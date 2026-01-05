(Información remitida por la empresa firmante)

-DCK lanza nuevas soluciones para el cuidado del césped y el jardín alimentadas por batería en los segmentos residencial y comercial de Europa

SHANGHAI, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DCK Tools, marca de herramientas eléctricas profesionales de Dongcheng, anunció hoy el próximo lanzamiento de una nueva línea de equipos para césped y jardín en el mercado europeo. La gama incluye robots cortacésped de tercera generación diseñados para jardines residenciales pequeños, una serie ligera de equipos eléctricos para exteriores (OPE) de 20 V para tareas de mantenimiento frecuentes y cortacéspedes con asiento de giro cero para aplicaciones comerciales a gran escala. En conjunto, estos nuevos productos buscan ofrecer soluciones rentables y versátiles para el cuidado del césped y jardín, tanto para usuarios residenciales como profesionales.

Los robots cortacésped de tercera generación, la Serie TERRAINA E, recientemente anunciados, están optimizados para jardines residenciales pequeños. Diseñados para céspedes de hasta 500 u 800 metros cuadrados, estos modelos mantienen un corte inteligente y un rendimiento estable, a la vez que facilitan el mantenimiento diario y el corte programado en espacios reducidos. En comparación con los modelos de segunda generación de DCK para céspedes de hasta 1.000 o 2.000 metros cuadrados, la nueva serie prioriza la asequibilidad y la practicidad, ofreciendo un mejor valor para los usuarios de jardines pequeños sin comprometer el rendimiento.

DCK también presentará una nueva serie OPE de 20 V, que incluye una podadora, una motosierra de mango superior, una mini-motosierra, un soplador de hojas, una recortadora de hilo y un cortasetos. Considerada como un complemento ligero para los sistemas de 58 V de la marca para tareas profesionales y exigentes, la línea de 20 V es compatible con aplicaciones frecuentes, de corto alcance y orientadas al detalle. La interfaz de batería compartida y el sistema de carga entre las herramientas eléctricas DCK 20V permiten la compatibilidad entre plataformas, lo que simplifica la administración de energía y ayuda a reducir el coste total de propiedad.

Para grandes entornos comerciales, como parques, campos de golf y propiedades de administración, DCK amplía su oferta con cortacéspedes con asiento de giro cero, que ofrecen un rendimiento de corte de alta eficiencia y refuerzan aún más las soluciones comerciales para el cuidado del césped de la marca.

Esta línea ampliada refuerza la oferta OPE de DCK, respaldada por un ecosistema de baterías de doble voltaje que mejora la flexibilidad y refuerza el posicionamiento profesional de la marca.

"Este lanzamiento de producto representa no solo una importante expansión de nuestra cartera de productos para exteriores, sino también una implementación más profunda de nuestra estrategia de ecosistema de baterías. Al ofrecer cobertura completa y plataformas de baterías compartidas, permitimos a los usuarios europeos acceder a soluciones eficientes, ecológicas y fiables para el cuidado del césped y el jardín de una manera más flexible y económica", afirmó Stella Su, directora de marketing de DCK para Europa y Norteamérica.

Los nuevos productos estarán disponibles a través de los distribuidores autorizados de DCK en toda Europa. DCK seguirá impulsando la innovación para ofrecer herramientas eléctricas y soluciones OPE profesionales y fiables a usuarios de todo el mundo.

