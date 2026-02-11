Desay Battery en la lista de almacenamiento de energía global de nivel 1 de BNEF

Desay Battery, incluida en la lista de almacenamiento de energía global de nivel 1 de BNEF por cuarto año consecutivo

HUIZHOU, China, 11 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ha publicado su Lista de Almacenamiento de Energía de Nivel 1 del primer trimestre de 2026, y Desay Battery ha vuelto a figurar en ella por cuarto año consecutivo. Este reconocimiento refleja el sólido y continuo rendimiento de Desay Battery en cuanto a fiabilidad de productos, capacidad de ejecución de proyectos y solidez financiera.

La lista Tier 1 de BNEF es ampliamente considerada como una de las evaluaciones más prestigiosas en la industria del almacenamiento de energía. Las empresas se clasifican mediante una rigurosa evaluación de sus capacidades integrales, innovación tecnológica, rendimiento en la ejecución de proyectos y solvencia financiera. La lista es muy valorada por instituciones financieras internacionales y grandes inversores como referencia clave para las decisiones de inversión en energías renovables, y también es utilizada por clientes globales para seleccionar socios estratégicos a largo plazo.

Su inclusión en la lista por cuarto año consecutivo no solo confirma el liderazgo tecnológico y la madurez de sus productos de DESAY Battery en la industria, sino que también subraya la ventaja sistémica única e irrepetible de la compañía en el complejo y dinámico entorno competitivo global actual.

"Desay Battery se basa en la innovación en I+D y trabaja continuamente para mejorar los indicadores clave de rendimiento de los sistemas de almacenamiento de energía. Hemos logrado avances en áreas como la densidad energética de las celdas, la vida útil del sistema y la tecnología de protección de la seguridad", señaló Jack Guo, vicepresidente sénior de Desay Battery. "Al mismo tiempo, hemos desarrollado una matriz integral de productos que abarca aplicaciones de generación, red y usuario".

Las soluciones de almacenamiento de energía de Desay Battery se caracterizan por su alta seguridad, larga vida útil y alta eficiencia. La empresa ha apoyado con éxito proyectos de almacenamiento de energía a gran escala en múltiples países y regiones, demostrando una gran adaptabilidad ambiental y un gran valor económico.

A medida que expande su presencia en el mercado global, Desay Battery se adhiere a una estrategia de "arraigo local profundo, alcance global". La compañía fortalece continuamente su marco de ejecución de proyectos en el extranjero y su red de servicios locales, lo que permite una respuesta rápida a las necesidades de los clientes en diversas condiciones de mercado y garantiza la ejecución de alta calidad de cada proyecto.

Con el respaldo de operaciones resilientes y un enfoque abierto y colaborativo, Desay Battery ha mantenido un sólido rendimiento financiero y una alta satisfacción del cliente a pesar de las fluctuaciones del mercado global. Esto ha fortalecido aún más la credibilidad y la confianza a largo plazo de la compañía en el mercado internacional.

