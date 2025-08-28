DFSK, patrocinador técnico de los Campeonatos Mundiales de Canoa Sprint y Paracanoa ICF 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

- DFSK nombrado patrocinador técnico de los Campeonatos Mundiales de Canoa Sprint y Paracanoa ICF 2025: Potenciando eventos globales con experiencia de movilidad inteligente

MILÁN, 28 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- DFSK ha sido nombrado patrocinador técnico de los Campeonatos Mundiales de Canoa Sprint y Paracanoa de la ICF 2025, donde prestó servicios esenciales de movilidad para este prestigioso evento acuático internacional. Autorizada por la Federación Internacional de Canoa (ICF), la competición se celebró en Milán del 20 al 24 de agosto y recibió a más de 800 atletas de casi 70 países.

Excelencia fiable en colaboraciones para eventos globales

Diseñados bajo los rigurosos estándares de calidad del Grupo SERES y la tecnología energética más avanzada, se implementaron cuatro modelos E5 para garantizar un servicio de transporte fiable. El modelo E5 ofrece una experiencia de conducción excepcional, complementada con un interior cómodo y flexible, y un índice de recomendación del 76% por parte de los clientes, lo que subraya su fiabilidad para el buen funcionamiento de este evento de alto perfil.

Movilidad inteligente se une a la precisión y resistencia atlética

En Canoe Sprint, el éxito reside en el control preciso de la ruta, la resistencia estable y las ráfagas de potencia coordinadas de los atletas. El DFSK E5 también encarna las mismas cualidades de precisión, resistencia y máximo rendimiento.

El E5 adopta el Sistema Híbrido Super Eléctrico SERES con una potencia máxima de motor de 130 kW y un par máximo de 330 Nm, que ofrece una conducción eléctrica pura silenciosa y suave. Como SUV de tamaño mediano, está equipado con suspensión delantera MacPherson y suspensión trasera independiente multibrazo, lo que permite una maniobrabilidad ágil, ideal para el tráfico urbano y la logística de eventos. El E5 también cuenta con una autonomía combinada de hasta 1000 km, una batería de 17,5 kWh y una autonomía de 87 km en modo eléctrico. Gracias a su alto rendimiento, flexibilidad y comodidad, el E5 garantiza servicios de transporte eficientes y fiables durante todo el campeonato.

De la competición a la vida cotidiana: el impulso hacia el progreso

DFSK, pionera en movilidad eléctrica inteligente, defiende la filosofía de "Aspiramos a mejorar" y se compromete a hacer que la tecnología de vanguardia sea práctica y accesible para diversos estilos de vida. De igual manera, el Campeonato de Canoa de Velocidad ICF celebra la perseverancia y la inclusión global, promoviendo el deporte y la sostenibilidad como fuerzas para el progreso colectivo. En el agua, los atletas superan los límites con cada brazada; fuera de la pista, DFSK innova para redefinir la movilidad. Unidos por una filosofía compartida de progreso constante, ambos empoderan a las personas para avanzar con confianza, propósito y sin concesiones.

Al patrocinar este evento de primer nivel, DFSK demuestra su dedicación a las iniciativas ecológicas y la excelencia inclusiva, ofreciendo un transporte profesional, eficiente y fiable, a la vez que inspira un futuro sostenible para todos.

