(Información remitida por la empresa firmante)

Datamaran lanza una herramienta de evaluación de aplicabilidad basada en IA para mostrar a las empresas qué normativas les afectan

La nueva funcionalidad de seguimiento normativo combina la inteligencia artificial con la validación de expertos para ofrecer evaluaciones continuas, a nivel de entidad, tanto de las normativas obligatorias vigentes como de las propuestas.

NUEVA YORK, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Datamaran anunció la disponibilidad general de Applicability Assessment, una nueva funcionalidad de su plataforma de monitoreo normativo.

Para las organizaciones que operan en varios países, determinar qué normativas les resultan aplicables sigue siendo, en gran medida, un proceso manual: implica revisar cientos de normas frente a determinados umbrales, entidad por entidad, y repetir este ejercicio cada vez que se produce algún cambio. Este enfoque no es escalable y, al intentar simplificarlo en exceso, se corre el riesgo de pasar por alto obligaciones importantes.

La Applicability Assessment transforma esta tarea en un proceso continuo, asistido por inteligencia artificial y validado por expertos. Con un solo clic, las empresas pueden analizar cada entidad de su grupo frente a las normativas obligatorias, tanto las vigentes como las propuestas. Para cada combinación de entidad y normativa, se establece un nivel de probabilidad de aplicación —probable, improbable o incierto—, detallando además el razonamiento que sustenta cada conclusión.

"Solo necesitamos saber qué nos resulta aplicable es algo que escuchamos con frecuencia por parte de los equipos de asesoría jurídica, cumplimiento normativo y sostenibilidad. La Applicability Assessment proporciona esa información de manera rápida y fiable, a nivel de entidad y a gran escala".

– Marjella Lecourt-Alma, consejera delegada y cofundadora, Datamaran

Las empresas que probaron la Applicability Assessment antes de su lanzamiento destacaron la transparencia de su lógica y su facilidad de uso:

"La Applicability Assessment de Datamaran llegó a las mismas conclusiones a las que habríamos llegado nosotros, y me gustó su lógica. Poder examinar los criterios de evaluación y ver esa lógica claramente expuesta me da confianza. Además, dado que contamos con diversas entidades independientes, el hecho de poder comenzar desde un panel de control resulta muy valioso".

– usuario de Pilot, fabricante industrial a escala global

"La Applicability Assessment es realmente intuitiva y muy sencillo de usar. Indica con bastante claridad qué campos de datos faltan, por lo que sabemos exactamente qué se necesita para obtener una respuesta."

– usuario de Pilot, fabricante de alimentos a escala global

Capacidades clave

Perfiles de entidades autocompletados: Rellena automáticamente información como la sede central, países de operación, sector, ingresos, número de empleados, entre otros.

Rellena automáticamente información como la sede central, países de operación, sector, ingresos, número de empleados, entre otros. Grupos de entidades flexibles: Permite organizar las entidades por región, unidad de negocio, nivel de proveedor o cualquier otro criterio.

Permite organizar las entidades por región, unidad de negocio, nivel de proveedor o cualquier otro criterio. Evaluación con un solo clic: Evalúa un grupo completo mediante un único clic, a partir de vistas guardadas, búsquedas predefinidas o notificaciones sobre normativas.

Evalúa un grupo completo mediante un único clic, a partir de vistas guardadas, búsquedas predefinidas o notificaciones sobre normativas. Resultados transparentes: Muestra los criterios que sustentan cada determinación e indica los datos necesarios para aclarar los resultados clasificados como inciertos .

Muestra los criterios que sustentan cada determinación e indica los datos necesarios para aclarar los resultados clasificados como . Panel de control y registro de auditoría: Visualiza la exposición por normativa y por entidad, además de realizar un seguimiento de todos los cambios.

Visualiza la exposición por normativa y por entidad, además de realizar un seguimiento de todos los cambios. Revisión por expertos (próximamente): Permite asignar a expertos en la materia la validación de los resultados y el registro de los fundamentos de su análisis.

Del descubrimiento a la toma de decisiones

Datamaran realiza un seguimiento de normativas obligatorias e iniciativas voluntarias en 99 temas no financieros y más de 190 países. Dado que los análisis abarcan también las propuestas normativas, las organizaciones pueden prepararse para sus obligaciones mucho antes de que estas entren en vigor, todo ello dentro de la misma plataforma que utilizan para identificarlas y supervisarlas. En un estudio realizado con un cliente, una labor de investigación que requería cerca de 28 horas de trabajo manual pudo completarse en cinco minutos gracias a Datamaran.

Para obtener más información o solicitar una demostración, visite https://www.datamaran.com/regulatory-monitoring.

Acerca de Datamaran Datamaran ofrece herramientas de gobernanza y gestión de riesgos basadas en inteligencia artificial, en las que confían organizaciones líderes a nivel mundial. Datamaran combina IA avanzada con flujos de trabajo de gobernanza estructurados para proporcionar información continua y lista para la toma de decisiones sobre riesgos, normativas y expectativas de las partes interesadas, lo que favorece una gobernanza más sólida y una resiliencia a largo plazo.

Helen Skeen, VP de Marketing: helen.skeen@datamaran.com.

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