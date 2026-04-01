DogPack se asocia con Booking.com para simplificar los viajes con mascotas

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva integración proporciona una forma sencilla y sin complicaciones de viajar y alojarse con mascotas, lo que respalda la misión de DogPack de simplificar la tenencia de mascotas para sus más de 2 millones de usuarios

MONTREAL, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DogPack, la plataforma social más grande del mundo para dueños de perros, se ha asociado con Booking.com para simplificar y agilizar la planificación de viajes con mascotas. Gracias a esta integración, la comunidad de DogPack, con más de dos millones de usuarios, podrá descubrir y reservar alojamientos que admitan mascotas en todo el mundo directamente desde la plataforma DogPack, reduciendo así las dificultades e incertidumbres que suelen surgir al viajar con un perro.

Gracias a esta colaboración, los usuarios de DogPack tendrán acceso a la amplia selección de alojamientos que admiten mascotas de Booking.com, con disponibilidad en tiempo real integrada directamente en la experiencia DogPack. Los viajeros podrán descubrir alojamientos que realmente reciben a sus mascotas, filtrar por servicios específicos y planificar cada paso de su viaje con tan solo unos clics. La colaboración también conecta la planificación de viajes con la red global de DogPack, que cuenta con más de 130.000 parques para perros, senderos y playas en todo el mundo, facilitando la planificación de dónde alojarse y qué explorar, todo en un mismo lugar.

"Viajar con un perro siempre ha sido un reto para millones de personas", explicó Jonathan Punski, consejero delegado y cofundador de DogPack. "Esta alianza con Booking.com simplifica enormemente la planificación y brinda a nuestros usuarios la confianza necesaria para explorar el mundo con sus perros. Nos entusiasma incorporar los viajes con mascotas como parte fundamental de la experiencia DogPack".

"Viajar con mascotas debería ser tan sencillo y accesible como viajar sin ellas", afirmó Cintia Tavella Gomez, directora de Alianzas Estratégicas para América en Booking.com. "Al asociarnos con DogPack, contribuimos a simplificar la planificación de viajes para que los dueños de mascotas puedan encontrar fácilmente lugares que realmente reciban a sus perros con los brazos abiertos. Esta colaboración refleja nuestro interés común en crear experiencias de viaje más inclusivas para todos".

Acerca de DogPack: Fundada en Montreal, DogPack es la plataforma líder mundial para dueños de perros. Ofrece un mapa interactivo con 200.000 zonas aptas para perros en más de 20 países, un feed social con miles de publicaciones diarias y un mercado de mascotas en constante expansión. Con más de 2 millones de usuarios en todo el mundo, DogPack ayuda a los dueños de perros a descubrir nuevos lugares, conectar con otros amantes de las mascotas y explorar el mundo con confianza. DogPack también es la creadora del popular podcast de perros "Goldie & Frenchie". Para más información, visite dogpackapp.com o siga a @officialdogpackapp en redes sociales.

Acerca de Booking.com: Booking.com, que forma parte de Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), tiene como misión facilitar a todos la posibilidad de descubrir el mundo. Al invertir en tecnología que simplifica los viajes, la plataforma de Booking.com conecta a millones de viajeros con experiencias inolvidables cada día. Para más información, siga a @bookingcom en redes sociales o visite globalnews.booking.com.

Contacto para los medios: Aryeh Punski, aryeh@dogpackapp.com

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