El diseño del producto Deliplus Flection de Mercadona, reconocido en los iF Design Awards

(Información remitida por la empresa firmante)

La maquinilla de marca blanca desarrollada por DORCO es premiada en la categoría de Diseño de Producto

SEÚL, Corea del Sur, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La maquinilla exclusiva de Mercadona, Deliplus Flection, ha sido galardonada con el iF Design Award 2026 en la categoría de Diseño de Producto (Belleza/Bienestar). Organizado por el iF International Forum Design en Alemania, este premio es considerado uno de los galardones de diseño más prestigiosos a nivel mundial. Deliplus Flection ha sido desarrollada y fabricada por DORCO, uno de los principales fabricantes de maquinillas de afeitar de Corea del Sur.

En la edición de este año, el iF Design Award fue evaluado por 129 expertos internacionales, quienes analizaron más de 10.000 candidaturas procedentes de 68 países. El jurado reconoció el diseño del producto Deliplus Flection por su ingeniería de precisión y su funcionalidad.

Flection ha sido diseñada para ofrecer un rendimiento de afeitado constante mediante la combinación de tecnología de cuchillas y diseño estructural. La maquinilla incorpora cuchillas finas de alto rendimiento que ayudan a reducir la fricción, junto con un cabezal flexible que se adapta a los contornos del rostro para mantener un contacto estable. La estructura de cartucho de flujo abierto facilita la limpieza eficiente, mientras que un recortador de precisión integrado permite un control detallado. El mango es compatible con los recambios Deliplus Flection disponibles en Mercadona.

Estas características se complementan con la tecnología patentada Super Thin Blade de DORCO y una estructura exclusiva de cuchillas curvadas que mejora la precisión de corte. El recubrimiento mejorado aumenta la durabilidad de las cuchillas, mientras que la banda lubricante contribuye a una mayor comodidad del usuario. Desarrollado a partir de insights de consumidores en América del Norte, Europa y Asia, el diseño y la ingeniería del producto han sido factores clave para su reconocimiento en los iF Design Award.

Deliplus Flection refleja la colaboración entre Mercadona y DORCO, combinando la experiencia de DORCO en la fabricación de cuchillas con el enfoque de Mercadona en ofrecer productos de calidad a precios accesibles. El producto forma parte de la cartera de cuidado personal de marca blanca de Mercadona, desarrollada en colaboración con socios fabricantes.

Sobre DORCO

Fundada en 1955, DORCO es un líder global en el desarrollo y fabricación de productos innovadores de afeitado. La compañía continúa impulsando los límites de la tecnología de afeitado. Su amplia gama de maquinillas combina innovación en cuchillas de última generación con diseños ergonómicos, ofreciendo un afeitado suave y confortable. Con un firme compromiso con la calidad, la artesanía y la sostenibilidad, DORCO mejora la experiencia de afeitado de millones de clientes en más de 100 países.

Contacto de prensa

Hoffman Agency Korea – Equipo DorcoCorreo: DorcoPRKR@hoffman.comHeesun Kim: hskim@hoffman.comLina Lee: llee@hoffman.com

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