Dimensional Insight ocupó el primer puesto en el informe Best in KLAS de 2019

- Dimensional Insight ocupó el primer puesto en inteligencia empresarial y analíticas de la atención sanitaria en un campo de grandes proveedores de marcas en el informe Best in KLAS de 2019

La distinción constituye la sexta ocasión en que la empresa se sitúa en el primer puesto de la categoría en el informe anual Best in KLAS: Software & Services

BURLINGTON, Massachusetts, 4 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, creador de Diver Platform(TM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2361269-1&h=955062452&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2361269-2%26h%3D2598888593%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.dimins.com%2Fbi-tools%2Fdiver-platform%2F%26a%3DDiver%2BPlatform%25E2%2584%25A2&a=Diver+Platform%E2%84%A2], una solución de gestión y analíticas de datos, ha anunciado hoy que ocupa el primer puesto entre los proveedores de inteligencia empresarial y analíticas en el informe "2019 Best in KLAS: Software & Services" de KLAS Research. KLAS Research entrevista cada año a usuarios de software sanitario para la publicación del informe Best in KLAS. Este informe clasifica en orden jerárquico a los proveedores de software y servicios informáticos para la atención sanitaria en numerosos segmentos del mercado. Dimensional Insight ocupó la primera posición entre siete proveedores en términos de opiniones de los usuarios, logrando una puntuación de 91,7, un 3,9% más alta que la obtenida en 2018.

El informe Best in KLAS es un reconocimiento a los grandes esfuerzos para ayudar a las organizaciones sanitarias en su misión de ofrecer una atención sanitaria de calidad a los pacientes. La designación Best in KLAS se otorga solo en aquellos segmentos del mercado de software y servicios que tienen el mayor impacto operativo y clínico en las organizaciones sanitarias. Este es el sexto año que Dimensional Insight obtiene la condición de Best in KLAS.

"Nos gustaría darles las gracias a nuestros clientes por sus comentarios positivos en el informe de KLAS, y también queremos felicitarles, ya que este premio se debe principalmente a los resultados que han alcanzado con el uso de Diver Platform", afirma Fred Powers, consejero delegado y cofundador de Dimensional Insight. "La misión de nuestra empresa es el servicio a nuestros clientes y este premio es una prueba de nuestra misión en la práctica".

Dimensional Insight ofrece una línea completa de soluciones analíticas ajustadas a las necesidades de gestión de datos, gobernanza de datos colaborativa y paneles de control de autoservicio de la atención sanitaria. El equipo de expertos de la empresa aplica su experiencia en el mundo real a todas sus soluciones analíticas para asegurar que los clientes obtengan perspectivas de confianza para reducir los costes y mejorar los resultados. Diver Platform ayuda a los clientes en las áreas clínica, financiera y operativa. Estos son algunos ejemplos:

-- Clínica: EvergreenHealth, con sede en Kirkland (Washington), ha reducido los días de tratamiento antimicrobiano en un 58% y ha incrementado la eficacia del diagnóstico colorrectal en un 46% con Diver Platform. -- Financiera: Western Maryland Health System, con sede en Cumberland, Md., pudo pasar de una pérdida de ingresos de 1,2 millones de dólares a un aumento de ingresos de 1,3 millones de dólares en reembolsos basados en el valor, gracias en parte a las perspectivas que les aportó Diver. -- Operativa: El hospital Henry Mayo Newhall Hospital, con sede en Valencia (California), usó a Diver para mejorar el rendimiento de la sala de urgencias. Ello le permitió obtener una reducción del 80% en el tiempo puerta-triaje, una reducción del 60% en el tiempo triaje-sala y una reducción del 63% en el tiempo sala-examen.

"El objetivo de Best in KLAS es subir el listón para las tecnologías sanitarias y que los proveedores y los pagadores exijan más rendimiento, usabilidad e interoperabilidad", afirma Adam Gale, presidente de KLAS. "En última instancia, el objetivo de Best in KLAS es darle a los proveedores y pagadores las herramientas que necesitan para facilitar una atención superior y mejores resultados".

Para obtener más información, los suscriptores de KLAS Research pueden leer el informe 2019 Best in KLAS: Software & Services [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2361269-1&h=315762502&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2361269-2%26h%3D3826497894%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fklasresearch.com%2Freport%2F2019-best-in-klas-software-services%2F1473%26a%3D2019%2BBest%2Bin%2BKLAS%3A%2BSoftware%2B%26%2BServices&a=2019+Best+in+KLAS%3A+Software+%26+Services] completo o pueden obtener más información sobre el desempeño de Dimensional Insight en la categoría Inteligencia empresarial y analíticas de la atención sanitaria [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2361269-1&h=3426693111&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2361269-2%26h%3D4283291424%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fklasresearch.com%2Fbest-in-klas-ranking%2Fhealthcare-business-intelligence-and-analytics%2F2019%2F97%26a%3DHealthcare%2BBusiness%2BIntelligence%2Band%2BAnalytics&a=Inteligencia+empresarial+y+anal%C3%ADticas+de+la+atenci%C3%B3n+sanitaria].

Acerca de Dimensional Insight Dimensional Insight® es un proveedor líder de soluciones de analíticas y gestión de datos que ofrece una cartera completa de capacidades, las cuales van desde la integración y modelación de datos hasta informes, analíticas y paneles de control sofisticados. Fundada en 1989, Dimensional Insight dispone de miles de organizaciones de clientes en todo el mundo. Los clientes y analistas del sector sitúan sistemáticamente a Diver Platform(TM), de Dimensional Insight, entre las plataformas analíticas más eficaces en sus principales segmentos de mercado, que incluyen la atención sanitaria, la fabricación y las bebidas alcohólicas. Para obtener más información, visite https://www.dimins.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2361269-1&h=422994167&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2361269-2%26h%3D643852090%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.dimins.com%2F%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.dimins.com&a=https%3A%2F%2Fwww.dimins.com].

