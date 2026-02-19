Depot Connect International vende servicios industriales y ferroviarios a Clean Harbors

(Información remitida por la empresa firmante)

-Depot Connect International optimiza su cartera con la venta de sus servicios industriales y ferroviarios a Clean Harbors

TAMPA, Fla., 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI) ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para vender su negocio de servicios industriales y ferroviarios a Clean Harbors (NYSE: CLH) por aproximadamente 130 millones de dólares. La transacción, que incluye cinco ubicaciones estratégicas en Ohio, Luisiana y Texas, se espera que se cierre en la primera mitad de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

La desinversión supone un hito importante en la estrategia a largo plazo de DCI para centrarse más en su negocio principal.

Estamos encantados de haber llegado a este acuerdo con Clean Harbors, afirmó Chris Synek, director ejecutivo de Depot Connect International. Esta venta nos permite avanzar con una cartera más optimizada. Al desprendernos de estos activos no esenciales, estamos en condiciones de reinvertir en nuestras funciones principales, ampliando nuestra red de depósitos de primera clase y mejorando los servicios especializados en los que más confían nuestros clientes.

La relación entre DCI y Clean Harbors seguirá siendo de estrecha colaboración tras la venta. DCI seguirá compartiendo instalaciones con Clean Harbors en las principales instalaciones de Baton Rouge, Luisiana, y Pasadena, Texas, donde DCI seguirá siendo el proveedor exclusivo de servicios de limpieza y mantenimiento de camiones cisterna. Además, las dos empresas mantendrán una colaboración activa en toda la red de DCI para los servicios esenciales de transporte y tratamiento de aguas residuales. Tanto DCI como Clean Harbors se comprometen a realizar una transición fluida y sin contratiempos para nuestros valiosos clientes a medida que cerramos esta transacción.

Centrándose en sus puntos fuertes, DCI mantiene su compromiso de impulsar la innovación y la excelencia operativa en toda su presencia en Norteamérica y Europa, garantizando que la empresa sea más ágil y esté mejor equipada para satisfacer las necesidades cambiantes del sector del transporte y la logística.

Depot Connect International ha contado con el asesoramiento jurídico de Simpson Thacher & Bartlett LLP y con el asesoramiento financiero de Stifel.

Acerca de Depot Connect International:Depot Connect International (DCI) es un proveedor líder de servicios críticos para el sector del transporte, especializado en la limpieza y el mantenimiento de camiones cisterna y en soluciones para contenedores. Con una amplia red de instalaciones estratégicamente ubicadas, DCI proporciona la infraestructura esencial necesaria para que la cadena de suministro global funcione de forma segura y eficiente.

Acerca de Clean Harbors:Clean Harbors (NYSE: CLH) es el proveedor líder de servicios medioambientales e industriales de Norteamérica. La empresa presta servicios a una base de clientes muy diversa, que incluye a la mayoría de las empresas de la lista Fortune 500. Con unos ingresos anuales de aproximadamente 6000 millones de dólares y una amplia red de centros de servicio en toda Norteamérica, Clean Harbors ofrece una amplia gama de servicios, como la gestión integral de residuos peligrosos, la respuesta a derrames de emergencia y la limpieza industrial.

