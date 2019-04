El debut de Hangzhou City Brain en Hong Kong atrae la atención de todo el mundo

Publicado 18/04/2019 13:42:17 CET

Desarrolladores de ciudades inteligentes de todo el mundo hacen cola para colaborar con Hangzhou

HONG KONG, 18 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Se invitó a la delegación del gobierno de Hangzhou a que exhibiese Hangzhou City Brain en la Exposición internacional de TIC que se celebró en el Convention and Exhibition Centre de Hong Kong del 13 al 16 de abril. Era la primera vez que se exhibía Hangzhou City Brain fuera de la China continental y tuvo la oportunidad de transmitir su mensaje promocional en todo el mundo. Además de City Brain, más de 20 compañías con sede en Hangzhou participaron en la economía digital del evento, tales como ANT FINANCIAL SERVICES, Hikvision Digital Technology, New H3C Technologies, Dahua Technology, Wasu Media...

https://mma.prnewswire.com/media/872410/Hangzhou_City_Brain.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/872410/Hangzhou_City_Brain.jpg]

El 15 de abril, la delegación de Hong Kong, liderada por la directora ejecutiva de HKSAR, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, el secretario de Innovación y tecnología de Hong Kong, Nicholas W Yang y la directora ejecutiva del Consejo de desarrollo de comercio de Hong Kong, Margaret Fong, visitaron el pabellón de Hangzhou. Durante el seminario sobre Hangzhou City Brain que se organizó la tarde del mismo día, el fundador de Alibaba Cloud y Yunqi Science and Technology Foundation, Wang Jian, compartió sus ideas sobre el concepto y el potencial de Hangzhou City Brain.

La comisión de Desarrollo municipal y reforma de Hangzhou asumió el liderazgo de varias reuniones de cortesía con delegaciones del Reino de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Malasia, la República de Indonesia, la República de Singapur y más, para conectar compañías digitales de Hangzhou con profesionales comprometidos con la construcción de ciudades inteligentes. El Dr. Wang Jian considera City Brain un regalo que ha hecho Hangzhou al mundo. La visita a Hong Kong posicionó el rol de Hangzhou City Brain como pionero en una colaboración entre el gobierno y las compañías de la economía digital de la zona para expandir ese conjunto industrial al mundo.

Hangzhou planifica seguir expandiendo la economía digital de la ciudad en todo el mundo mientras contribuye a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda profundizando la relación con Hong Kong y capitalizando las ventajas de Hong Kong como plataforma para promocionar innovaciones de las ciudades de la China continental. Además, Hangzhou invita a compañías internacionales a participar en la transformación de Hangzhou para convertirse en una ciudad líder de la economía digital en China, además de prepararse para los Juegos Asiáticos 2022 de Hangzhou.

CONTACTO: CONTACTO: Srta. Wang, +86-18767117621, wangqy@ixibo.cn