Donna Haraway recibe el Erasmus Prize 2025

AMSTERDAM, 8 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- La Praemium Erasmianum Foundation ha otorgado el Premio Erasmus 2025 a la filósofa e historiadora de la ciencia estadounidense Donna Haraway. El tema del premio de este año es "la búsqueda de lo que nos une". Haraway es una pensadora altruista que explora las múltiples interconexiones entre la biología, la literatura, el arte y el compromiso social y político. Al igual que Erasmus en The Praise of Folly, desafía los patrones de pensamiento y los comportamientos humanos que contradicen ideales humanistas como la igualdad y la apertura. Lo que distingue a Haraway es que extiende su pensamiento más allá de los humanos para incluir a todos los seres vivos.

Haraway (1944, Denver, Colorado) estudió zoología y filosofía en el Colorado College. Pasó un año en París explorando la filosofía de la evolución antes de obtener su doctorado en biología en 1972 en la Universidad de Yale, y posteriormente ocupó puestos académicos en estudios de la mujer y filosofía de la ciencia en la Universidad de Hawái y la Universidad Johns Hopkins. Desde 1980 hasta su jubilación, fue profesora de Historia de la Conciencia y de Estudios Feministas en la Universidad de California, Santa Cruz.

Obtuvo reconocimiento mundial con su Cyborg Manifesto (1985), ya reconocido como un clásico feminista tras su lanzamiento. Haraway utiliza el cíborg —una fusión de humano y máquina— para repensar oposiciones como masculino y femenino, humano y máquina, naturaleza y cultura. Continuó desglosando estos dualismos profundamente arraigados en Primate Visions (1990), donde somete la primatología a un análisis meticuloso. La forma en que imaginamos el mundo natural está profundamente entrelazada con cuestiones de raza y género. Por ejemplo, el lenguaje utilizado por los primatólogos refuerza las diferencias de género construidas culturalmente. En obras más recientes como When Species Meet (2007) y Staying with the Trouble (2016), explora cómo podemos coexistir con otros organismos en un mundo que se enfrenta a una crisis ecológica. De nuevo, examina los límites entre la vida humana y la no humana.

La influencia de Haraway trasciende el ámbito académico. Al introducir nuevos conceptos y metáforas, ofrece una perspectiva innovadora, creativa y crítica sobre las crisis contemporáneas. Su obra ha inspirado a varias generaciones de filósofos, científicos y artistas comprometidos con la lucha contra el sexismo, el racismo y el especismo. Por ello, Haraway es considerada una de las voces más influyentes de la filosofía y el arte contemporáneo del mundo.

A lo largo de los años, Haraway ha recibido numerosos reconocimientos y premios, entre ellos el Premio J.D. Bernal en el año 2000, el máximo galardón de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia. En 2020, recibió el Premio Alfonso Reyes de Nuevo León por su capacidad para integrar la biología, la economía, la política, la cultura, la ciencia ficción, el feminismo y el cambio climático.

El Premio Erasmus se otorga anualmente a una persona o institución que haya realizado una contribución excepcional al campo de las humanidades o las artes. Su Majestad el Rey es el Patrón de la Fundación. El premio consiste en una recompensa de 150.000 euros y se entregará en otoño de 2025.

