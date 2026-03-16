DMEGC Solar presenta sus nuevas innovaciones fotovoltaicas en ferias europeas

(Información remitida por la empresa firmante)

JINHUA, China, 16 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Durante las recientes ferias ENEX 2026 en Polonia, KEY Energy en Italia y Solar Solutions Amsterdam, DMEGC Solar presentó su última cartera de productos, que abarca aplicaciones residenciales, comerciales e industriales (C&I), de servicios públicos y agrofotovoltaicas, lo que refleja su compromiso de ofrecer soluciones de alta eficiencia, fiables y estéticamente atractivas, adaptadas a las demandas cambiantes del mercado europeo.

Potencia estética para azoteas: El módulo G12RT-G48HBB totalmente negro

Destaca en el segmento residencial y de pequeños comercios, el G12RT-G48HBB es un módulo monofacial de doble vidrio tipo N totalmente negro. Ofrece una notable potencia máxima de hasta 475 W y una eficiencia de conversión del 23,8 %, con una potencia principal de 465 W prevista para el primer trimestre de 2026. Este aumento de rendimiento se debe en gran medida a su innovadora tecnología de encapsulado, que utiliza EVA negro en la parte posterior para crear una reflexión interna adicional, incrementando el rendimiento en un 1 %.

Diseñado pensando en la estética y la durabilidad, el módulo utiliza la tecnología Advanced Black de DMEGC para garantizar un acabado negro intenso y uniforme que se integra a la perfección con la arquitectura moderna. Su robusta construcción de doble vidrio de 2x2 mm proporciona una resistencia mecánica excepcional, soportando cargas frontales de hasta 5400 Pa y cargas traseras de 2400 Pa, lo que lo hace ideal para regiones expuestas a la nieve y el viento.

Solución de alta potencia para servicios públicos: El módulo INFINITY RT 3.0 de 650 W

Para proyectos a gran escala, DMEGC Solar presentó el INFINITY RT 3.0 (G12RT-B66HSW), un módulo de alta potencia que alcanza una salida de 650 W y una eficiencia del 24,1 % en producción en masa. Construido sobre la plataforma de tipo N con tecnología de encapsulación de alta densidad, ofrece ventajas significativas sobre las tecnologías de la competencia.

El módulo cuenta con un alto factor bifacial, logrando una bifacialidad un 5 % superior a la de los módulos de tipo N convencionales y un 10 % superior a la de los módulos BC. Su rendimiento superior en condiciones de baja luminosidad contribuye a un aumento del 0,74 % en el rendimiento energético, lo que se traduce en una generación de energía un 1,71 % mayor por kilovatio en comparación con los productos BC. Esto se traduce en un menor Coste Nivelado de Electricidad (LCOE), reduciéndolo aproximadamente entre un 0,6 % y un 1 % en comparación con módulos BC del mismo tamaño. Una estructura ultrasellada con adhesivo mejora su resistencia en entornos de alta temperatura y alta humedad, garantizando su garantía de rendimiento energético de 30 años.

Innovación fácil de usar para el instalador: El compacto M10T-B32HBT

Para abordar los desafíos de las instalaciones residenciales complejas, DMEGC Solar también presentó el M10T-B32HBT, un módulo compacto de doble vidrio diseñado específicamente para facilitar su manejo. Con unas dimensiones de 1542 x 766 x 30 mm y un peso de tan solo 15,3 kg, reduce significativamente el esfuerzo físico de los instaladores en comparación con los módulos convencionales de 22-25 kg.

A pesar de su tamaño reducido, el módulo no compromete el rendimiento ni la durabilidad. Permite una óptima utilización del espacio en el tejado, aumentando la cobertura fotovoltaica hasta en +2 kW en comparación con los módulos típicos de 54 celdas.

Versatilidad y certificación: La serie Greenhouse

DMEGC Solar también destacó sus módulos de la serie Greenhouse, que actualmente incluyen nueve especificaciones diferentes. Estos módulos abarcan diversos tamaños y niveles de transparencia, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones agrofotovoltaicas, como invernaderos, viñedos y pastos, así como marquesinas, pérgolas y otras instalaciones con requisitos de altura.

Reforzando su liderazgo en este nicho, DMEGC Solar ha recibido la prestigiosa certificación DIBt para aplicaciones aéreas, que confirma el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y calidad para uso en la construcción. Esto subraya la capacidad de respuesta de DMEGC Solar a las necesidades de la industria, ofreciendo soluciones innovadoras y certificadas para el creciente mercado en la región DACH, Benelux y Francia.

Con 46 años de experiencia en la industria y envíos globales acumulados que superan los 60 GW, DMEGC Solar continúa consolidando su posición como empresa innovadora y un actor responsable en la industria solar global. En la lista BloombergNEF Global Tier 1 de fabricantes de módulos fotovoltaicos para el primer trimestre de 2026, DMEGC Solar se aseguró su lugar por octavo año consecutivo, reafirmando su influencia de marca global y su capacidad de financiación de proyectos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933340/DMEGC_Solar_Displays_New_PV_Innovations_Across_European_Exhibitions.jpg

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