El 'Día Mundial de la Reparación de Trasplantes Capilares' se celebra el 11 de noviembre (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-La sexta edición anual del 'Día Mundial de la Reparación de Trasplantes Capilares', que se celebra el 11 de noviembre, ayuda a las víctimas de trasplantes capilares realizados en el mercado negro y enseña a identificar las señales de alerta

Se están extendiendo las clínicas de trasplante capilar que operan en el mercado negro, donde personas sin la debida regulación realizan intervenciones quirúrgicas de forma ilegal, procedimientos que solo deberían ser efectuados por un médico cualificado.

Los pacientes son atraídos mediante grandes descuentos y fotografías falsas de supuestos resultados; a menudo, esto deriva en consecuencias devastadoras, sin apenas posibilidad de recurrir a una solución o reclamación.

La Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración Capilar trabaja para crear conciencia sobre este problema a escala mundial y poner en contacto a las víctimas con especialistas que puedan realizar intervenciones correctivas.

CHICAGO, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Para combatir la alarmante tendencia de clínicas de trasplante capilar fraudulentas que operan en todo el mundo bajo la falsa apariencia de ser centros médicos legales donde los procedimientos son realizados por médicos, la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración Capilar (ISHRS) ha surgido como una voz líder a la hora de alertar sobre este problema generalizado, proporcionando a las personas las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas respecto a su cirugía de restauración capilar.

El 11 de noviembre de 2026, la ISHRS celebrará su sexto 'Día Mundial de la Reparación de Trasplantes Capilares' anual, con el fin de ayudar a las víctimas de trasplantes capilares realizados en el mercado negro que requieren cirugías correctivas. A través del sitio web de la campaña, HairTransplantRepairDay.org, las personas afectadas pueden ponerse en contacto con médicos miembros de la ISHRS que participan como voluntarios, con la posibilidad de recibir un procedimiento correctivo de trasplante capilar pro bono. Desde su inicio en 2020, el número de médicos miembros de la ISHRS que participan en la iniciativa ha aumentado a aproximadamente 100 en todo el mundo.

Este evento a escala mundial forma parte de la campaña global de concienciación para el consumidor 'Fight the Fight' de la ISHRS, la cual ofrece recursos educativos en más de una docena de idiomas, incluyendo entradas de blog, grabaciones de transmisiones en directo, estudios de casos de pacientes, preguntas frecuentes, una guía exhaustiva para ayudar a los pacientes a elegir un cirujano de trasplante capilar y entrevistas a médicos.

"El objetivo de esta campaña no es solo crear conciencia sobre la existencia de clínicas de trasplante capilar sin escrúpulos que operan en el mercado negro, sino también empoderar a las personas que sufren pérdida de cabello para que tomen decisiones informadas y seguras sobre a quién confiar su cirugía de restauración capilar", afirmó la Dra. Robin Unger, MD, FISHRS, presidenta de la ISHRS. "Todo paciente merece una cirugía de restauración capilar segura; la destreza quirúrgica, el sentido artístico y la formación médica de un profesional son el estándar indispensable, sin excepciones".

Bajo el nuevo lema Safe Hair Transplant Surgery Starts Here (La cirugía de trasplante capilar segura comienza aquí), la ISHRS presenta una serie de nuevos anuncios digitales en varios idiomas que promueven mensajes fundamentales para el eje central de la campaña:

Mostrar a los pacientes lo que requiere una cirugía de trasplante capilar segura: formación médica, destreza quirúrgica, criterio artístico y responsabilidad por parte del médico, al tiempo que se sigue haciendo frente al engaño del mercado negro y a sus riesgos

Cómo las consecuencias emocionales y físicas de confiar en una clínica inadecuada son permanentes

Cómo los operadores fraudulentos desaparecen, mientras que los cirujanos auténticos están colegiados, son localizables y rinden cuentas

Por qué la atención médica con un médico es una relación para toda la vida, no una transacción de un solo día

"Nuestros datos muestran un aumento en el número de clínicas clandestinas de trasplante capilar en ciudades de todo el mundo. Esto ha dado lugar a numerosos casos de trasplantes capilares realizados incorrectamente. En algunos casos, los pacientes han sufrido graves problemas médicos y, en otros, los resultados estéticos han sido deficientes. Los miembros de la ISHRS están ayudando a estos pacientes con cirugías correctivas", declaró Paul T. Rose, MD, JD, FISHRS, presidente del ISHRS Fight the Fight Subcommittee. "Por eso, saber en quién se confía es fundamental para una cirugía segura y exitosa".

Preguntas frecuentes

¿Cómo pueden los pacientes evitar ser víctimas de una clínica clandestina de trasplante capilar? La ISHRS insta a los pacientes a informarse bien antes de someterse a una cirugía de restauración capilar. Deben investigar al médico que realizará la cirugía y verificar sus credenciales médicas con la autoridad local de licencias médicas. Asimismo, es importante que los pacientes comprendan qué partes de la cirugía de restauración capilar deben ser realizadas por un médico debidamente formado y con licencia, y qué tareas pueden delegarse legalmente a técnicos médicos cualificados.

¿Cuáles son los riesgos de los trasplantes capilares realizados en el mercado negro? Existen numerosos riesgos para los pacientes que se someten a un trasplante capilar en el mercado negro; todos ellos ponen en peligro tanto la seguridad del paciente como los resultados del procedimiento. Las consecuencias de los trasplantes capilares realizados de forma ilegal pueden incluir cicatrices visibles permanentes, infecciones, zonas con escasez de cabello, áreas calvas y una extracción excesiva de folículos en la zona donante, lo cual resulta muy difícil de corregir. En los casos en los que el daño puede repararse, a menudo es necesario realizar más de una intervención correctiva.

¿Con qué frecuencia se presentan casos que requieren reparación debido a trasplantes capilares realizados en el mercado negro? Según el Censo de Práctica Profesional de la ISHRS de 2025, el 59 % de los miembros de la ISHRS encuestados informaron sobre la presencia de clínicas de trasplante capilar del mercado negro en sus ciudades durante 2024, frente al 51 % registrado en 2021. Asimismo, los miembros señalaron que, en 2024, una media del 10 % de los casos que atendieron para realizar reparaciones correspondían a pacientes que se habían sometido previamente a un trasplante capilar en el mercado negro, en comparación con el 6 % registrado en 2021.

¿Qué es el Día Mundial de la Reparación de Trasplantes Capilares? El Día Mundial de la Reparación de Trasplantes Capilares, que se celebra cada año el 11 de noviembre, es una iniciativa de la ISHRS destinada a crear conciencia sobre los peligros de las clínicas de trasplante capilar del mercado negro. Además, busca poner en contacto a las personas afectadas con cirujanos especializados en restauración capilar, brindándoles la oportunidad de acceder a un procedimiento correctivo pro bono.

¿Dónde pueden obtener más información los consumidores? La campaña Fight the Fight de la ISHRS ofrece recursos educativos en más de una docena de idiomas, estudios de casos de pacientes, grabaciones de transmisiones educativas en directo e información diseñada para ayudar a los consumidores a tomar decisiones fundamentadas sobre la cirugía de restauración capilar.

Acerca de la ISHRSLa International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) es una asociación médica global sin ánimo de lucro y la principal autoridad en el tratamiento y la restauración capilar, que cuenta con 1.200 miembros en 80 países de todo el mundo. La ISHRS se dedica, ante todo, a lograr la excelencia en los resultados para los pacientes mediante la promoción de los más altos estándares de práctica médica, ética médica e investigación en el sector de la restauración capilar. Asimismo, la ISHRS ofrece formación médica continua a los médicos especializados en cirugía de trasplante capilar y se compromete a proporcionar información actualizada sobre tratamientos médicos y quirúrgicos a las personas que sufren pérdida de cabello, principalmente debido a la alopecia androgenética (calvicie de patrón masculino o pérdida de cabello de patrón femenino). Fue fundada en 1993 como la primera sociedad internacional dedicada a promover la mejora continua de la calidad y la formación de los profesionales en el campo de la cirugía de restauración capilar. Para obtener más información o localizar a un médico, visite www.ishrs.org.

Acerca de la encuesta El Censo de Práctica Profesional 2025 de la ISHRS, realizado por Relevant Research Consulting (Evanston, Illinois, EE.UU.), es una recopilación de información proporcionada exclusivamente por los médicos participantes. Los datos publicados en esta encuesta se basan en información histórica real y no incluyen proyecciones. El margen de error de la muestra es de 5,4 %, con un nivel de confianza del 95 %. Para obtener una copia completa del informe del Censo de Práctica Profesional 2025 de la ISHRS, visite Hair Restoration Statistics.

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