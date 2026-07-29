(Información remitida por la empresa firmante)

- Dasher Neuroscience completa el reclutamiento de pacientes en el ensayo clínico global de fase 2 de su principal fármaco candidato basado en IA, YA-101, para la atrofia multisistémica (AMS)

TAIPEI, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Dasher Neuroscience Holdings Inc. (TPEx: 7829) ("Dasher Neuroscience"), una compañía biofarmacéutica impulsada por IA centrada en el descubrimiento y desarrollo de fármacos para el sistema nervioso central (SNC), ha dado a conocer hoy que ha completado con éxito el reclutamiento de pacientes en su ensayo clínico global multicéntrico de fase 2 que evalúa YA-101, su principal candidato a fármaco para el tratamiento de la atrofia multisistémica (AMS).

Se esperan resultados clínicos principales del ensayo en el primer trimestre de 2027. Paralelamente, Dasher Neuroscience está buscando activamente acuerdos globales de licencia y, al mismo tiempo, planifica un ensayo global multicéntrico de fase 3 para acelerar YA-101 hacia la comercialización clínica como una posible Terapia pionera (first-in-class) para AMS.

"Poder completar el reclutamiento de pacientes en este ensayo global de fase 2 representa un hito importante en el avance de nuestro candidato principal, YA-101, hacia la comercialización", afirmó la doctora Jane Tseng, consejera delegada de Dasher Neuroscience. "Este estudio proporcionará datos críticos sobre la seguridad y la eficacia clínica de YA-101, sentando una base sólida para las discusiones sobre licencias con socios globales potenciales mientras trabajamos para llevar esta terapia innovadora a pacientes con enfermedades raras que se enfrentan a importantes necesidades médicas no cubiertas".

90 pacientes inscritos en centros de Estados Unidos, Japón y Taiwán

El ensayo de fase 2 de YA-101 es un estudio global, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo y de escalada de dosis. Se han inscrito un total de 90 participantes en centros clínicos de Estados Unidos, Japón y Taiwán.

El ensayo tiene como objetivo evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la eficacia de YA-101 en pacientes de 30 años o más diagnosticados con atrofia multisistémica (AMS) según los criterios clínicos de la Sociedad de Trastornos del Movimiento (MDS), que incluyen tanto el subtipo parkinsoniano (AMS-P) como el subtipo cerebeloso (AMS-C).

El criterio de valoración principal del ensayo es la incidencia y la gravedad de los eventos adversos (EA) para evaluar el perfil de seguridad y tolerabilidad de YA-101. Los criterios de valoración secundarios incluyen parámetros farmacocinéticos (PK), así como la eficacia clínica evaluada mediante la Escala Unificada de Calificación de Atrofia Multisistémica (UMSARS) y la prueba de marcha de 10 metros.

Designación de vía rápida de la FDA de Estados Unidos y designación global de medicamento huérfano

YA-101 es una Nueva Entidad Química (NCE) y un inhibidor de la D-aminoácido oxidasa (DAOI) que puede inhibir las citoquinas inflamatorias, principalmente al reducir la neuroinflamación y potenciar la neuroplasticidad para mejorar la evolución de la enfermedad . Se está desarrollando con el potencial de convertirse en una nueva opción de tratamiento para pacientes con atrofia multisistémica (AMS) en todo el mundo.

YA-101 ha recibido la designación de vía rápida por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), junto con la designación de medicamento huérfano (ODD) por parte de las agencias reguladoras de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.

La atrofia multisistémica (AMS) es una enfermedad neurodegenerativa rara, de rápida progresión y mortal. Suele manifestarse alrededor de los 50 años, y hasta el 80% de los pacientes desarrollan una discapacidad grave en los 5 años posteriores al diagnóstico, con una supervivencia media de tan solo 6 a 10 años. El tratamiento clínico actual se limita al alivio sintomático, sin terapias modificadoras de la enfermedad aprobadas, lo que representa una necesidad médica crítica no cubierta a nivel mundial.

La prevalencia global de la AMS es de aproximadamente 5 casos por cada 100.000 personas, afectando a entre 15.000 y 50.000 personas en Estados Unidos, entre 18.000 y 70.000 en la UE, 12.000 en Japón y 2.000 en Taiwán. Tras su aprobación regulatoria, YA-101 pretende cubrir esta grave carencia de tratamiento y ofrecer una nueva esperanza terapéutica a pacientes de todo el mundo.

Acerca de Dasher Neuroscience Holdings Inc.

Dasher Neuroscience-KY (TPEx: 7829) cotiza en la Bolsa de Valores Emergentes de Taiwán desde el 3 de junio de 2025. Es una empresa biofarmacéutica centrada en el uso de la IA para acelerar las terapias del sistema nervioso central (SNC).

Su principal candidato a fármaco, YA-101, inicialmente dirigido a la atrofia multisistémica (AMS) y actualmente en ensayos clínicos de fase II, ha recibido la designación de vía rápida de la FDA de Estados Unidos y ODD en Estados Unidos, Japón y la UE. Además, YA-102, para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, se encuentra en desarrollo, junto con dos candidatos preclínicos: YA-201 para la enfermedad de Alzheimer y YA-301 para la esquizofrenia. Siendo fiel a su misión de resolver necesidades médicas no cubiertas, la empresa se centra en proporcionar opciones terapéuticas innovadoras, seguras y eficaces. Para obtener más información, visite el sitio web de la empresa: www.dasherneuroscience.com.

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