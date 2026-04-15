Delska inaugura en Riga uno de los centros de datos más avanzados y sostenibles de los países bálticos

(Información remitida por la empresa firmante)

RIGA, Letonia, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Delska, uno de los principales operadores de centros de datos en los países bálticos, inauguró oficialmente EU North Riga LV DC1, un centro de datos de 10 MW diseñado para inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC). El proyecto recibió el Premio Anual de Construcción de Letonia (primer puesto en la categoría de "Instalaciones de Producción, Edificios Industriales").

El evento congregó a más de 400 invitados: funcionarios gubernamentales, embajadores extranjeros, líderes empresariales y expertos del sector. La ceremonia oficial incluyó discursos de los más altos representantes del gobierno, quienes destacaron el papel del nuevo centro de datos en el fortalecimiento de una infraestructura de TI segura, de alto rendimiento y sostenible en Letonia y la región.

"Hace dos años tuve el honor de asistir a la ceremonia de colocación de la última viga del nuevo centro de datos de Delska, y hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo en el sector de TI de Letonia. Confío en que EU North Riga LV DC1 se convertirá en un hito importante en el desarrollo digital de Letonia, demostrando nuestra capacidad no solo para seguir las tendencias globales, sino también para influir activamente en ellas", enfatizó Daiga Mierina, presidenta del Parlamento de Letonia.

En la segunda parte del evento, Delska presentó la visión del proyecto y las soluciones tecnológicas, seguidas de presentaciones de expertos internacionales del sector (Dell Technologies, 11Stream, Veeam) sobre temas clave, como los centros de datos como infraestructura nacional, la inteligencia artificial, la computación soberana y la portabilidad de datos. El evento concluyó con una visita guiada que permitió a los invitados conocer de cerca la infraestructura del centro de datos.

El evento ha atraído un considerable interés regional e internacional por parte de clientes actuales y potenciales, y el centro de datos ya está preparando la infraestructura para sus primeros clientes.

"La inauguración del centro de datos de Delska es una clara señal de la madurez económica de Letonia y de su capacidad para atraer inversiones seguras y de alto valor añadido. Demuestra que Letonia es un lugar estable y fiable para proyectos con visión de futuro. Hoy en día, la infraestructura digital constituye la base tanto de la resiliencia económica como de la seguridad nacional. Este proyecto es también un ejemplo de cómo el desarrollo tecnológico puede combinarse con la sostenibilidad", afirmó en su discurso Evika Silina, primera ministra de Letonia.

El proyecto aborda la escasez de capacidad en los principales centros europeos, impulsando a las empresas a buscar regiones con capacidad disponible. Marca el inicio del fortalecimiento de los países bálticos como un centro de infraestructura digital competitivo y sostenible en el norte de Europa.

Acerca del Centro de Datos

La instalación modular de 7.100 m permite una expansión de hasta 30 MW. Admite hasta 250 kW por rack y cumple con el estándar Tier III, lo que garantiza un tiempo de actividad del 99,982 %.

Con un PUE <1,3 como objetivo, la instalación se alimenta con energía renovable procedente de fuentes eólicas, solares e hidroeléctricas del norte de Europa, mientras que los generadores de respaldo utilizan diésel renovable Neste MY.

Acerca de Delska

Delska es uno de los principales operadores de centros de datos de los países bálticos, con más de 26 años de experiencia. La compañía opera seis centros de datos en Riga y Vilna con una capacidad total de 19 MW, además de contar con presencia en Frankfurt y Ámsterdam, ofreciendo una amplia gama de infraestructura de TI y servicios en la nube.

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