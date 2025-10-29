El "Día Mundial de la Reparación del Trasplante Capilar" denuncia los riesgos de las clínicas clandestinas (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- El "Día Mundial de la Reparación del Trasplante Capilar", que se celebra el 11/11, pone de relieve la proliferación y los peligros de las clínicas de trasplante capilar clandestinas en todo elmundo

La ISHRS organiza un taller de cirugía en vivo en Bucarest, Rumania, del 7 al 9 de noviembre de 2025, centrado en la reparación del cabello.

CHICAGO, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Según una encuesta reciente realizada entre los miembros de la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración del Cabello (ISHRS), el impacto de las clínicas de trasplante de cabello del mercado negro continúa resonando en todo el mundo, con más clínicas abriendo y más complicaciones para las innumerables víctimas de estas prácticas sin escrúpulos.

Un ejemplo concreto: a principios de este mes, la policía de Dubái arrestó a un hombre que dirigía una clínica ilegal de trasplante de cabello desde un apartamento.

"Estas clínicas fraudulentas e ilícitas de trasplante capilar operan bajo la apariencia de una práctica médica establecida, atrayendo a pacientes desprevenidos con publicidad falsa o engañosa, precios bajísimos y paquetes de viaje tentadores", declaró el Dr. Conradin von Albertini, FISHRS, presidente de la ISHRS. "Los resultados pueden ser devastadores, dejando a las víctimas con pocas opciones de compensación por los daños, a menudo permanentes, causados por quienes no están autorizados para realizar esta cirugía altamente cualificada".

La ISHRS recibe numerosos correos electrónicos de jóvenes que han sido víctimas. A finales de septiembre de 2025, la ISHRS recibió el siguiente mensaje de un hombre del Reino Unido: "Hola, me hicieron un trasplante capilar fallido y mi zona donante ha sufrido una sobreextracción grave. Estoy en un estado de shock. ¿Cuánto tiempo debo esperar para someterme a una cirugía de reparación? No sabía que personas que se hacen pasar por cirujanos falsos estuvieran haciendo esto y arrebatándoles la vida a las personas". Continuó explicando que ahora tiene baja autoestima y tiene pensamientos suicidas.

Para combatir esta alarmante tendencia, la ISHRS celebra su quinto "Día Mundial de la Reparación de Trasplantes Capilares" el 11 de noviembre de 2025 (11/11). Este evento mundial forma parte de la campaña global de concienciación de la ISHRS "Fight the FIGHT" (acrónimo de "Fight the Fraudulent, Illicit, and Global Hair Transplants"), diseñada para educar y ayudar a las víctimas de esta práctica generalizada.

Las consecuencias de los trasplantes capilares realizados ilegalmente pueden incluir cicatrices visibles permanentes, infecciones, zonas de cabello ralo, calvas y zonas donantes con sobreextracción, que pueden ser muy difíciles de corregir. En los casos en que el daño puede repararse, los pacientes suelen requerir más de un procedimiento correctivo.

Para ayudar a las víctimas de las clínicas de trasplante capilar clandestinas en todo el mundo, la ISHRS anima a quienes necesitan cirugías correctivas a contactar individualmente con los médicos voluntarios de la ISHRS a través del sitio web de la campaña, HairTransplantRepairDay.org, para tener la oportunidad de recibir un procedimiento de trasplante capilar correctivo gratuito. Desde su lanzamiento en 2020, el número de médicos miembros de la ISHRS ha aumentado a decenas en todo el mundo.

El doctor von Albertini señaló que la última encuesta a miembros de la ISHRS reveló que, en 2024, el 59 % de los miembros de la ISHRS informaron que existen clínicas de trasplante capilar en el mercado negro en sus ciudades, lo que representa un aumento con respecto al 51 % en 2021. Además, los miembros de la ISHRS informaron que el porcentaje promedio de casos de reparación debido a un trasplante capilar previo en el mercado negro en 2024 fue del 10 %, frente al 6 % en 2021.

Como parte del compromiso de la ISHRS de educar al público sobre los peligros reales de estas clínicas de trasplante capilar clandestinas, el sitio web Fight the FIGHT ofrece numerosos materiales educativos en 10 idiomas, incluyendo transmisiones en vivo educativas para pacientes de varios países en diferentes idiomas, a las que pueden acceder como repeticiones archivadas para informarse sobre cómo evitar ser víctima de un trasplante capilar clandestino. Además, numerosos estudios de casos documentan la experiencia real de las víctimas en manos de clínicas de trasplante capilar fraudulentas e ilícitas y las consecuencias a largo plazo de sus cirugías deformantes.

"Brindar a las personas las herramientas para tomar decisiones informadas sobre la salud de su cabello es la piedra central de la campaña Fight the FIGHT y ha ayudado a innumerables pacientes con pérdida de cabello a tomar decisiones informadas sobre quién está cualificado para realizar trasplantes capilares", afirmó Paul T. Rose, MD, JD, FISHRS, presidente del Subcomité Fight the FIGHT de la ISHRS. "Nuestro objetivo es seguir concienciando sobre el problema generalizado de las clínicas de trasplante capilar en el mercado negro y evitar a los pacientes con pérdida de cabello el dolor y la devastación que causan estas prácticas fraudulentas, que a menudo requieren múltiples procedimientos correctivos".

La ISHRS está comprometida con la seguridad del paciente y se esfuerza continuamente por obtener los mejores resultados para todos, ofreciendo a sus miembros educación y formación de primer nivel para mejorar sus técnicas. Para garantizar que los pacientes cuenten con la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre quién realizará su cirugía de restauración capilar, la ISHRS insta a los pacientes potenciales a comprender la diferencia entre los procedimientos que solo un cirujano debe realizar y los que solo los técnicos pueden realizar.

Solo el cirujano debe:

Realizar la historia clínica y los exámenes necesarios para asegurar el éxito del injerto.

Descartar enfermedades capilares que podrían afectar el crecimiento y la caída del cabello.

Dibujar la línea capilar.

Realizar incisiones en la zona receptora (cuchillas, agujas, implantadores).

Realizar incisiones en la zona donante (marcando los injertos).

Colocar los injertos con implantadores afilados.

Los técnicos solo pueden:

Extraer los injertos marcados por el cirujano.

Cargar los implantadores afilados y entregarlos al cirujano.

Colocar los injertos con fórceps o con implantadores sin filo (después de que el cirujano haya realizado todas las incisiones).

El doctor Rose añadió que cada país tiene sus propias leyes y regulaciones sobre la extracción y colocación de injertos por parte de técnicos. En algunos países, los técnicos no pueden realizar estos procedimientos, y sus acciones pueden considerarse ilegales y dar lugar a cargos penales.

Para obtener más información o participar en esta campaña y evento educativo mundial, comuníquese con fightthefight@ishrs.org y visite www.HairTransplantRepairDay.org.

#HairTransplantRepairDay

El Taller de cirugía en vivo de la ISHRS destaca las complejidades de la cirugía reconstructiva capilar Se anima a los cirujanos de restauración capilar interesados en perfeccionar sus habilidades en casos complejos de reparación debido a trasplantes capilares en el mercado negro o como resultado de lesiones en el cuero cabelludo o la cara a asistir a la Clase Magistral de Cirugía Reconstructiva Capilar de la ISHRS en Bucarest, Rumania, del 7 al 9 de noviembre de 2025.

Organizado por los miembros de ISHRS Felix Popescu, MD, PhD, presidente, y Marco Barusco, MD, FISHRS, copresidente, este taller de cirugía en vivo de tres días está diseñado para profesionales experimentados y nuevos interesados en los últimos avances y técnicas quirúrgicas para corregir los resultados del trasplante de cabello afectados por operadores de clínicas de trasplante de cabello fraudulentas e ilícitas o como resultado de lesiones o traumatismos.

"Desde optimizar la aplicación de la anestesia hasta gestionar las expectativas del paciente, la reparación de casos difíciles es un proceso de varios pasos que requiere un delicado equilibrio entre habilidad y ciencia", afirmó el doctor Barusco. "Los asistentes observarán múltiples cirugías en vivo y tendrán la oportunidad de interactuar con el profesorado y los pacientes para profundizar su comprensión de los casos de reparación complejos".

Para obtener más información sobre este taller de cirugía en vivo de ISHRS, los asistentes interesados pueden comunicarse con los presidentes del taller en contact@ishrs-bucharest.com.

Acerca de la ISHRS La Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración Capilar (ISHRS) es una asociación médica global sin ánimo de lucro y la principal autoridad en el tratamiento y la restauración de la pérdida capilar, con 1.200 miembros en 80 países. Sobre todo, la ISHRS se dedica a lograr la excelencia en los resultados de los pacientes mediante la promoción de los más altos estándares de práctica médica, ética médica e investigación en la industria de la restauración capilar. La ISHRS también ofrece formación médica continua a médicos especializados en cirugía de trasplante capilar y se compromete a brindar la información más reciente sobre tratamientos médicos y quirúrgicos a los pacientes que sufren pérdida de cabello, especialmente alopecia androgenética (calvicie de patrón masculino y pérdida de cabello de patrón femenino). Fue fundada en 1993 como la primera sociedad internacional en promover la mejora continua de la calidad y la formación para profesionales en el campo de la cirugía de restauración capilar. Para más información y para encontrar un médico, visite www.ishrs.org.

Acerca de la encuesta Realizado por Relevant Research Consulting de Evanston, Illinois, EE.UU., el Censo de Prácticas ISHRS 2025 es una recopilación de información proporcionada exclusivamente por los médicos participantes. La información publicada en esta encuesta se elaboró a partir de datos históricos reales y no incluye ninguna proyección. El margen de error de la muestra es de ±5,4 % con un nivel de confianza del 95 %. Para obtener una reimpresión completa del Informe del Censo de Prácticas ISHRS 2025, visite Estadísticas de Restauración Capilar.

