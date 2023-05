Descubra el futuro de Android POS con los productos SUNMI de 3.ª generación

SUNMI 3rd generation new products T3 PRO series and V3 MIX

CHICAGO, 20 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- SUNMI ha prelanzado su terminal POS de tercera generación en el National Restaurant Association Show 2023 en Chicago, stand 5561. El prelanzamiento incluye tres nuevos productos emblemáticos: SUNMI V3 MIX, SUNMI T3 PRO y SUNMI T3 PRO MAX.

SUNMI V3 MIX es un innovador terminal pos con pantalla de alta resolución de 10" y una impresora integrada que lo convierte en móvil y de escritorio en dos tipos de uso diferentes. Liviano, de diseño compacto y fácil de usar, permite que V3 MIX reduzca el tiempo requerido para la caja y mejorar significativamente la eficiencia de pago.

A medida que las cajas registradoras comerciales livianas se vuelven una tendencia, la serie SUNMI MIX puede recibir pedidos, escanear, NFC/SoftPOS e imprimir facturas, brindando a los clientes de PYMES una solución integral. Además, hay varias opciones de accesorios que pueden ayudarlo en su trabajo diario, pantalla de cliente USB, correa de mano, soporte de pared para correa de hombro y más.

Tomando el escenario de la lavandería como ejemplo, V3 MIX cumple con los requisitos de escena de la tienda y PUD (Recoger datos) en un solo dispositivo, lo que permite a las empresas renunciar al uso de dos dispositivos separados: tabletas e impresoras para pagos en la tienda y dispositivos portátiles para entregas a domicilio.

La serie SUNMI T3 PRO define el estándar insignia de escritorio de Android con su potente rendimiento. T3 PRO es el primer dispositivo comercial equipado con el chip octa-core Qualcomm Snapdragon 5G, hasta 2,7 GHz, y también compatible con Wi-Fi 6E. Además, con una pantalla principal abatible y una pantalla de cliente fácilmente desmontable, los usuarios pueden seleccionar libremente diferentes combinaciones de pantalla en respuesta a varios escenarios. La T3 PRO MAX, que incluye una impresora de alta velocidad 80, brinda a los usuarios una experiencia de impresión rápida y altamente eficiente, lo que facilita el manejo de operaciones comerciales ocupadas.

SUNMI T3 PRO es la mejor opción para grandes cadenas de tiendas que requieren alto rendimiento, alta calidad y un diseño sobresaliente. Y para algunos restaurantes de alta gama que necesitan integrar pagos SaaS financieros, SUNMI T3 PRO también es una buena opción.

Además, SUNMI actualizó su sistema operativo SUNMI OS a una nueva versión basada en Android 13. Esta nueva versión optimiza el rendimiento general para una mejor compatibilidad, seguridad, fluidez y apariencia. Con SUNMI DMP, los clientes pueden administrar todos sus dispositivos.

Estos productos emblemáticos se lanzarán oficialmente en el tercer trimestre de 2023, y si desea obtener más información sobre los productos, siga el sitio web oficial de SUNMI o visite el stand de SUNMI en el National Restaurant Association Show 2023.

