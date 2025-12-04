La doctora Renuka Iyer, nombrada nueva directora médica de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Renuka Iyer, MD, Named New Chief Medical Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org. (PRNewsFoto/National Comprehensive Cancer Network) - NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK/PR NEWSWIRE

La reconocida oncóloga del Roswell Park Comprehensive Cancer Center ayudará a liderar una organización sin fines de lucro responsable de las pautas estándares de oro que definen y promueven la atención del cáncer en todo el mundo

PLYMOUTH MEETING, Pa., 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La National Comprehensive Cancer Network (NCCN), una alianza de centros oncológicos líderes que publica pautas gratuitas basadas en evidencia y basadas en el consenso de expertos para la prevención y el tratamiento del cáncer, anunció hoy la contratación de la doctora Renuka Iyer como nueva directora médica (CMO) de la organización.

La doctora Iyer cuenta con una larga trayectoria de liderazgo e innovación en oncología. Actualmente se desempeña como profesora de Oncología en el Centro Oncológico Integral Roswell Park, una de las instituciones miembros de la NCCN, así como jefa de sección de Oncología Gastrointestinal y vicepresidenta de Asuntos Docentes del Departamento de Medicina de Roswell Park, y directora médica de Oncología Médica de la Red de Atención de Roswell Park. También es profesora de Medicina en la Facultad de Medicina Jacobs de la Universidad de Buffalo.

Tras su especialización en oncología médica en Roswell Park, la doctora Iyer cursó sus estudios en el Grant Medical College de la Universidad de Bombay y posteriormente realizó su residencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell. Está certificada en medicina interna y oncología; es miembro de numerosas sociedades profesionales; ha recibido varios premios de organizaciones como la Sociedad Norteamericana de Tumores Neuroendocrinos, la Fundación del Colangiocarcinoma y la Sociedad Americana del Cáncer; y ha publicado cientos de artículos, resúmenes y capítulos de libros con revisión por pares. Su investigación se centra en nuevas terapias para cánceres raros, inmunoterapia, biomarcadores y calidad de vida.

"Renuka es la persona ideal para asumir un rol tan importante que impacta el tratamiento y los resultados de las personas con cáncer en todo el mundo", afirmó la doctora Crystal S. Denlinger, consejera delegada de NCCN. "A lo largo de los años, ha demostrado un compromiso notable con el avance de la investigación y la mejora de la atención para que todas las personas puedan vivir mejor. Ha dedicado su carrera a impulsar innovaciones y ponerlas en práctica. Renuka ha contribuido significativamente a la misión de NCCN durante años; esperamos con interés ver qué hará para mejorar el acceso a una atención oncológica de alta calidad, de alto valor y centrada en el paciente en el futuro".

La doctora Iyer ha sido miembro del Comité Directivo de las Guías de la NCCN desde 2023. Como miembro del Comité Directivo, contribuye a la supervisión estratégica del programa de Guías de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN ( NCCN Guidelines ), lo que incluye la asignación de expertos en la materia a los paneles y el asesoramiento a la NCCN sobre su futura orientación. Anteriormente, fue panelista de los Paneles de las Guías de la NCCN para Cáncer Primario Oculto y Cáncer Hepatobiliar, además de participar en los paneles de guías de otras organizaciones profesionales.

En su nuevo cargo como directora médica de la NCCN, la doctora Iyer desempeñará un papel aún más importante en el programa de Guías de la NCCN, que consta de 90 guías para el tratamiento de casi todos los tipos de cáncer, incluyendo la prevención, la detección y los cuidados de apoyo. Cada Guía de la NCCN se actualiza al menos una vez al año y, a menudo, con mucha más frecuencia. Están disponibles en varios formatos, incluyendo el nuevo e interactivo Navegador de Guías de la NCCN™.

El trabajo de la doctora Iyer incluirá el liderazgo clínico del programa de Guías de la NCCN y la supervisión de recursos adicionales en el punto de atención basados en las Guías de la NCCN, incluyendo la Biblioteca de Compendios de la NCCN. También supervisará el departamento de Educación Continua ( CE ) de la NCCN, la JNCCN (Revista de la National Comprehensive Cancer Network) y participará en iniciativas globales y de políticas.

"Me siento honrado de haber sido elegido para este prestigioso puesto y entusiasmado de formar parte de la NCCN en un momento en el que hay tantas novedades y oportunidades para innovar en la forma en que proporcionamos información para ayudar a nuestros pacientes", declaró la doctora Iyer. "Tras 21 años en oncología académica, agradezco la oportunidad de impulsar la atención oncológica de alta calidad y contribuir a la construcción de puentes para impulsar la misión de la NCCN".

El primer día de la doctora Iyer como CMO será el 26 de febrero de 2026.

Acerca de la National Comprehensive Cancer Network

La National Comprehensive Cancer Network (NCCN) celebra su 30.º aniversario como alianza sin fines de lucro de centros oncológicos líderes, dedicada a la atención al paciente, la investigación y la educación. La NCCN se dedica a definir y promover una atención y prevención del cáncer de calidad, eficaz, equitativa y accesible para que todas las personas puedan vivir mejor. Las Guías de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (NCCN Guidelines) ofrecen recomendaciones transparentes, basadas en la evidencia y consensuadas por expertos para el tratamiento, la prevención y los servicios de apoyo oncológicos; constituyen el estándar reconocido para la dirección y las políticas clínicas en el manejo del cáncer, y las guías de práctica clínica más completas y actualizadas disponibles en cualquier área de la medicina. Las Guías para Pacientes de la NCCN ofrecen información experta sobre el tratamiento del cáncer para informar y empoderar a pacientes y cuidadores, gracias al apoyo de la Fundación NCCN. La NCCN también promueve la formación continua, las iniciativas globales, las políticas públicas, la colaboración en investigación y la publicación en oncología. Visite NCCN.org para obtener más información.

