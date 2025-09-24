DeepL presenta su nuevo marketplace de soluciones empresariales basadas en su API

(Información remitida por la empresa firmante)

Ahora las empresas pueden descubrir y usar fácilmente las aplicaciones de DeepL y sus socios para aprovechar al máximo todo el potencial de las API de traducción y redacción con IA de DeepL.

COLONIA, Alemania, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, una empresa internacional dedicada a la investigación y creación de productos de IA, ha anunciado hoy el lanzamiento de DeepL Marketplace . Se trata de una plataforma centralizada en la que los profesionales pueden descubrir e implementar aplicaciones e integraciones fiables creadas a partir de las API de traducción y redacción de DeepL, líderes de su categoría en el sector .

En respuesta al rápido crecimiento de la demanda empresarial de sus soluciones API, DeepL lanza Marketplace, que simplifica la adopción gracias a integraciones listas para usar que reducen el tiempo, el coste y la complejidad de la implementación, funcionando de manera fluida con las herramientas empresariales existentes.

"El lanzamiento de DeepL Marketplace ofrece a las empresas aún más formas de aprovechar nuestras API de traducción y redacción para resolver sus retos lingüísticos y comunicativos a gran escala", afirmó Jarek Kutylowski, CEO y fundador de DeepL. "Nuestro objetivo es que DeepL esté disponible justo donde los clientes lo necesiten. Por eso, gracias a nuestro creciente ecosistema de socios e integraciones fiables, estamos haciendo que nuestra tecnología sea aún más accesible, flexible y fácil de implementar."

DeepL Marketplace, que cuenta con aplicaciones creadas tanto por DeepL como por sus socios, ofrece un espacio único para descubrir y consultar las integraciones de su API para todo tipo de casos de uso: desde la localización hasta la traducción en tiempo real y la asistencia en la redacción. Ya desde su lanzamiento, DeepL Marketplace ofrece integraciones de una amplia variedad de socios de renombre, entre los que cabe destacar Becklyn GmbH, Consoltec, Like Reply GmbH, Phrase, cloudworx, Weglot, Robert, Coforge, Transcy, Gridly, Arveo, 1440, DigitAll360 y memoQ.

DeepL Marketplace también actúa como un canal estratégico para los socios tecnológicos que buscan ampliar su alcance e impacto. Al desarrollar sobre la API de DeepL y publicar sus soluciones en la plataforma, los partners acceden a la red en rápido crecimiento de la compañía, con más de 200.000 clientes en todo el mundo, entre ellos referentes como Mazda, Harvard Business Publishing o Softbank Robotics.

DeepL planea ampliar la plataforma regularmente con nuevas integraciones y ofertas de sus socios. Para explorar DeepL Marketplace u obtener más información sobre cómo convertirse en socio, visita https://marketplace.deepl-socios.com/ .

Acerca de DeepL

DeepL es una empresa internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de productos de IA y centrada en crear soluciones seguras e inteligentes para problemas profesionales complejos. La plataforma de IA lingüística de DeepL no solo se ha ganado la confianza de más de 200 000 clientes profesionales, sino también la de millones de personas en 228 mercados de todo el mundo por la calidad y naturalidad de sus traducciones, su asistente de escritura y su traducción de voz en tiempo real. Basándose en su historial de innovación, calidad y seguridad, DeepL sigue ampliando su oferta más allá del ámbito lingüístico, con el próximo lanzamiento de DeepL Agent, un asistente autónomo de IA diseñado para transformar la manera de trabajar de los profesionales. DeepL fue fundada en 2017 por su actual director general, Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, y a día de hoy cuenta con más de 1000 empleados y el respaldo de inversores de renombre mundial como Benchmark, IVP e Index Ventures. Más información sobre DeepL disponible en www.deepl.com .

