Dott y Segway se unen para impulsar la movilidad ecológica en los eventos de invierno de Milán 2026

MILÁN, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Con el inicio oficial de los eventos de Milán 2026, Segway, líder mundial en movilidad personal innovadora y robótica de servicio, se enorgullece de impulsar a Dott, el operador europeo líder en micromovilidad compartida, con su modelo y tecnologías de bicicletas eléctricas compartidas. Juntas, las empresas están implementando una flota mejorada de bicicletas eléctricas Segway Urban A200 para proporcionar transporte sostenible y eficiente a atletas, espectadores y residentes durante los eventos.

Con una asignación aprobada de 5.000 bicicletas eléctricas compartidas para la ciudad de Milán durante los eventos, Dott ha migrado su flota a la Segway Urban A200 en toda Milán. Este despliegue a gran escala consolida a Dott y Segway como contribuyentes clave a la infraestructura de movilidad ecológica de la ciudad durante este histórico evento internacional.

Bicicleta eléctrica Segway Urban A200: un nuevo estándar para la experiencia del usuario

La bicicleta eléctrica Segway Urban A200 mejorada, desplegada en Milán, es el resultado de años de análisis operativo, comentarios de los usuarios y colaboración técnica entre Dott y Segway. Diseñada específicamente para operaciones de alto volumen, la Urban A200 ofrece mejoras significativas con respecto a las generaciones anteriores. Ofrece una conducción más suave y cómoda, con mayor estabilidad y control, lo que facilita el uso diario de la bicicleta para residentes y visitantes que recorren las calles de Milán.

El sistema de batería mejorado garantiza un rendimiento diario más fiable, lo que permite una mayor utilización y ofrece a más usuarios la oportunidad de usar los vehículos. Esto aumenta considerablemente la probabilidad de encontrar bicicletas eléctricas completamente cargadas en la calle. La Urban A200 también cuenta con un cuadro versátil de talla única, diseñado para adaptarse a usuarios de diferentes alturas y garantizar la máxima comodidad y facilidad de uso.

"La Urban A200 representa un hito importante en la tecnología de bicicletas eléctricas compartidas", afirmó Zack Yan, subdirector general de la División de Movilidad Comercial de Segway. "En estrecha colaboración con Dott, hemos desarrollado un vehículo que no solo cumple con las rigurosas exigencias de las operaciones de flotas compartidas, sino que también mejora significativamente la experiencia del conductor. Desde la carga integrada del teléfono hasta la mayor capacidad de la batería, cada característica se diseñó pensando en el uso en el mundo real. Ver nuestras bicicletas facilitando la movilidad durante los eventos confirma nuestro compromiso de desarrollar soluciones de micromovilidad en las que las ciudades y los operadores puedan confiar en sus momentos más críticos".

Más allá de Milán, la colaboración se extiende a Verona, ciudad anfitriona de la Ceremonia de Clausura del evento. Dott es el proveedor exclusivo de bicicletas eléctricas en Verona, operando una flota compuesta íntegramente por bicicletas eléctricas Segway. Esta cobertura integral garantiza que el transporte sostenible con tecnología Segway esté disponible en todas las sedes de los principales eventos.

El Pase Champion: movilidad más accessible

Durante los Juegos, Dott presenta un programa de tarifas especial para garantizar que la movilidad siga siendo accesible para todos: el Champion Pass*.

Disponible para comprar directamente en la app de Dott por tan solo 2,99 euros al mes, el pase permite viajes ilimitados tanto en bicicletas eléctricas como en patinetes. Los primeros 5 minutos de cada viaje cuestan tan solo 0,75 euros. Después de los primeros 5 minutos, se aplica una tarifa estándar con descuento de 0,10 eurosmin. Esta fórmula está diseñada para que la micromovilidad compartida sea una opción asequible y accesible para moverse por la ciudad durante las semanas de mayor afluencia, animando a más personas a probar las bicicletas eléctricas como una alternativa cómoda al coche privado y otros medios de transporte tradicionales.

"Nuestra misión siempre ha sido transformar la movilidad para siempre", declaró Andrea Giaretta, vicepresidenta de Ingresos de Dott. "Al introducir simultáneamente el Segway Urban A200 y el Champion Pass, facilitamos los viajes para los milaneses y los numerosos turistas que se esperan en la ciudad. Reducimos la congestión, apoyamos el transporte público y ofrecemos una opción práctica para conectar rápidamente los puntos de interés clave sin recurrir al vehículo privado".

*Oferta sujeta a disponibilidad y términos y condiciones aplicables.

Un compromiso con la movilidad ecológica

Los eventos de invierno de Milán 2026 han hecho de la sostenibilidad un pilar fundamental de su misión, y la colaboración Dott-Segway se alinea con este objetivo. Al ofrecer a miles de visitantes alternativas de transporte cómodas y sostenibles, la colaboración demuestra la viabilidad de los sistemas de micromovilidad compartida para grandes eventos internacionales.

