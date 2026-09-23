DREO presenta el Whole-Room Heater 720S y el Convection Heater 711S: su nueva gama de invierno (1)

- DREO presenta su nueva gama de invierno, encabezada por el Whole-RoomHeater 720S con tecnología AutoShift™ y el ConvectionHeater 711S

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DREO, compañía global de tecnología para el hogar inteligente, ha lanzado hoy su nueva gama de soluciones para el invierno, encabezada por su buque insignia DREOWhole-Room Heater 720S con tecnología AutoShift™, que proporciona un nivel de calor que se adapta a cualquier estancia. La gama también incluye el DREO Convection Heater 711S, que ofrece un calor estable y silencioso en espacios reducidos, y el DREO Air Purifier 530S, que ofrece un potente confort ambiental sin esfuerzo, proporcionando soluciones más flexibles para el hogar este invierno.

DREO Whole-Room Heater 720S con tecnología AutoShift™: calor que se adapta a cualquier tipo de habitación

A medida que bajan las temperaturas en invierno, los usuarios suelen necesitar distintos tipos de calor en diferentes momentos: rápido y concentrado cuando quieren entrar en calor, o una distribución más amplia del calor cuando quieren calentar una estancia entera. Sin embargo, los calefactores convencionales suelen obligar a los usuarios a elegir entre ambas formas de calefacción.

DREOWhole-RoomHeater 720S consigue este equilibrio gracias a la tecnología AutoShift™ 360°, que permite alternar entre los modos Personal Confort y 360° Whole-Room Comfort. Su sistema AutoShift™ Adaptive Airflow utiliza una guía de aire con forma cónica, una estructura elevable y un motor paso a paso para modificar la dirección del flujo de aire. En el modo Focus, la estructura desciende para dirigir el aire caliente hacia una zona concreta, alcanzando velocidades de flujo de aire de hasta 4,1 m/s para proporcionar calor de forma inmediata. Cuando la estructura se eleva, el calefactor cambia al modo 360° Whole-Room, distribuyendo el aire caliente de manera más uniforme en espacios de entre 15 y 25 m².

Equipado con un elemento calefactor cerámico PTC Hyperamics™ de 2000 W, el DREOWhole-RoomHeater 720S proporciona calor rápidamente en cualquiera de sus modos. Su sistema HyperSilent™ Airflow mantiene el nivel de ruido en tan solo 25 dB en ambos modos, para que los usuarios puedan disfrutar de una temperatura agradable sin un ruido excesivo. Para complementar su funcionamiento silencioso, el calefactor integra una luz ambiental RGB ampliada que cambia de color en función de la temperatura, ofreciendo una indicación visual e intuitiva de las condiciones de calefacción del espacio, además de un toque cálido y acogedor.

Además, el sistema de protección de seguridad Shield 360° de 8 capas ofrece ocho niveles de protección, entre los que se incluyen protección contra el sobrecalentamiento, apagado automático en caso de inclinación de 45°, carcasa aislante que se mantiene fría al tacto, materiales ignífugos V-0, un enchufe de seguridad mejorado, bloqueo infantil y certificación CE. El modo ECO permite ahorrar hasta un 40 % de energía, ayudando a los usuarios a reducir el consumo sin renunciar a una temperatura agradable.

DREOWhole-RoomHeater 720S utiliza la tecnología AutoShift™ para adaptarse a las diferentes necesidades de calefacción del hogar, desde proporcionar un calor focalizado mientras se trabaja, se descansa o se relaja antes de dormir, hasta calentar toda la estancia cuando se reúnen familiares y amigos. Como uno de los primeros calefactores adaptativos 360° del mercado, DREOWhole-RoomHeater 720S ofrece a los usuarios una solución versátil tanto para calentar toda la habitación como zonas concretas, combinando un calentamiento rápido, un funcionamiento silencioso, eficiencia energética, control inteligente y múltiples niveles de seguridad para responder a las diferentes necesidades de calefacción durante todo el invierno.

DREO Convection Heater 711S proporciona calor estable y silencioso en espacios reducidos

A diferencia del DREOWhole-RoomHeater 720S, que controla activamente la dirección del flujo de aire, el DREOConvectionHeater 711S proporciona un calor estable y más silencioso en espacios reducidos mediante convección natural. En el centro del DREOConvectionHeater 711S se encuentra su elemento calefactor avanzado X-Core de 2000 W, fabricado con aluminio de calidad aeroespacial y diseñado con una estructura en forma de X para ampliar la superficie de calentamiento. El aire frío entra por la parte inferior del calefactor, pasa por el elemento calefactor avanzado X-Core y asciende a través de la rejilla superior, creando un flujo constante de aire caliente sin necesidad de ventilador. Esto mejora la transferencia de calor y el control de la temperatura, proporcionando un calor más uniforme en toda la estancia.

DREOConvectionHeater 711S incorpora la tecnología HyperSilent™Heating para el uso diario, con un funcionamiento sin ventilador que proporciona un confort silencioso e ininterrumpido mientras se duerme, se trabaja o se descansa. Su diseño ultrafino y apto para montaje en pared también permite ahorrar espacio en el suelo, y el sistema de protección de seguridad Shield 360° de 8 capas incorpora múltiples niveles de protección. Destaca especialmente su panel frontal de vidrio templado, que combina un diseño elegante y moderno con una mayor durabilidad y seguridad. También incluye un enchufe de seguridad mejorado, triple protección contra el sobrecalentamiento, bloqueo infantil y cableado con aislamiento térmico, que funcionan conjuntamente para ofrecer un uso diario más seguro en hogares con niños y mascotas.

DREOConvectionHeater 711S integra un modoECO, que ajusta automáticamente la potencia de calefacción en función de la temperatura ambiente para ahorrar hasta un 40 % de energía, además de incorporar iluminación ambiental RGBIC personalizable. En conjunto, estas prestaciones convierten al DREOConvectionHeater 711S en una excelente opción para quienes buscan un calor silencioso y uniforme sin el flujo de aire de un calefactor con ventilador.

El purificador de aire DREO 530S aporta un potente confort ambiental sin esfuerzo a la gama de invierno

A medida que las personas pasan más tiempo en interiores durante los meses más fríos, mantener un hogar confortable implica algo más que simplemente conservar una temperatura agradable. El DREOAirPurifier 530S se incorpora a la gama de invierno para ofrecer un cuidado del aire potente y sin esfuerzo, centrado en conseguir un aire interior más limpio y fresco. Combina la tecnología TurboPure™, un sistema de filtración de 3 etapas con certificación AHAM y un sistema inteligente de detección de la calidad del aire para ayudar a mantener el aire interior limpio y fresco. En el corazón del purificador de aire DREO 530S se encuentra la tecnología TurboPure™, que incorpora un motor de corriente continua sin escobillas, un innovador sistema potenciador del flujo de aire y un sistema de entrada de aire en espiral de 360° para ofrecer una potente purificación del aire. Su sistema de filtración de 3 etapas con certificación AHAM combina un prefiltroFiberCatch que captura pelo, pelusas y partículas grandes de polvo; un filtro principal que, en modo sueño, captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,3 μm, incluidas PM2.5, polen, polvo fino y humo; y 4 veces más carbón activado para ayudar a eliminar los olores de comida, mascotas y otros olores del hogar.

El purificador de aire DREO 530S está diseñado para purificar más el aire y requerir menos ajustes por parte del usuario. Un sensor de PM2.5 monitoriza la calidad del aire en tiempo real, mientras que su gran indicador luminoso RGB permite visualizar de forma intuitiva los cambios en las condiciones del aire. En modo Auto, el purificador ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la calidad del aire en cada momento para ayudar a mantenerlo más limpio y fresco.

DREOAirPurifier 530S también aporta personalidad al hogar y facilita el cuidado diario del aire a través de la aplicación de DREO. Gracias a la iluminación inteligente RGBIC, los usuarios pueden personalizar su espacio con 8 efectos de iluminación dinámicos y estáticos configurables. También pueden elegir entre 6 escenas preestablecidas para diferentes ambientes y ocasiones, o utilizar el modo IA para generar efectos de iluminación únicos en función de su estado de ánimo o sus preferencias. Además, la aplicación permite establecer horarios, consultar la vida útil del filtro, recibir avisos cuando sea necesario sustituirlo y acceder a informes sobre la calidad del aire de los últimos 30 días, todo ello desde una única experiencia conectada.

Junto con los calefactores, DREOAirPurifier 530S amplía el enfoque de la marca sobre el confort en invierno más allá de la calefacción, aportando un aire más fresco y un ambiente interior más acogedor al día a día.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

DREOWhole-RoomHeater 720S, DREOConvectionHeater 711S, y DREOAirPurifier 530S ya están disponibles en las tiendas oficiales de DREO, Amazon y distribuidores autorizados:

Más información sobre especificaciones y promociones de lanzamiento en https://es.dreo.com/.

Sobre DREO

DREO es una marca global líder en electrodomésticos inteligentes para el hogar y soluciones de estilo de vida. Fundada en 2021 por un equipo de ingenieros, la compañía desarrolla soluciones inteligentes para la gestión del aire en interiores (ventilación, aire acondicionado y calefacción) y para entornos de cocina inteligentes. Combinando ingeniería de precisión, tecnologías propias como los algoritmos de ahorro energético ECO y el funcionamiento ultrasilenciosoHyperSilent™, con un diseño contemporáneo, DREO transforma el confort en el hogar en una experiencia fluida y accesible.

Con una red comercial global de más de 34.000 tiendas asociadas y una aplicación inteligente altamente valorada (4,9 sobre 5, con más de 500.000 usuarios activos mensuales), DREO está redefiniendo el concepto de confort en el hogar. Tras vender más de 40.000 unidades en España durante el primer semestre de 2026, la compañía se ha consolidado como una de las marcas de mayor crecimiento en el sector de los electrodomésticos conectados. Además, ha ampliado con éxito su presencia en el mercado español gracias a alianzas estratégicas con grandes referentes de la electrónica de consumo como Fnac y LeroyMerlin, acercando sus innovadoras soluciones para el confort del hogar a un número cada vez mayor de consumidores en todo el país. Para más información, visita https://es.dreo.com/

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