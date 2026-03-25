DeepL Voice es la opción preferida por el 96% de los lingüistas profesionales, superando a sus principales competidores

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo estudio revela que DeepL Voice ofrece traducciones de mayor calidad y subtítulos en directo más fiables en reuniones en 14 combinaciones de idiomas. Esto, en comparación con Google Meet, Microsoft Teams y Zoom.

COLONIA, Alemania, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, una empresa global de investigación y productos de IA, publicó hoy los resultados de un estudio independiente. Este evalúa la calidad y estabilidad de la traducción y los subtítulos en tiempo real generados con IA para reuniones en las plataformas de colaboración más utilizadas: Google Meet, Microsoft Teams y Zoom.

A medida que las reuniones multilingües en tiempo real se convierten en algo habitual para los equipos globales, las empresas confían cada vez más en la tecnología de voz con IA para facilitar la colaboración, las negociaciones con clientes y la toma de decisiones a nivel internacional.

El estudio fue encargado por DeepL y realizado de forma independiente por Slator, la principal fuente de investigación e inteligencia de mercado en traducción, localización, interpretación e IA lingüística. El mismo revela que DeepL Voice obtiene las puntuaciones más altas tanto en calidad de traducción como en estabilidad de los subtítulos, superando a las herramientas de traducción de subtítulos integradas en Google Meet, Microsoft Teams y Zoom.

En entornos de alto riesgo, desde conversaciones de ventas y negociaciones con proveedores hasta reuniones estratégicas internas, los errores de traducción más pequeños o los subtítulos poco fiables pueden frenar significativamente el progreso, generar confusión o socavar decisiones empresariales críticas.

A medida que crece la actividad empresarial global, la traducción impulsada por IA ya no es una función de conveniencia, sino que se ha convertido en parte esencial de la infraestructura. La eficacia depende de dos factores críticos: la calidad de la traducción por IA y la fiabilidad de los subtítulos en directo.

Entre las conclusiones claves del estudio se destacan:

DeepL Voice lidera la calidad de la traducción en la evaluación humana , con una puntuación de 96.4/100 en Zoom y de 96.3/100 en Teams , frente a las puntuaciones de 87-89 obtenidas por otras plataformas evaluadas.

, con una puntuación de , frente a las puntuaciones de 87-89 obtenidas por otras plataformas evaluadas. DeepL Voice reduce significativamente los errores graves , disminuyendo la tasa de errores de traducción críticos o importantes en un 76% de media en comparación con otras plataformas.

, disminuyendo la tasa de errores de traducción críticos o importantes en un de media en comparación con otras plataformas. DeepL Voice produce segmentos traducidos totalmente correctos el 79% de las veces , frente al 42% de las herramientas de la competencia.

, frente al 42% de las herramientas de la competencia. DeepL Voice mejora la estabilidad de los subtítulos, con puntuaciones de 88.6/100 en Zoom y 85.8/100 en Teams en el análisis automatizado 'fotograma a fotograma' de Slator.

en el análisis automatizado 'fotograma a fotograma' de Slator. DeepL Voice reduce la inestabilidad de los subtítulos en pantalla (reescrituras o parpadeo) en un 37.6% de media frente a Microsoft Teams y en un 54.7 % frente a Zoom.

(reescrituras o parpadeo) en un 37.6% de media frente a Microsoft Teams y en un 54.7 % frente a Zoom. En todas las evaluaciones a ciegas, el 96% de los lingüistas profesionales que compararon las soluciones prefirieron DeepL Voice.

"La IA lingüística se está convirtiendo en la infraestructura fundamental del funcionamiento de las empresas globales. En ese contexto, la precisión y la estabilidad no son características, son requisitos", afirma Jarek Kutylowski, CEO de DeepL. "Esta comparativa independiente demuestra que DeepL Voice cumple con ambos requisitos a un nivel que establece un nuevo estándar para la comunicación en tiempo real. Cuando los lingüistas profesionales prefieren de forma abrumadora una solución, es una señal clara de hacia dónde se dirige el mercado."

"Fuimos más allá de las puntuaciones básicas de precisión y nos centramos en el lado "humano" de los subtítulos generados por IA: legibilidad, fluidez y estabilidad. No solo queríamos saber si las palabras eran correctas al final; queríamos ver cómo se comportaban mientras una persona intenta leerlas. Eso significaba evaluar tanto la calidad lingüística como el comportamiento de los subtítulos en pantalla, y ahí es donde podemos ver claramente que DeepL está estableciendo un nuevo punto de referencia", dijo Alex Edwards, director de consultoría de Slator.

Por qué la fiabilidad importa tanto como la precisión El informe de Slator revela que, incluso cuando las traducciones son bastante precisas, las frecuentes reescrituras de los subtítulos pueden interrumpir la comprensión y reducir la usabilidad en reuniones reales. Para reflejar cómo perciben los subtítulos los usuarios finales, Slator midió su estabilidad mediante un análisis fotograma a fotograma de los subtítulos renderizados en pantalla, captando el parpadeo, las variaciones y las reescrituras a lo largo del tiempo.

Metodología Slator encargó a 28 lingüistas profesionales que realizaran una evaluación a ciegas de subtítulos traducidos por IA en 14 combinaciones de idiomas (7 al inglés y 7 desde el inglés). El informe compara los ajustes estándar de traducción de subtítulos de Google Meet, Microsoft Teams y Zoom con DeepL Voice para Microsoft Teams y DeepL Voice para Zoom, incluyendo las funciones del producto disponibles para los usuarios finales (como glosarios y reconocimiento de términos hablados). Slator afirma que sus conclusiones son independientes y que mantuvo el control editorial total sobre la metodología y los resultados.

De cara al mes de abril Estos resultados se publican antes del lanzamiento de primavera mundial que hará DeepL, previsto para el 16 de abril de 2026, fecha en la que la empresa presentará importantes actualizaciones de DeepL Voice, junto con nuevas funciones para la traducción automática y la colaboración multiplataforma.

Acerca de DeepL DeepL es una empresa global de IA que desarrolla la infraestructura lingüística que impulsa los negocios a nivel mundial. Más de 200,000 equipos empresariales y millones de personas utilizan la plataforma de IA lingüística de DeepL para comunicarse a nivel global, colaborar y trabajar en diferentes idiomas en tiempo real. Al combinar modelos de IA revolucionarios con seguridad y privacidad de nivel empresarial, DeepL permite a las organizaciones trabajar sin problemas en distintos mercados y culturas. Fundada en 2017 por el CEO Jarek Kutylowski, DeepL cuenta ahora con más de 1,000 empleados y cuenta con el respaldo de inversores líderes como Benchmark, IVP e Index Ventures. Más información en www.deepl.com.

Acerca de Slator Slator is the leading source of research and market intelligence for translation, localization, interpreting, and language AI. Slator's Consulting practice is a trusted partner to enterprise buyers, language technology platforms, and language solutions integrators looking for independent industry analysis.

El informe completo está disponible aquí.

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