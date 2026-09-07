DUVA presenta DUVA ONE en IFA 2026: Auriculares personalizados para dormir que responden en tiempo real

(Información remitida por la empresa firmante)

El sistema de sueño que mejor te entiende

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DUVA, creado por Fitnexa, presenta DUVA ONE en IFA Berlín 2026. Este sistema inteligente de monitorización del sueño intraauricular está diseñado para detectar cambios en el usuario y en la habitación, y así personalizar el audio, el control del ruido y el comportamiento del dispositivo durante toda la noche.

La mayoría de los dispositivos portátiles para el sueño explican lo que sucede después de que el usuario se despierta. DUVA ONE está diseñado para ayudar mientras la noche aún transcurre. Sus discretos auriculares, su estuche de carga con sensor ambiental y su aplicación trabajan en conjunto para determinar cuándo y cómo responder.

Un usuario podría comenzar la noche escuchando un podcast por Bluetooth. Una vez que se duerma, DUVA ONE puede reproducir audio para dormir almacenado localmente y optimizar el consumo de energía. Si la pareja comienza a roncar o el ruido del tráfico aumenta, puede ajustar la cancelación activa de ruido (ANC) o añadir enmascaramiento de sonido. Por la mañana, una alarma privada sin conexión despierta solo al usuario, sin necesidad de una conexión telefónica activa.

Los sensores PPG y de movimiento integrados en los auriculares estiman las fases del sueño y registran la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), la posición al dormir y el movimiento, mientras que el estuche monitoriza el ruido, la luz, la temperatura y la humedad. El agente de IA interpreta estas señales junto con el estado de reproducción y las preferencias personales para seleccionar la respuesta adecuada. Los usuarios controlan el audio para dormir, la duración de la reproducción, la estrategia de ANC y las intervenciones nocturnas en la aplicación DUVA.

"El sueño no se produce en un entorno estático, por lo que la tecnología del sueño tampoco debería permanecer estática", afirmó Diego, fundador de Fitnexa. "DUVA ONE está diseñado para responder mientras el sueño aún se está produciendo".

Aspectos destacados

Aislamiento acústico multicapa: El aislamiento pasivo, la cancelación activa de ruido híbrida y el audio para dormir proporcionan una reducción de ruido de hasta 42 dB, con modo de transparencia y calibración adaptativa de la cancelación activa de ruido.

El aislamiento pasivo, la cancelación activa de ruido híbrida y el audio para dormir proporcionan una reducción de ruido de hasta 42 dB, con modo de transparencia y calibración adaptativa de la cancelación activa de ruido. Guía de sueño personalizada con IA: La IA analiza el estado de sueño del usuario en tiempo real y genera una guía de audio personalizada para ayudarle a conciliar el sueño gradualmente.

La IA analiza el estado de sueño del usuario en tiempo real y genera una guía de audio personalizada para ayudarle a conciliar el sueño gradualmente. Comodidad para dormir de lado: Cada auricular pesa aproximadamente 3,3 gramos y tiene un diseño de perfil bajo de aproximadamente 9,9 mm. Dos formas de almohadillas y múltiples tamaños de puntas y aletas estabilizadoras ofrecen más de 40 configuraciones de ajuste.

Cada auricular pesa aproximadamente 3,3 gramos y tiene un diseño de perfil bajo de aproximadamente 9,9 mm. Dos formas de almohadillas y múltiples tamaños de puntas y aletas estabilizadoras ofrecen más de 40 configuraciones de ajuste. Batería de larga duración: Hasta 16 horas en la configuración de mayor eficiencia energética, incluyendo 13 horas de audio local con la cancelación activa de ruido (ANC) desactivada y 9,5 horas con la ANC activada. El estuche de carga USB-C e inalámbrica proporciona hasta cinco recargas adicionales.

Hasta 16 horas en la configuración de mayor eficiencia energética, incluyendo 13 horas de audio local con la cancelación activa de ruido (ANC) desactivada y 9,5 horas con la ANC activada. El estuche de carga USB-C e inalámbrica proporciona hasta cinco recargas adicionales. Alarma privada sin conexión: Las alarmas aumentan gradualmente de volumen y ofrecen opciones de repetición de 5, 10 o 15 minutos mediante los controles de los auriculares.

Las alarmas aumentan gradualmente de volumen y ofrecen opciones de repetición de 5, 10 o 15 minutos mediante los controles de los auriculares. Detección que prioriza la privacidad: DUVA ONE no graba conversaciones, no almacena audio ambiental ni sube audio ambiental sin procesar. Los usuarios pueden desactivar sensores individuales y eliminar los datos históricos.

El lanzamiento de DUVA ONE está previsto para octubre de 2026 a un precio de venta al público objetivo de 349,99 dólares estadounidenses, y los mercados objetivo incluyen Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y Australia.

Contacto para medios: essie@duva.comPara más información: duva.com

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