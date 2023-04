El debut con OKX de Rúben Dias, jugador del Manchester City

(Información remitida por la empresa firmante)

Experiencia metaverso de entrenamiento «Entrena como Dias»

MANCHESTER, Reino Unido, 3 de abril de 2023/PRNewswire/ -- OKX, el segundo mayor exchange cripto por volumen de trading y una de las compañías líderes en tecnología Web3, celebra hoy el debut de «Entrena como Dias», su primera experiencia inmersiva de metaverso dentro de la colaboración «Colectivo OKX» de experiencias para fans conRúben Dias, jugador del Manchester City y embajador OKX.

«Entrena como Dias» permite a los fans seguir algunas de las técnicas de entrenamiento favoritas de Rúben Dias y beneficiarse de sus consejos de entrenamiento y rendimiento en el metaverso OKX Collective. Rúben Días juega en el Manchester City desde 2020 y en la selección nacional de fútbol de Portugal desde 2018.

OKX Collective es un entorno virtual de metaverso único que permite a los aficionados una participación de primera mano en la Web3, así como acceder a contenido especial de los jugadores del Manchester City Alex Greenwood, Ilkay Gündoğan, Jack Grealish y Rúben Dias.

Rúben Dias ha declarado que: «OKX Collective es una forma única de llevar las interacciones con los aficionados al siguiente nivel. Gracias al metaverso podemos dar a los aficionados de todo el mundo una idea de cómo me preparo para el día del partido y, tal vez, de cómo pueden mejorar su propio juego.»

Haider Rafique, Jefe Global de Marketing de OKX, ha declarado lo siguiente: «Las posibilidades que puede ofrecer la Web3 son enormes y sólo están limitadas por nuestra propia imaginación. La forma en que «Entrena como Dias» acerca a Rúben y a sus fans es otro gran ejemplo de lo que permite esta tecnología. OKX Collective no ha hecho más que empezar, y estamos impacientes por desvelar lo que Alex Greenwood, Ilkay Gündoğan y Jack Grealish tienen preparado para los aficionados esta misma temporada.»

Los aficionados que visiten OKX Collective disfrutarán de experiencias especiales diseñadas en torno al estilo de juego y a los intereses personales de cada jugador. Además de contenidos exclusivos de entrenamiento, también incluirán música y experiencias digitales basadas en NFT. En el metaverso, los aficionados también podrán participar en concursos para ganar premios emocionantes, como pases exclusivos para acceder a los entrenamientos del equipo, boletos para partidos y mucho más.

Para entrar en el metaverso de OKX Collective, los fans sólo tienen que hacer clic en este enlace okx-metaverse.com y crear su avatar personalizado.

OKX es socio oficinal de equipamiento para entrenamiento del Clud de Fútbol Manchester City para la temporada 2022/23.

Sobre OKX

OKX es una compañía tecnológica líder en su sector, que persigue construir el futuro de la Web3. Considerada una de las plataformas de trading cripto más rápida y de mayor confianza por los inversores y traders profesionales de todo el mundo, OKX es el segundo mayor exchange cripto del mundo en volumen de trading.

Las soluciones de custodia propia de OKX incluyen la Billetera OKX, compatible con Web3 y que permite a los usuarios un mayor control de sus activos, expandiendo su acceso a DEX, mercados NFT, DeFi, GameFi y miles de dApps.

OKX se ha asociado con varias marcas y deportistas de primer nivel: el Festival de Cine Tribeca, el campeón de la liga de fútbol inglesa Manchester City F.C., el equipo de Fórmula 1 McLaren, el golfista Ian Poulter, el medallista olímpico Scotty James y el piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo.

OKX está comprometido con la transparencia y la seguridad, y publica su Proof of Reserves cada mes.

Para más información sobre OKX, descarga nuestra app o visítanos en: okx.com

