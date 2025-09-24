La demanda de servicios caritativos está aumentando en todo el mundo, según un nuevo estudio de CAF

(Información remitida por la empresa firmante)

-La demanda de servicios caritativos está aumentando en todo el mundo, según un nuevo estudio de Charities Aid Foundation

LONDRES, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Las organizaciones benéficas de todo el mundo afirman que la demanda de los servicios de su organización ha aumentado durante el último año, según una nueva investigación global realizada por la Charities Aid Foundation (CAF).

World Giving Report: Charity Insights de CAF explora las tendencias y los desafíos globales para más de 3.000 líderes de organizaciones benéficas en 27 países. El informe se presenta en un evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y sigue a la publicación del Informe Mundial de Donaciones: Perspectivas de los Donantes a principios de este año.

Casi cuatro de cada cinco organizaciones benéficas (78%) encuestadas afirman que los niveles de demanda han aumentado durante el último año, y casi la mitad (47%) reporta un aumento significativo. Las organizaciones benéficas informan que el aumento se debe a dificultades económicas, crisis sociales y la retirada de los servicios públicos. Las organizaciones benéficas en países de bajos ingresos (84%) son las más propensas a reportar un aumento, en particular las organizaciones benéficas de primera línea, como las de salud, alivio de la pobreza y ayuda humanitaria.

La gran mayoría (83%) de los líderes de organizaciones benéficas también espera que esta demanda continúe aumentando durante el próximo año. Esta expectativa es mayor en los países de bajos ingresos (90%), y en particular para las organizaciones de ayuda humanitaria.

Al mismo tiempo, al preguntarles sobre los principales desafíos a los que se enfrentan, tres de cada cinco organizaciones benéficas (62%) afirmaron que una de sus principales preocupaciones es lograr la sostenibilidad financiera de su organización, haciendo referencia a la disminución de las subvenciones gubernamentales, la reducción de las donaciones y la mayor competencia por los recursos limitados.

La investigación también identificó diferentes actitudes sobre la influencia del gobierno en el sector. La influencia del gobierno es percibida de forma más positiva por los líderes de organizaciones benéficas de la región de Asia-Pacífico (32%) y África (28%), en comparación con los bajos niveles en Sudamérica (8%) y Europa (6%).

Neil Heslop OBE, consejero delegado de Charities Aid Foundation comentó:

"Al igual que en el Reino Unido, la financiación es el mayor desafío para las organizaciones benéficas de todo el mundo. Y con la creciente división social, los conflictos, el impacto del cambio climático y el gran número de personas desplazadas, las organizaciones benéficas de las que dependen para ofrecer ayuda se ven particularmente afectadas por la creciente demanda de sus servicios, como las que trabajan en los sectores de la salud, la reducción de la pobreza y la ayuda humanitaria.

"Si bien nuestra investigación muestra que existe una cultura de donación próspera en muchos lugares, es evidente que debemos replantearnos cómo apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro, especialmente dadas las continuas reducciones en la ayuda gubernamental y el gasto en desarrollo. Fomentar la colaboración entre organizaciones benéficas y las alianzas con el gobierno, las empresas y las redes locales es cada vez más crucial para fortalecer la resiliencia de las organizaciones benéficas y obtener mejores resultados para las comunidades".

