Dahua Technology presenta WizColor 2.0, solución avanzada para monitorización en entornos con poca luz

Dahua Technology presenta WizColor 2.0, una solución avanzada para la monitorización a todo color en entornos con poca luz

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 15 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en vídeo, anunció hoy el lanzamiento de WizColor 2.0, la última actualización de sus soluciones de monitorización en condiciones de poca luz. Con la nueva tecnología WizColor X, la solución ofrece mayor claridad, mejor precisión de color y un rendimiento más inteligente en condiciones de iluminación difíciles.

WizColor X: Monitorización de baja luminosidad de última generación

El núcleo de WizColor 2.0 es WizColor X, diseñado para mejorar significativamente la sensibilidad a la luz y ofrecer capas de color más ricas y detalles más nítidos en entornos con poca luz. También mejora la captura y el reconocimiento de sujetos en movimiento, reduciendo eficazmente el desenfoque por movimiento.

Características principales:

Lente UltraSight: Su apertura ultragrande F0.8 permite una entrada de luz 1,6 veces mayor que la de F1.0, logrando una claridad excepcional y una mejor captura de luz.

Sensor de píxeles grandes: Con un tamaño de píxel de 4 μ m, el área fotosensible de cada píxel es 1,9 veces mayor que la de la tecnología WizColor anterior.

AI-ISP 2.0: Mejora la capacidad del modelo y el rendimiento en el reconocimiento de objetivos en movimiento, con parámetros escalados a miles de millones y conjuntos de datos de entrenamiento ampliados a cientos de miles. También aprovecha la segmentación del fotograma de referencia y la estimación de la dirección del movimiento para admitir la segmentación del fotograma actual, reduciendo el efecto fantasma en escenarios extremos.

Además, la serie WizColor X – TiOC PROX incorpora la tecnología de Corrección de Trayectoria Óptica (OPC) para optimizar la refracción de la luz y lograr una mayor nitidez. Un conjunto de micrófonos duales, combinado con la tecnología VoiceCatcher, mejora aún más el rendimiento del audio al reducir el ruido de fondo y ampliar el alcance de captación.

Impulsando el futuro de la monitorización inteligente

"WizColor 2.0 representa un paso más en la mejora de la imagen a todo color en condiciones de poca luz", afirmó Beryl Bai, gerente de producto de Dahua Technology. "Al combinar óptica avanzada, procesamiento de imágenes con IA y un diseño práctico para su implementación, ayudamos a nuestros clientes a lograr una monitorización más fiable y eficiente en escenarios reales".

Diseñado para una amplia gama de entornos, incluyendo fábricas, granjas, estacionamientos, estanques de peces y patios residenciales, WizColor 2.0 equilibra el rendimiento con la facilidad de instalación.

Mediante la integración de algoritmos de imagen avanzados, un diseño óptico innovador y funciones orientadas a aplicaciones, Dahua continúa ofreciendo soluciones integrales que satisfacen las demandas cambiantes de la industria. WizColor 2.0 mejora la visibilidad y la precisión, al tiempo que contribuye a operaciones más seguras, eficientes y resilientes.

Si desea más información acerca de WizColor 2.0, visite aquí.

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