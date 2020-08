- Donuts Domains lanza TrueName(TM). El nuevo nombre proporciona más nombres memorables, seguros y disponibles frente a los dominios de legado

BELLEVUE, Washington, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Las estadísticas son sorprendentes: el 76% de los negocios han indicado ser víctimas de un ataque por phishing durante el año pasado, según indica la destacada firma de ciberseguridad Retruster [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2875386-1&h=1978204999&u...]. Como respuesta, Donuts, Inc. ha anunciado que en cada uno de sus dominios incluye su propia tecnología anti-phishing.

https://mma.prnewswire.com/media/1223484/Donuts_Inc_TrueName... [https://mma.prnewswire.com/media/1223484/Donuts_Inc_TrueName...]

El phishing está entre las formas más prevalentes de fraude online. TrueName [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2875386-1&h=1386225866&u...] [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2875386-1&h=3403614968&u...]ofrece a los negocios y personas los nombres de dominios mejores y más seguros para sus páginas web y otros destinos digitales. Los dominios relevantes y descriptivos TrueName protegen a los negocios de los impostores gracias al uso de dominios similares para engañar y defraudar a sus clientes.

La compañía pariente de TrueName, Donuts Inc., es líder mundial en los dominios de nivel principal, realizando operaciones en 242 extensiones, como .live, .codes, .news y .guru. Estos nombres de dominio de nivel principal proporcionan una elección superior para lo que buscan su nombre de dominio perfecto. Los nombres de dominio relevante que terminan en.com, .net, y .org ya no están disponibles hace tiempo, y no ofrecen la misma protección, lo que hace que los dominios TrueName sean diferenciados de forma única en la industria.

"Si estás haciendo negocios online, quieres centrarte en la innovación y aumento del tráfico", explicó la responsable de marketing de Donuts, Mina Neuberg. "Los dominios TrueName son muy comercializables, y disponen de la seguridad incluida para prevenir los ataques por phishing, por lo que ofrecen lo mejor de todos los mundos para todos los que buscan un marco online".

Donuts está trabajando de cerca con todos los socios de registros, incluyendo Name.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2875386-1&h=3270537536&u...], Domene.Shop [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2875386-1&h=2038059924&u...] y Sav.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2875386-1&h=2685739706&u...] para integrar las marcas y mensajería para que sus clientes puedan encontrar y registrar los dominios TrueName.

Si desea conocer más acerca de TrueName, visite www.truename.domains [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2875386-1&h=2333623066&u...].

Acerca de Donuts Inc.Donuts es líder mundial en dominios de nivel principal y alta calidad para unificar, gestionar y amplificar la identidad de tipo digital. Gestionamos la cartera más grande del mundo formada por más de 240 dominios de nivel principal, incluyendo: .email, .guru, .social, .restaurant, .live, y cientos más. Además, proporcionamos a los registradores y revendedores servicios innovadores para el descubrimiento, registro, uso y monetización de nombres de dominios de alta calidad. Aprenda más en la página web www.donuts.domains [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2875386-1&h=3483969811&u...].

Información de contacto de prensa: Mina Neuberg, Donuts Inc., responsable de marketing, media@donuts.email[mailto:media@donuts.email]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1223484/Donuts_Inc_TrueName... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2875386-1&h=341826958&u=...]

Sitio Web: http://www.donuts.domains/