DREO presentará nuevos productos y tecnologías inteligentes de aire en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el claim "AIR, Mastered", DREO, compañía global de tecnología para el hogar inteligente, ha anunciado hoy su participación en IFA 2026, que tendrá lugar en Messe, Berlín (Alemania) del 4 al 8 de septiembre.

Durante la feria, DREO presentará su nueva gama de purificadores de aire, encabezada por su último buque insignia, ofrecerá un avance de las tecnologías para calefactores de última generación – que incluyen una nueva innovación en flujo de aire adaptativo –, y presentará DREO Air Intelligence, su sistema basado en inteligencia artificial para una gestión más inteligente del aire en el hogar.

Entre las novedades que podrán descubrir los visitantes del stand 130 del pabellón 9 en el que se encontrará DREO se incluyen:

La nueva gama de purificadores de aire, encabezada por el último buque insignia de la compañía, y que incorpora las tecnologías de purificación más novedosas de DREO, experiencias de usuario inmersivas y funciones inteligentes conectadas.

Tecnologías para calefactores de última generación, como una nueva innovación en flujo de aire adaptativo que permite pasar sin interrupciones de un calor localizado a la calefacción de toda la estancia, así como un avance de las próximas innovaciones que ha desarrollado DREO para el invierno.

DREO Air Intelligence, un sistema basado en inteligencia artificial que combina la detección del entorno, el razonamiento inteligente y el control coordinado de los dispositivos para permitir una gestión más inteligente del aire en el hogar.

"Las personas no disfrutan del bienestar en el hogar con un único producto, sino a través del aire que les rodea", afirma Olivia Xu, directora de Marketing de DREO. "Para nosotros, controlar el aire nunca ha consistido únicamente en lograr un flujo más potente, una calefacción más rápida o una mejor purificación. Se trata de hacer que el propio aire funcione de forma más inteligente para los usuarios. En IFA, presentaremos nuevos productos relacionados con el aire, tecnologías de calefacción innovadoras y DREO Air Intelligence para mostrar cómo el aire puede comprender mejor el hogar, adaptarse a las necesidades cambiantes y crear una experiencia de vida cotidiana más inteligente".

Tanto el nuevo purificador de aire de DREO como sus tecnologías de calefacción se han diseñado teniendo en cuenta cómo se mueve el aire por el hogar. DREO Air Intelligence amplía ese mismo enfoque a los dispositivos conectados, coordinando la purificación, la calefacción y los futuros productos en función de las condiciones en tiempo real del hogar.

Además de las presentaciones de sus productos y tecnologías, DREO también participará en una mesa redonda bajo el título "How Air, Connectivity and Intelligence Bridge the Last Mile of Home Wellness", que se celebrará en IFA Dream Stage (pabellón 25) el viernes, 4 de septiembre, de 12:45h a 13:15h. La sesión estará moderada por Anna Heim, de TechCrunch, y contará con la participación de Tobin Richardson, presidente y CEO de la Connectivity Standards Alliance, y otros líderes del sector de los hogares inteligentes, la salud conectada y la gestión del aire en el hogar. El debate explorará cómo la inteligencia artificial, la conectividad y la gestión del aire en el hogar pueden ir más allá de la automatización básica para hacer que el bienestar en casa sea más receptivo, y significativo en la vida cotidiana. Para asistir a este panel de DREO en IFA, es necesario registrarse en este enlace

Sobre DREO

DREO, pionera en tecnología para el hogar que transforma el confort cotidiano mediante la innovación y el diseño elegante, continúa redefiniendo la vida moderna. Especializada en soluciones de confort del aire y cocina inteligente, DREO se ha ganado la confianza de más de 30 millones de usuarios. Orgullosamente posicionada como la marca número 1 de ventiladores de torre en Amazon en EE. UU., Reino Unido y Alemania** y número 1 en calefactores en Amazon en EE. UU. y Reino Unido***, los productos de DREO destacan por su rendimiento excepcional, eficiencia energética e integración fluida con hogares inteligentes, ofreciendo comodidad y sostenibilidad a hogares de todo el mundo. Para más información visite DREO

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/dreo-presentara-nuevos-productos-y-tecnologias-inteligentes-de-aire-en-ifa-2026-302851716.html