundo, el sistema de modelos Xinghan continúa evolucionando, conectando la investigación de vanguardia con aplicaciones reales. Bautizado con el nombre de la palabra china para "galaxia", Xinghan ofrece una matriz de capacidad integral impulsada por la sinergia entre el borde y la nube, lo que permite una inteligencia escalable y adaptativa en todos los sectores. La arquitectura mejorada de Xinghan consta de tres series de modelos principales: L, V y M. El modelo de la serie L se centra en la comprensión e interacción del lenguaje natural, mientras que los otros dos abordan aplicaciones más específicas:

Serie V: Modelos de visión de Xinghan

Centrada en inteligencia visual avanzada y análisis de vídeo, esta serie optimiza las categorías objetivo centrándose en objetivos clave (por ejemplo, humanos, vehículos motorizados y no motorizados) para reducir la complejidad del modelo y mantener una alta precisión.

Características principales:

Protección perimetral: La cobertura se amplía al identificar con precisión objetivos más pequeños (incluso de hasta 2020 píxeles) en comparación con los modelos de IA tradicionales basados en CNN, lo que reduce las falsas alarmas y aumenta el rango de detección de las cámaras de modelos grandes.*

La cobertura se amplía al identificar con precisión objetivos más pequeños (incluso de hasta 2020 píxeles) en comparación con los modelos de IA tradicionales basados en CNN, lo que reduce las falsas alarmas y aumenta el rango de detección de las cámaras de modelos grandes.* WizTracking: Ofrece un algoritmo de seguimiento inteligente de última generación que puede gestionar oclusiones complejas y variaciones en la postura del objetivo, logrando una mejora del 50 % en la precisión.*

Ofrece un algoritmo de seguimiento inteligente de última generación que puede gestionar oclusiones complejas y variaciones en la postura del objetivo, logrando una mejora del 50 % en la precisión.* Mapa de multitudes: Mejora significativamente la detección de objetivos pequeños a largas distancias (hasta el doble de distancia) e incluye compensación de paraguas, lo que mejora la precisión en un 80 % en condiciones de lluvia*. Además, ofrece un aumento de 2,5 veces en el rango de análisis, admite la detección de hasta 5.000 personas y ofrece un rendimiento robusto en multitudes densas y entornos con poca luz.*

Mejora significativamente la detección de objetivos pequeños a largas distancias (hasta el doble de distancia) e incluye compensación de paraguas, lo que mejora la precisión en un 80 % en condiciones de lluvia*. Además, ofrece un aumento de 2,5 veces en el rango de análisis, admite la detección de hasta 5.000 personas y ofrece un rendimiento robusto en multitudes densas y entornos con poca luz.* Adaptable a la escena - WDR con IA: Aprovecha el conocimiento de la situación para analizar las características espaciales y contextuales de una escena, lo que permite una configuración inteligente y automatizada de la cámara.

Aprovecha el conocimiento de la situación para analizar las características espaciales y contextuales de una escena, lo que permite una configuración inteligente y automatizada de la cámara. Asistente de reglas con IA: Diseñado para la delineación automática de reglas de intrusión de protección perimetral, ofrece acceso con un solo clic, reconocimiento de escenas de alta precisión, análisis automático y mucho más.

Serie M: Modelos multimodales Xinghan

Los modelos multimodales son sistemas avanzados de IA capaces de procesar simultáneamente e integrar a fondo múltiples tipos de datos heterogéneos (p. ej., texto, imágenes, audio y vídeo). Esto mejora significativamente la eficiencia del procesamiento de la información, permite una interacción persona-ordenador más natural y abre un espectro más amplio de escenarios de aplicación.

Características principales:

WizSeek: Revoluciona la investigación de video mediante la búsqueda en lenguaje natural. Simplemente describa su objetivo (por ejemplo, personas, vehículos, animales u objetos) y WizSeek recupera al instante las grabaciones coincidentes en los archivos de video.

Revoluciona la investigación de video mediante la búsqueda en lenguaje natural. Simplemente describa su objetivo (por ejemplo, personas, vehículos, animales u objetos) y WizSeek recupera al instante las grabaciones coincidentes en los archivos de video. Alarmas definidas por texto: Permite a los usuarios definir alarmas simplemente describiéndolas en lenguaje natural, lo que reduce significativamente el umbral de desarrollo y permite una configuración rápida, flexible y escalable adaptada a diversos escenarios del mundo real.

Para obtener más información sobre los modelos de IA a gran escala de Xinghan, visite aquí .

* Los resultados se basan en una configuración y un entorno de prueba estándar..

