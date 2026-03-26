DJI Avata 360 marca un nuevo estándar para la experiencia de vuelo inmersivo FPV en 360°

(Información remitida por la empresa firmante)

Equipado con el sistema de imagen insignia de 1 pulgada de DJI, transmisión de vídeo O4+ y detección de obstáculos omnidireccional, los creadores ahora pueden filmar vídeos 360° en 8K con facilidad mientras vuelan con total confianza.

SHENZHEN, China, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología creativa para cámaras, lanza hoy el Avata 360. Diseñado para desatar su creatividad infinita en una sola toma1, el nuevo dron insignia 360° en 8K de DJI ofrece imágenes de 360° con sensores equivalentes de 1 pulgada1 para grabar vídeo HDR en 8K/60 fps. Por su parte, el potente sistema de transmisión de vídeo O4+ y la detección de obstáculos1 de DJI les permiten a los creadores ver más lejos y disfrutar de una experiencia de vuelo más estable, segura y envolvente. Combinado con DJI Goggles y los controladores de movimientos de DJI, el último integrante de la popular serie Avata ofrece una experiencia de vuelo inmersiva de 360° para sensaciones FPV emocionantes. Los creadores también pueden utilizar los controles remotos de DJI para capturar una vista completa de 360° en un solo vuelo, que luego puede reencuadrarse desde cualquier perspectiva, con lo cual se transforma una sola toma en múltiples posibilidades creativas.

Calidad de imagen excepcional, creatividad sin límites

Avata 360 ofrece dos objetivos diferentes que pueden intercambiarse con total fluidez. El objetivo de 360° utiliza sensores equivalentes a 1 pulgada1 que pueden capturar imágenes de 360° con gran nivel de detalle para vídeos HDR en 8K/60 fps1 y fotos de 120 MP. Con los píxeles grandes de 2.4 μm y el alto rango dinámico, las luces y las sombras también se capturan con una claridad exquisita. Tanto el vídeo como las fotos pueden exportarse directamente o reencuadrarse en posproducción. Por otro lado, el modo de objetivo único les permite a los creadores utilizar el clásico estilo de grabación de Avata en 4K/60 fps1.

Potente transmisión de vídeo, vuelo inmersivo

Avata 360 incorpora el sistema de transmisión de vídeo O4+ de DJI, que ofrece señales en directo estables y nítidas para vuelos más fluidos e inmersivos. Sus potentes capacidades de anti-interferencias permiten una transmisión en alta definición con alta tasa de fotogramas en 1080p/60 fps, y ofrecen un alcance de hasta 20 km1.

Vuele con confianza, cree con facilidad

Avata 360 ofrece hasta 23 minutos de tiempo de vuelo1 e incluye varias funciones de seguridad estándar, como detección de obstáculos omnidireccional para escenas nocturnas1 y protectores de hélices integrados. Si se daña, la lente de la cámara se puede sustituir fácilmente con el kit de lente de repuesto DJI Avata 360 con herramientas (se vende por separado). También ofrece una experiencia excepcional en la creación de contenido aéreo, donde una sola captura en 360° con el dron puede transformarse en múltiples obras maestras mediante posproducción con las aplicaciones DJI Fly y DJI Studio, entre ellas:

Spotlight Free 1 : Fija el encuadre en un objetivo en movimiento y ayuda con el movimiento de cámara, replicando el sofisticado lenguaje de cámara de un profesional con Inspire 3. En comparación, Spotlight fija el rostro de su objetivo para capturar tomas de Órbita o Dronie sin ajustes manuales y sin esfuerzo.

Fija el encuadre en un objetivo en movimiento y ayuda con el movimiento de cámara, replicando el sofisticado lenguaje de cámara de un profesional con Inspire 3. En comparación, Spotlight fija el rostro de su objetivo para capturar tomas de Órbita o Dronie sin ajustes manuales y sin esfuerzo. ActiveTrack 360° 1 - Selecciona automáticamente el modo de seguimiento óptimo. Por ejemplo, el modo Estándar mantiene una distancia y una altitud constantes con respecto al objetivo. Por su parte, el modo Ciclismo reacciona más rápido a los giros y mantiene el objetivo encuadrado incluso en entornos complejos.

- Selecciona automáticamente el modo de seguimiento óptimo. Por ejemplo, el modo Estándar mantiene una distancia y una altitud constantes con respecto al objetivo. Por su parte, el modo Ciclismo reacciona más rápido a los giros y mantiene el objetivo encuadrado incluso en entornos complejos. Modo FPV : Permite que incluso los pilotos principiantes añadan un efecto de alabeo natural a Spotlight Free, ActiveTrack 360° y vuelos manuales para crear vídeos dinámicos y de alta velocidad al estilo FPV. Este modo se puede aplicar en posproducción.

: Permite que incluso los pilotos principiantes añadan un efecto de alabeo natural a Spotlight Free, ActiveTrack 360° y vuelos manuales para crear vídeos dinámicos y de alta velocidad al estilo FPV. Este modo se puede aplicar en posproducción. Seguimiento inteligente : Gracias a los algoritmos avanzados, las aplicaciones DJI Fly y DJI Studio facilitan fijar el objetivo y realizar un seguimiento fluido de personas, vehículos, mascotas y más, incluso en vídeos 360°.

: Gracias a los algoritmos avanzados, las aplicaciones DJI Fly y DJI Studio facilitan fijar el objetivo y realizar un seguimiento fluido de personas, vehículos, mascotas y más, incluso en vídeos 360°. Nueva edición con un toque en la aplicación : Con GyroFrame (encuadre libre), el vídeo en 360° se puede ajustar a un ángulo ideal y luego exportarse en la app DJI Fly. Tanto DJI Fly como DJI Studio permiten añadir efectos de movimiento de cámara.

: Con GyroFrame (encuadre libre), el vídeo en 360° se puede ajustar a un ángulo ideal y luego exportarse en la app DJI Fly. Tanto DJI Fly como DJI Studio permiten añadir efectos de movimiento de cámara. Estabilizador virtual 1 : Utiliza una vista de 360° para permitir una rotación e inclinación infinitas en movimientos de cámara dinámicos. Incluso al volar en una sola dirección, es posible girar el horizonte y cambiar la perspectiva para mirar hacia atrás o realizar una voltereta.

: Utiliza una vista de 360° para permitir una rotación e inclinación infinitas en movimientos de cámara dinámicos. Incluso al volar en una sola dirección, es posible girar el horizonte y cambiar la perspectiva para mirar hacia atrás o realizar una voltereta. Componente de lente frontal reemplazable : La lente frontal del objetivo presenta un diseño reemplazable. Compre un kit de lente de repuesto con herramientas 1 y podrá sustituir fácilmente usted mismo la lente antigua, sin necesidad de enviar el producto a reparar.

: La lente frontal del objetivo presenta un diseño reemplazable. Compre un kit de lente de repuesto con herramientas y podrá sustituir fácilmente usted mismo la lente antigua, sin necesidad de enviar el producto a reparar. 42 GB de almacenamiento interno y transferencias de alta velocidad: Con 42 GB de almacenamiento interno, es posible grabar 30 minutos de vídeo 360° en 8K sin una tarjeta microSD. Con la transferencia de alta velocidad Wi–Fi 6, se puede transferir 1 GB de vídeo a la aplicación DJI Fly en 10 segundos a una velocidad de hasta 100 MB/s1.

Vuelos FPV y filmación aérea en un solo dron

Avata 360 combina, como nunca antes, la libertad creativa de una cámara 360 con la emoción del vuelo FPV. Se puede volar con los controles remotos de DJI (RC 2, RC-N2, RC-N3) para lograr un movimiento preciso de la cámara, lo que les permite a los creadores descubrir nuevas formas de obtener impresionantes tomas aéreas. A su vez, las gafas y los controladores de movimientos de DJI ofrecen una experiencia de vuelo más inmersiva con imagen de 360° a 1080p/60 fps. Al igual que Avata 2, con DJI RC Motion 3 incluso los principiantes pueden realizar acrobacias aéreas, como los derrapes.

Precio y disponibilidad

DJI Avata 360 se puede pedir a partir de hoy en store.dji.com y a los distribuidores autorizados, con envíos desde hoy, en las siguientes configuraciones:

DJI Avata 360 (solo el dron) tiene un precio de 459 EUR.

DJI Avata 360 (DJI RC 2) tiene un precio de 719 EUR.

El pack Vuela Más de DJI Avata 360 (DJI RC 2) tiene un precio de 939 EUR.

El pack Motion Vuela Más de DJI Avata 360 tiene un precio de 939 EUR.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, el plan de protección integral para productos DJI, ya está disponible para DJI Avata 360. El servicio de sustitución cubre daños accidentales, que incluyen pérdidas en vuelo, colisiones y daños por agua. Por un pequeño cargo adicional, puede sustituir el producto dañado en caso de accidente.

DJI Care Refresh (plan de 1 año) incluye hasta dos sustituciones en un año. DJI Care Refresh (plan de 2 años) incluye hasta cuatro sustituciones en dos años. Otros servicios de DJI Care Refresh incluyen garantía oficial y envío gratis. Para ver todos los detalles, visite: https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh.

Si desea obtener más información, consulte: https://www.dji.com/avata-360

1 Solo es compatible con determinados modos de cámara o con accesorios específicos. Todos los datos se midieron utilizando un modelo de producción de DJI Avata 360 en un entorno controlado; la experiencia real puede variar. Para más información, consulte https://www.dji.com/avata-360.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940937...

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