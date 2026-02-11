DXC amplía su presencia con el agente gerente de Lloyd's, PoloWorks, para impulsar nuevos sindicatos

(Información remitida por la empresa firmante)

ASHBURN, Va., 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy que PoloWorks, un agente de gestión de Lloyd's y proveedor líder de servicios de soporte para el mercado de seguros de Londres, ha ampliado el uso de Assure Commercial & Specialty tras la incorporación de tres nuevos sindicatos de Lloyd's dentro de la familia PoloWorks.

Assure Commercial & Specialty forma parte de la oferta de la clase Assure de DXC, que ofrece una plataforma nativa en la nube, habilitada para API, con IA integrada y configurabilidad sin código. Esta plataforma proporciona a PoloWorks acceso instantáneo a una plataforma moderna, basada en IA, que les permite establecer y escalar nuevos sindicatos con rapidez y eficiencia, y proporciona la flexibilidad que necesitan los nuevos participantes de Lloyd's al comenzar a suscribir seguros.

PoloWorks y DXC colaboran desde 2023 para modernizar las operaciones de los sindicatos con la plataforma Assure Commercial & Specialty basada en la nube, eliminando la necesidad de que cada sindicato invierta su propio tiempo y recursos en la gestión y el mantenimiento del software. Este enfoque agiliza las operaciones de configuración, eliminando las barreras que impedían el lanzamiento rápido de sindicatos. A través de Assure, los sindicatos pueden lograr eficiencias operativas, experimentar flujos de trabajo digitales fluidos y garantizar el cumplimiento regulatorio.

"Con Assure Commercial & Specialty, podemos proporcionar a nuestros sindicatos la tecnología que necesitan para empezar a operar con éxito desde el primer día", afirmó Paul Andrews, consejero delegado de PoloWorks. "DXC ayuda a PoloWorks a proporcionar la estabilidad, la conectividad, el cumplimiento normativo y la seguridad operativa que permite a nuestros sindicatos centrarse en su negocio principal, la suscripción, a la vez que nos ayuda a escalar nuestras operaciones de soporte".

El ecosistema de PoloWorks ahora funciona con la tecnología de DXC, que se adapta a cada nuevo negocio y da soporte no solo a los sindicatos de Lloyd's, sino también a aseguradoras y agentes generales de gestión (MGA). Con Assure Commercial & Specialty, los sindicatos pueden salir al mercado en tan solo un mes, operar con confianza y acceder a herramientas y capacidades líderes en la industria desde el primer día. Assure ofrece una capacidad integral de seguros que abarca las etapas pre y post vinculación, reclamaciones, finanzas y análisis, con un alto grado de configurabilidad sin necesidad de código.

"DXC se enorgullece de asociarse con PoloWorks para equiparlos a ellos y a sus negocios con la mejor tecnología", afirmó Chris Kirby, director Global de Producto de DXC. "Con una mayor velocidad de comercialización, una integración simplificada y acceso continuo a herramientas de vanguardia, estamos modernizando colectivamente el mercado de Lloyd's y facilitando el crecimiento tanto de los agentes gestores como de los sindicatos".

Con más de 40 años de experiencia en el sector, DXC es el socio de confianza predilecto del sector asegurador, procesando más del 50 % de las transacciones a través del mercado de seguros de Londres. Como proveedor líder de sistemas básicos de seguros, DXC continúa innovando, ayudando a corredores y reaseguradoras a reducir la complejidad y los costes en más de mil millones de pólizas procesadas con el software de DXC. Obtenga más información sobre Assure Commercial & Specialty aquí.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los parques tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

CONTACTO PARA MEDIOS: Ashley Houk-Temple, relaciones con los medios, ashley.houktemple@dxc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2891182...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dxc-amplia-su-presencia-con-el-agente-gerente-de-lloyds-poloworks-para-impulsar-nuevos-sindicatos-302684861.html