(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva perspectiva sobre la conservación: El evento presentó los innovadores esfuerzos de conservación de la histórica ciudad mediante drones DJI Enterprise y soluciones de reconstrucción 3D.

SEGOVIA, España, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, anunció a los ganadores de la primera World Heritage 3D Conservation Initiative de la compañía. Los 12 videos ganadores de recorridos aéreos de sitios de patrimonio natural y cultural creados con DJI Reality se presentaron en una ceremonia de entrega de premios en la histórica ciudad de Segovia, España. Casi 500 propuestas de 32 países fueron presentadas, incluidas 21 que corresponden a sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El evento también destacó cómo el Ayuntamiento de Segovia utiliza las soluciones DJI Enterprise para preservar sus sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con las operaciones de planificación urbana.

Preserva el legado, preséntalo al mundo

La protección del patrimonio es una carrera contra el tiempo, desde la erosión y los climas extremos hasta los riesgos geológicos y los conflictos humanos. Hoy, la UNESCO reconoce 1,248 Sitios del Patrimonio Mundial en 170 países diferentes como lugares culturales y naturales de un valor excepcional para la humanidad. Con este reconocimiento, los sitios se preservan y se cuidan con esmero, pero miles de otros lugares potencialmente significativos carecen de estos recursos. La Iniciativa de Conservación 3D del Patrimonio Mundial de DJI tiene como objetivo crear conciencia y alentar a más conservacionistas a nivel global a considerar y adoptar tecnología avanzada de drones.

Segovia: Preservar la historia, planificar el futuro

Como una de las ciudades pioneras en la adopción de tecnología avanzada de drones, Segovia es un testimonio perfecto de la idea de que ver es proteger. DJI organizó la ceremonia de entrega de premios de su World Heritage 3D Conservation Initiative en Segovia para mostrar cómo esta histórica ciudad ha utilizado drones y software de reconstrucción digital para mantener sus Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y planificar su crecimiento futuro. Los asistentes exploraron construcciones digitales realizadas con las soluciones de DJI Enterprise junto con visitas presenciales al Acueducto romano de Segovia y al Alcázar. Esta demostración puso de relieve cómo la claridad visual obtenida mediante reconstrucciones digitales puede apoyar de forma contundente los esfuerzos de conservación de una comunidad y su toma de decisiones.

Soluciones integradas de DJI Enterprise para la preservación del patrimonio

DJI Enterprise ofrece soluciones integradas de hardware y software líderes en la industria para crear modelos accesibles, precisos y prácticos que contribuyen a preservar sitios y paisajes de patrimonio cultural. Con el LiDAR aéreo de DJI, las soluciones de fotogrametría de corto alcance y el software de reconstrucción en la nube basado en clústeres, una sola persona operadora puede crear líneas base de alta fidelidad de un sitio antes y después de que se produzcan daños, respaldando el diseño de la restauración, la supervisión a largo plazo, así como la investigación académica y la educación pública. El flujo de trabajo completo se divide en cuatro fases: planificación de la misión, adquisición de datos, reconstrucción 3D y aplicación. La planificación de la misión comienza trazando la ruta de vuelo en DJI Pilot 2. La adquisición de datos con una Matrice 4E o una Matrice 400 puede completarse en emplazamientos con luz visible utilizando la solución de fotogrametría Zenmuse P1, o en zonas ocultas utilizando la Zenmuse L2 o L3 equipada con LiDAR. DJI Terra transforma los datos en una malla de realidad, una ortofoto o una nube de puntos, que se perfecciona aún más con DJI Modify. El vídeo final de recorrido aéreo se produce entonces con DJI Reality. Juntas, estas soluciones de inspección aérea de DJI permiten la preservación digital de sitios de patrimonio cultural con una precisión de hasta nivel milimétrico, transformando puntos de datos en activos digitales altamente prácticos para los profesionales de la conservación del patrimonio.

Videos ganadores de reconstrucción 3D con vuelo inmersivo

Evaluados por un panel de expertos formado por profesionales y académicos, DJI otorgó cuatro premios a la excelencia y ocho premios del público a los vídeos de recorrido aéreo de sitios de patrimonio cultural y paisajes de patrimonio natural.

Premio a la Excelencia en Patrimonio Cultural

Plaza de toros de Las Ventas, España MCR Info Electronic S.L., Spanish National Police

Grutas de Longmen, China[Instructor de drones Sr. Wang]

Premio a la Excelencia en Patrimonio Natural

Wulingyuan, China[Juan Juan]

Yacimientos rocosos de Capadocia, Turquía Enes Ertan Kulaksız

La lista completa de vídeos 3D ganadores con recorridos aéreos está disponible aquí.

Acerca de DJI

Desde 2006, DJI ha liderado el mundo con innovaciones en drones civiles que han permitido a las personas volar por primera vez, a los visionarios convertir su imaginación en realidad y a los profesionales transformar por completo su trabajo. Hoy, DJI contribuye a construir un mundo mejor al impulsar continuamente el progreso humano. Con una mentalidad orientada a las soluciones y una curiosidad genuina, DJI ha ampliado sus ambiciones a áreas como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y cartografía, y la inspección de infraestructuras. En cada aplicación, los productos DJI ofrecen experiencias que aportan valor a las vidas de las personas en todo el mundo de formas más profundas que nunca.

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