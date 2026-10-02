(Información remitida por la empresa firmante)

Ditto, nombrado líder de producto en el informe Leadership Compass de KuppingerCole Analysts para la verificación de identidad

KuppingerCole Analysts destaca la vinculación que realiza Ditto entre una identidad verificada y una autenticación de alta seguridad, así como su capa de orquestación sin código

BARCELONA, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Ditto ha sido reconocido como Líder de producto en el informe Leadership Compass de KuppingerCole Analysts sobre verificación de identidad para 2026. El informe evalúa a 26 proveedores de verificación de identidad que operan en los mercados de Norteamérica y Europa, y destaca a Ditto Verify como una solución de verificación integral; en particular, resalta la vinculación de la identidad verificada con la autenticación de alta seguridad, lo que permite a las organizaciones mantener la confianza ya establecida a lo largo de toda la relación con el cliente, en lugar de tener que revalidarla en cada interacción.

Al ampliar la definición de verificación de identidad más allá de los proveedores que combinan la revisión de documentos con la comparación biométrica, la evaluación de 2026 incorpora también la verificación por video supervisada y la verificación basada en fuentes de datos autoritativas, evaluándolas bajo criterios comunes.

KuppingerCole analizó áreas funcionales que incluyen la verificación de documentos, la verificación biométrica, métodos de verificación adicionales, la automatización y la IA, la privacidad y la orquestación.

Entre los puntos fuertes del producto que se destacan se incluyen:

Despliegue flexible, que permite a las organizaciones adoptar Ditto Verify bajo el modelo que exijan sus requisitos normativos y arquitectónicos.

Vinculación opcional con autenticación multifactor y passkeys , lo que garantiza la continuidad desde el proceso de incorporación hasta la recuperación de la cuenta sin necesidad de restablecer la confianza.

, lo que garantiza la continuidad desde el proceso de incorporación hasta la recuperación de la cuenta sin necesidad de restablecer la confianza. Orquestación sin código con enrutamiento basado en el riesgo y rutas alternativas configurables.

"Ditto es reconocida por ofrecer una solución integral que combina la verificación de documentos, la biometría facial y la detección de vitalidad, la verificación de atributos y la orquestación de flujos de trabajo sin código; asimismo, destaca por su flexibilidad de despliegue —que abarca desde entornos locales hasta la nube gestionada— y por vincular la verificación con la autenticación de alta seguridad".

Guillaume Teixeron — analista sénior de KuppingerCole Analysts

"Todas las instituciones con las que trabajamos enfrentan el mismo problema al principio: invierten dinero real en determinar la identidad de un cliente, pero desechan esa certeza en cuanto finaliza el proceso de incorporación".

"Una verificación no es un certificado que se emite una vez y se archiva. La confianza debe acompañar al cliente en todo momento: durante la recuperación de la cuenta, en una transacción de alto valor y en esos instantes críticos en los que es más probable que los clientes abandonen el proceso y que el fraude tenga éxito. A esto nos referimos con el concepto de identidad continua; es el aspecto más complejo de desarrollar y es lo que KuppingerCole ha reconocido".

Gonzalo Alonso — consejero delegado de Ditto

Puede descargar el informe desde el sitio web de Ditto.

Acerca de Ditto

Ditto es la plataforma de gestión de identidades y accesos que sustituye los sistemas de identidad fragmentados por una única Trust Stack (pila de confianza): protección de aplicaciones móviles, verificación de identidad y autenticación basada en riesgos, compartiendo señales a través de una sola integración. La tecnología de Ditto protege más de mil millones de dispositivos, verifica más de mil millones de identidades y autentica miles de millones de interacciones para organizaciones reguladas de todo el mundo. Con sede en Barcelona, España. ditto.id

Acerca de KuppingerCole Analysts

KuppingerCole Analysts AG es una firma global e independiente de análisis de TI con sede en Alemania. Con más de 20 años de experiencia en gestión de identidades y accesos (IAM), ciberseguridad, identidad digital y áreas afines, KuppingerCole ofrece investigación independiente, servicios de asesoramiento, orientación estratégica y eventos líderes en el sector. La empresa es reconocida por su estricta independencia y sus análisis neutrales respecto a los proveedores, ayudando a empresas, fabricantes de software e inversores a tomar decisiones tecnológicas y empresariales fundamentadas.

Adam SmithDirector global de marketing y comunicaciónadam.smith@ditto.id

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